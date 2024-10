b.telligent wird Snowflake „Migration Partner of the Year 2024“

Belohnung für herausragende Expertise in Migrationsprojekten

München, 16. Oktober 2024 – b.telligent, eine der führenden Beratungen im Bereich Data, Analytics und AI, wurde für ihre herausragende Expertise und ihr Engagement mit dem Snowflake Award „Migration Partner of the Year 2024“ ausgezeichnet. Den Award bekamen Helene Fuchs, Head of Data Platforms & Data Management und Klaus Blaschek, Gründer und Geschäftsführer bei b.telligent, am Partnertag der Snowflake World Tour in Berlin überreicht.

„b.telligent ist ein echter Pionier und war eines der ersten Mitglieder im Snowflake-Partnernetzwerk in Deutschland. Mit über 60 Kundenreferenzen hat b.telligent seine Kompetenz und Zuverlässigkeit kontinuierlich unter Beweis gestellt. Ihre starke technische Expertise, insbesondere in Migrationsprojekten, hat ihnen das Vertrauen ihrer Kunden gesichert. Die Ernennung eines dedizierten Snowflake Partner Managers zeigt das Engagement und die Zukunftsperspektiven, die b.telligent in der Partnerschaft sieht. Neben der Auszeichnung als Migrationspartner des Jahres hat b.telligent auch den Elite-Partner-Status erreicht“, würdigt Lukasz Chlipala, Regional Partner Director – Germany bei Snowflake, die erfolgreiche Partnerschaft mit b.telligent.

„Dieser Award ist ein bedeutender Meilenstein für unser tolles Team und ein Zeichen für unsere kontinuierliche Spitzenleistung im Bereich Datenmigration“, freut sich Klaus Blaschek am Abend in Berlin. „Unsere Partnerschaft mit Snowflake ermöglicht es uns, innovative und skalierbare Lösungen für unsere Kunden zu realisieren“, so Blaschek weiter. Helene Fuchs, Head of Data Platforms & Data Management bei b.telligent, fügt hinzu: „Wir sind stolz darauf, als Migration Partner of the Year ausgezeichnet zu werden. Diese Auszeichnung spiegelt unser Engagement wider, innovative und effiziente Lösungen für unsere Kunden zu schaffen.“

b.telligent verfügt über aktuell:

– 32 SnowPro-Core- und 8 SnowPro-Advanced-Zertifizierungen

– 2 Teilnehmer:innen am SnowPro-Certification-SME-Programm

– mehr als 50 erfahrene Projektberater:innen

Zusätzlich hat b.telligent die Migration Competency erreicht, 7 von 9 Industry Competencies in EMEA erlangt und den Elite-Status inne. Diese Erfolge sind ein deutliches Zeichen der vielfältigen Kundenbasis und umfassenden Expertise von b.telligent.

b.telligent ist stolz auf diese Auszeichnung und bedankt sich bei Snowflake für die Anerkennung und die vertrauensvolle Kooperation in den letzten Jahren. Beide Partner freuen sich darauf, die Möglichkeiten im Bereich Datenmanagement gemeinsam weiter ausbauen und revolutionieren zu können.

Über Snowflake:

Die Snowflake Data Cloud bietet jedem Unternehmen die Möglichkeit, seine Daten zu mobilisieren. Mithilfe der Data Cloud können Kunden Datensilos zusammenführen, Daten entdecken und sicher freigeben, Datenapplikationen unterstützen sowie verschiedene KI/ML- und analytische Workloads ausführen. Wo auch immer sich Daten oder Benutzer befinden, Snowflake bietet eine einheitliche Datenlösung, die sich über mehrere Clouds und geografische Regionen erstreckt. Tausende von Kunden in zahlreichen Branchen nutzen die Snowflake Data Cloud und bringen so ihre Unternehmen voran. Darunter fallen auch 691 Unternehmen der Forbes Global 2000 (G2K) aus dem Jahr 2023 (Stand: 31. Januar 2024).

b.telligent ist eine auf Analytics und Data Management spezialisierte technologieunabhängige Beratung. Mit über 400 Mitarbeiter:innen an neun Standorten in Deutschland, Österreich, Rumänien und in der Schweiz unterstützt b.telligent Unternehmen in sämtlichen Projektphasen, angefangen bei der Strategie über die Analyse, Konzeption und Implementierung bis hin zu Betrieb und Weiterentwicklung der Lösung. Der Fokus liegt dabei auf der Optimierung von digitalen und datengetriebenen Geschäftsprozessen sowie Kunden- und Lieferantenbeziehungen.

Zum neunten Mal in Folge zählt b.telligent 2024 im Ranking des Wirtschaftsmagazins brandeins Wissen zu den besten Beratern Deutschlands und erreicht beim Thema Data & Analytics Platz 3; bei Artificial Intelligence führt b.telligent auf Platz 1 die Liste an.

FOCUS Business kürte b.telligent 2023 zum dritten Mal als einen der Top-Berater in den Bereichen Analytics & Big Data, Digitalisierung, IT-Beratung und IT-Implementierung sowie für zahlreiche Branchen, darunter Automotive, Banken und Private Equity sowie Handel (inkl. E-Commerce) und Versicherungen.

