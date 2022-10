B2B Digital Masters Convention 2022

das B2B-Event in Kooperation mit dem bevh

Jena, 13.10.2022 – Die digitale Konferenz B2B Digital Masters Convention geht in diesem Jahr mit gewohnt aktuellen Themen und einem neuen Kooperationspartner an den Start: Am 9. und 10. November 2022 präsentieren die Digitalagentur dotSource und der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh) die wichtigsten Trends für B2B-Verantwortliche auf der virtuellen Bühne.

Das Jahr 2022 stellt Unternehmen aller Branchen vor große Herausforderungen. Mit ihrem diesjährigen Motto nachhaltig. digital. wirtschaften. präsentiert die B2B DMC am 9. und 10. November unter zwei Schwerpunktthemen verschiedene Lösungsansätze für Hersteller, Händler und Trendsetter aus dem B2B-E-Commerce. Die beiden Schwerpunkte dieser B2B DMC passen genau in diese Zeit, bewertet Mitveranstalter und stellvertretender Hauptgeschäftsführer des bevh, Martin Groß-Albenhausen, im Interview mit Handelskraft die Themen der diesjährigen Konferenz: ökologische sowie ökonomische Nachhaltigkeit und moderne, digitale Kundenbeziehungen.

Das gesamte Interview finden Sie auf handelskraft.de.

TAG EINS: KUNDENINTERAKTION 2023- SOLIDE DURCH TURBULENTE ZEITEN

Der erste Themenschwerpunkt der Konferenz – nämlich die erfolgreiche Gestaltung digitaler Kundenbeziehungen im B2B-Bereich – ist ein Dauerbrenner der letzten Jahre, passt aber laut Martin Groß-Albenhausen besonders in dieses Jahr, da die Industrie vor großen Herausforderungen stehe: In solchen Zeiten muss man schauen, wie man […] nah am B2B-Kunden sein kann, der ja als Unternehmer die gleichen Nöte hat. Dafür müsse man als Unternehmen seine Kunden und deren Bedürfnisse gut kennen und die eigenen Kundenservices entsprechend ausrichten, so der E-Commerce-Experte weiter.

Groß-Albenhausen rät dazu, die Customer-Journey eingehend zu beleuchten, um den konkreten Servicebedarf zu erkennen. Die Kunden sind ein bestimmtes Service-Niveau aus dem Privatbereich gewöhnt, auf das man auch im betrieblichen Kontext nicht verzichten will. Diese Erwartungen sollte man als B2B-Akteur lieber übertreffen, schließlich geht es im B2B um viel größere Bestellvolumina und Beträge. Gerade in der Konkurrenz zu den immer beliebter werdenden Marktplätzen, könnten sich Hersteller und Händler durch ihr Service-Level abheben.

Am ersten Tag der B2B DMC erläutert beispielsweise Mario Klaas von KWS, wie der weltgrößte Saatguthersteller mit Hilfe einer modernen Datenstrategie seine Kunden besser kennen und erreichen kann. Aus der Industrie berichten Christan Mertens und Kristin Fleer-Follner für den führenden Lochblech- und Streckmetallhersteller MEVACO, wie das Unternehmen mit seiner durchdachten Systemlandschaft zukunftsfähig den Kundenansprüchen gerecht wird.

TAG 2: ZUKUNFTSSICHER IM B2B DURCH NACHHALTIGES WIRTSCHAFTEN

Gerade beim Thema Nachhaltigkeit denkt man häufig zunächst an den Direktvertrieb an Konsumentinnen und Konsumenten. Doch Martin Groß-Albenhausen stellt klar: Für B2B-Kunden besteht sogar oft ein noch größerer Druck, nachhaltig einzukaufen. Denn Unternehmen müssen bei ihrem Einkauf hohe Anforderungen erfüllen, die sich unter anderem an den Richtlinien für Environmental Social Governance (ESG) orientieren. Als Anbieter von Waren und Dienstleistungen ist es also eine große Chance, wenn man zeigt, dass man diese Kriterien erfüllt. Der E-Commerce bietet dabei den Vorteil, dass sich Informationen zu CO²-Emmissionen, Umweltsiegeln und so weiter online schnell und strukturiert bereitstellen lassen, so der bevh-Vertreter.

An Tag zwei der B2B Digital Masters Convention werden nach einer Keynote von Futurist und Autor Gerd Leonhard demnach beispielsweise die Berater Felix Zimmermann und Dr. Rüdiger Thewes die richtige Herangehensweise an ESG und deren Erfolgspotentiale beleuchten.

B2B DIGITAL MASTERS CONVENTION 2022

Bereits zum vierten Mal veranstaltet die Digitalagentur dotSource am 9. und 10. November 2022 die B2B Digital Masters Convention, um B2B-Verantwortlichen mit ihren spezifischen und komplexen Fragestellungen eine Bühne zu geben. Unter dem diesjährigen Motto nachhaltig. digital. wirtschaften. stehen die Zukunftsthemen Klimaneutralität und Energiewende sowie erfolgreiche Kundenbeziehungen im Mittelpunkt der Konferenz. Dabei kommen neben Sachverständigen insbesondere B2B-Unternehmerinnen und -Unternehmer zu Wort, die von ihren Strategien und Best Practices aus dem Business-Alltag berichten. Die Anmeldung zur digitalen Konferenz ist kostenlos und erfolgt unter www.b2b-dmc.de.

Seit 2006 entwickelt und realisiert dotSource skalierbare Digitalprodukte für Marketing, Vertrieb und Services. Dabei setzen spezialisierte Consulting- und Entwicklungsteams hochintegriert auf die Verbindung von Strategieberatung und Technologieauswahl – von Branding, Konzeption und UX-Design über Conversion-Optimierung bis zum Betrieb in der Cloud. Ob E-Commerce- und Content-Plattformen, Kundenbeziehungs- und Produktdatenmanagement oder Digital-Marketing und Business-Intelligence: dotSource-Lösungen sind nutzerorientiert, gezielt und datenzentriert. In der Zusammenarbeit setzt dotSource auf New Work, integrale Planung und agile Methoden wie Scrum oder Design-Thinking. Dabei verstehen sich mehr als 400 Digital Natives als Partner ihrer Kunden, deren individuelle Anforderungen ab der ersten Idee einfließen. Dieser Kompetenz vertrauen Unternehmen wie ESPRIT, hessnatur, Ottobock, TEAG, KWS, BayWa, Axel Springer, C.H.Beck, Würth und Netto Digital. dotSource hat sich als eine der führenden Digitalagenturen im deutschen Sprachraum etabliert und gehört inzwischen zu den Top 10 der erfolgreichsten Unternehmen der Branche.

