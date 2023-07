B Medical Systems unterstreicht die Bedeutung der Lagerung bei extrem niedrigen Temperaturen für die Erhaltung von Krebs-Biomarkern

Hosingen (Luxemburg), 5. Juli 2023 – Die Verwendung von Tumormarkern für die Diagnose, die Einschätzung der Langzeitprognose und die Auswahl geeigneter Krebstherapien hat das Feld der molekularen Diagnostik revolutioniert. Die Unversehrtheit dieser Biomarker während der Verarbeitung und Lagerung ist jedoch entscheidend, um genaue und zuverlässige Ergebnisse zu gewährleisten. In einem neuen Whitepaper beleuchtet B Medical Systems die überragende Bedeutung der Lagerung bei extrem niedrigen Temperaturen, um die Stabilität wichtiger Krebs-Biomarker in Flüssigkeiten, Zellen und Gewebeproben zu gewährleisten.

Durch die Erforschung der Konservierung von Gewebenukleinsäuren und -proteinen sowie von zirkulierenden Tumormarkern liefert B Medical Systems wertvolle Erkenntnisse für die medizinische und wissenschaftliche Gemeinschaft. Luc Provost, der CEO des Unternehmens, betont, wie wichtig die Erhaltung von Stabilität und Qualität der Proben in der Krebsforschung ist. Er erklärt: „In der Krebsforschung ist die Lagerung von Proben in Ultratiefkühlschränken entscheidend. Viele Biomarker erfordern Stabilität und Qualität, wie verschiedene Studien in unserem Whitepaper gezeigt haben. Wenn Bioproben hauptsächlich für DNA- und Proteinanalysen verwendet werden, kann eine Langzeitlagerung bei Temperaturen zwischen -70°C oder -80°C effektiv sein. Um dieses Maß an Temperaturgleichmäßigkeit und Probensicherheit zu erreichen, sind je nach Ausgangssituation eventuell Investitionen in die Kühlketteninfrastruktur erforderlich.“

Gewebenukleinsäuren und -proteine spielen bei der Untersuchung von Krebs-Biomarkern eine wichtige Rolle. Die Lagerung von Gewebeproben bei oder unter -70°C oder -80°C gewährleistet qualitativ hochwertige Nukleinsäuren und bewahrt die Proteom-Profile, was eine genaue Analyse von DNA, RNA und Proteinen ermöglicht.

Auch zirkulierende Tumormarker, wie zirkulierende freie DNA (cfDNA), sind wichtige Indikatoren für die Krebsdiagnostik. Die Konservierung von Plasmaproben bei sehr kalten Temperaturen und die Vermeidung von Gefrier-Auftau-Zyklen ermöglichen eine zuverlässige Analyse dieser Marker. Die ordnungsgemäße Lagerung bei extrem niedrigen Temperaturen gewährleistet die Stabilität von Nukleinsäuren und anderen Tumorindikatoren.

Als weltweit aktiver Hersteller und Anbieter von zuverlässigen Ultratiefkühlgeräten weiß B Medical Systems, wie wichtig es ist, die Stabilität und Qualität von Biomarkern in der Krebsforschung zu erhalten. Die mit qualitativ hochwertigen Technologien ausgestatteten Lösungen von B Medical Systems zur Lagerung bieten präzise Temperaturkontrolle, Gleichmäßigkeit und erhöhte Sicherheit der Proben. Der starke Fokus des Unternehmens auf die Einhaltung der Vorschriften gewährleistet die Herstellung hochwertiger medizinischer Geräte.

Die Sicherstellung einer hochmodernen Kühlketteninfrastruktur ist für Forscher und medizinisches Fachpersonal von entscheidender Bedeutung, um die Integrität und Zuverlässigkeit von Krebsbiomarkern zu gewährleisten und letztlich die Onkologie voranzubringen.

Das kostenlose Whitepaper kann hier heruntergeladen werden: https://www.bmedicalsystems.com/en/white-papers/stability-of-cancer-biomarkers-under-ultra-low-temperature-storage/

B Medical Systems ist ein globaler Hersteller und Vertreiber von medizinischen Kühlkettenlösungen. Das Unternehmen mit Sitz in Hosingen, Luxemburg, wurde 1979 gegründet, als die WHO an Electrolux herantrat, um eine Lösung für die sichere Lagerung und den Transport von Impfstoffen auf der ganzen Welt anzubieten. In den drei Hauptgeschäftsbereichen Impfstoff-Kühlkette, Medizinische Kältetechnik und Blutmanagementlösungen bietet das Unternehmen über 100 Produkte an. Zu den wichtigsten Produkten von B Medical Systems gehören Impfstoffkühlschränke (eisgekühlte und solarbetriebene Kühlschränke mit Direktantrieb (SDD)), Laborkühlschränke, Laborgefrierschränke, Apothekenkühlschränke, Ultratiefkühlschränke und Transportlösungen. Die Produkte von B Medical Systems werden in mehr als 140 Ländern eingesetzt und verfügen über eine installierte Basis von mehr als einer halben Million Geräten weltweit. B Medical Systems ist seit langem ein zuverlässiger Partner globaler humanitärer Organisationen wie UNICEF, der WHO, des Roten Kreuzes und anderer und verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Gesundheitsministerien, Krankenhäusern, Forschungseinrichtungen, Universitäten und Bluttransfusionsorganisationen in der ganzen Welt. B Medical Systems ist Teil von Azenta, Inc. und hat Niederlassungen in den USA und Indien.

Um mehr über B Medical Systems zu erfahren, besuchen Sie bitte www.bmedicalsystems.com

Firmenkontakt

B Medical Systems

Christian Fabricius

Hermann-Weinhauser-Str 73

81673 München

+49 (0) 89 99 38 87 31



https://www.bmedicalsystems.com/

Pressekontakt

HBI Helga Bailey GmbH – International PR & MarCom

Christian Fabricius

Hermann-Weinhauser-Str. 73

81929 81673

+49 (0) 89 99 38 87 31



https://www.hbi.de/

Bildquelle: B Medical Systems