b.telligent wieder Spitze in Data & AI

Lünendonk®-Studie 2025 bestätigt starke Position in dynamisch wachsendem Markt

München, 4. Dezember 2025 – b.telligent gehört laut Lünendonk®-Studie 2025/2026 „Der Markt für Data&AI Services in Deutschland“ auch in diesem Jahr zu den Top-3-Spezialisten in der Dimension Data- und AI-Portfoliobreite- und -tiefe. Die aktuelle Studie zeigt außerdem: Der optimale Einsatz von Daten und die unverändert steigende Bedeutung von Künstlicher Intelligenz (KI) führen bei Unternehmen zu massiven Veränderungen. Diese sind in puncto Kosten und fachlicher Expertise oft nur mit Hilfe von End-to-End-Beratungs- und IT-Dienstleistern wie b.telligent realisierbar.

Von Automatisierung, KI-Einsatz bis Governance

Die wichtigsten drei Ergebnisse aus der aktuellen Studie zeigen, dass erstens der Haupthebel für Unternehmen im Hinblick auf Sicherung und Ausbau ihrer Marktpositionen hauptsächlich in der Optimierung ihrer Workflows liegt. So geben die befragten Unternehmen als Ziel ihrer geplanten Investitionen vor allem die vollständige Automatisierung repetitiver Aufgaben (84 %) und die Nutzung von Generative Artificial Intelligence (GAI) (68 %) an. Zugleich fehlt es zweitens oft an der optimalen Umsetzung moderner AI-Lösungen, da das Fachwissen in den Unternehmen fehlt, um die Technologien sauber einzusetzen und weiterzuentwickeln. Und so kommt drittens ein weiteres, wichtiges Thema ins Spiel: Die Breite, in der die Data- und AI-Lösungen in Unternehmen eingesetzt werden sollen – von Data Platforms, Cloud-Infrastruktur über Governance und Unternehmenskultur – stellt Unternehmen oft vor immense Herausforderungen, die intern kaum zu bewältigen sind.

Ganzheitliche Betrachtung und schnelle Umsetzung

Die Unternehmen setzen laut Studie folgerichtig vermehrt auf End-to-End-Dienstleister wie b.telligent. Denn die erfahrene Beratung für Data, Analytics und AI begleitet Kunden entlang ihrer gesamten Data Value Chain: Von Strategie, Architektur über Datenplattformen bis hin zu Implementierung und Betrieb der Lösungen. So können Kunden schnell auf hochqualifiziertes Personal zugreifen und notwendige Transformationen in einem klar definierten Zeit- und Kostenrahmen durchführen. Gleichzeitig werden interne Kunden-Teams fachlich weitergebildet und enabled. Hier hat b.telligent gemeinsam mit seiner neu gegründeten Marke „Kambria“ sogar ein gezieltes Angebot an den Start gebracht, das eine smarte KI-Plattform für Unternehmen mit gezielten AI-Aus- und Weiterbildungsprogrammen kombiniert. So wird der Workflow optimiert und den Unternehmen die volle Kontrolle über ihre KI-Nutzung ermöglicht.

Datenqualität und -strategie bleiben wichtige Fundamente für erfolgreiche KI-getriebene Innovation

Sebastian Amtage, Gründer und Geschäftsführer von b.telligent, erklärt: „Ohne eine solide Datenbasis und ein strategisches Datenmanagement verpuffen auch die ambitioniertesten Transformationsbemühungen in Unternehmen.“ So setzen laut Studie 96 % der befragten Unternehmen mit Blick in die Zukunft auf eine hohe Datenqualität und Governance sowie die Unterstützung des Top-Managements. Zudem wollen sie in leistungsfähige Datenplattformen, KI-Anwendungen und innovative Dateninfrastrukturen investieren. Amtage ergänzt: „Wirklich zukunftsfähig und wettbewerbsresistent werden nur die Unternehmen, die Datenbasis, Technologie, Organisation und Kultur sorgsam miteinander verknüpfen. Hier geht es um mehr als den reinen Technologiewechsel, sondern um eine durchdachte Strategie und die Kombination menschlicher Stärken mit maschineller Effizienz.“ Dass bisher lediglich 2 % der befragten Unternehmen KI strategisch verankert haben, um sie unternehmensweit zu skalieren, beweist den akuten Bedarf. Gerade hier können Beratungen wie b.telligent mit über 20 Jahren Erfahrung und einem fundierten Serviceangebot wichtige Rat- und Impulsgeber sein.

Konsequentes Kunden-Enablement durch Fachpersonal

Neben Strategie und technologischem Know-how rückt laut Studie auch der Faktor Mensch weiter in den Mittelpunkt. Denn der Mangel an Data- und AI-Expert:innen wird in den kommenden Jahren weiter zunehmen. Hier arbeitet b.telligent erfolgreich gegen den Trend: Immer wieder kann die Beratung Top-Talente gewinnen und diese langfristig ans Unternehmen binden. Deren Beratungswissen fließt wiederum konsequent in die Kunden-Teams und sorgt dort für gezieltes, nachhaltiges Enablement.

Klaus Blaschek, ebenfalls Gründer und Geschäftsführer von b.telligent, kann zu Recht stolz auf seine Mannschaft sein: „Unser großartiges Abschneiden ist vor allem ein Erfolg unseres Teams. Unser Wachstum, unsere Innovationskraft und unsere Rolle im Markt wären ohne das Engagement, die Leidenschaft und die Professionalität unserer Kolleg:innen nicht möglich. Ihr Know-how und ihre Begeisterung für Data & AI machen b.telligent zu dem, was es ist: ein starkes Unternehmen und ein verlässlicher Partner für unsere Kunden.“

Über b.telligent

smart data. smart decisions.

b.telligent ist eine auf Analytics und Data Management spezialisierte, technologieunabhängige Beratung. Mit über 400 Mitarbeitenden an neun Standorten in Deutschland, Österreich, Rumänien und der Schweiz unterstützt b.telligent Unternehmen entlang der Data Value Chain, angefangen bei der Strategie über die Analyse, Konzeption und Implementierung bis hin zum Betrieb und zur Weiterentwicklung der Lösung. Der Fokus liegt dabei auf der Optimierung von digitalen und datengetriebenen Geschäftsprozessen sowie von Kunden- und Lieferantenbeziehungen.

Regelmäßig zählt b.telligent im Ranking des Wirtschaftsmagazins brand eins zu den besten Beratungen Deutschlands. Besonders im Bereich Data & Analytics belegt das Unternehmen eine Spitzenposition und führt die Liste bei Artificial Intelligence an. Laut der jüngsten BARC-Analyse gehört b.telligent zudem zu den führenden Service-Providern in der DACH-Region.

Mehr unter www.btelligent.com

