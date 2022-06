B Medical Systems präsentiert auf der Analytica 2022 seine medizinischen Kühlgeräte für Laboratorien und den Pharmabereich

B Medical Systems, ein führender Hersteller medizinischer Kühlgeräte, stellt auf der Messe Analytica 2022 unter anderem Labor-Gefrierschränke, Labor-Kühlschränke, Apotheken-Kühlschränke, Ultratiefkühlschränke und Transportboxen für Pharmazeutika aus

Hosingen (Luxemburg), 08.06.2022 – Vom 21. bis 24. Juni findet die Analytica 2022 in München statt. B Medical Systems, ein weltweit führender Hersteller und Vertreiber von medizinischen Kühlkettenprodukten, ist auch dieses Jahr wieder dabei. In Halle B1 am Stand 225 präsentiert das Unternehmen unter anderem Labor-Gefrierschränke, Labor-Kühlschränke, Apotheken-Kühlschränke, Ultratiefkühlschränke und Transportboxen.

B Medical Systems ist ein Pionier auf dem Gebiet der medizinischen Kältetechnik und entwickelt seit über 40 Jahren innovative Kühlkettenlösungen für Labors, Krankenhäuser, Kliniken und andere Einrichtungen. Das Unternehmen ist ein Experte auf seinem Gebiet und kann die erforderlichen Kühlkettenlösungen bereitstellen, um Arzneimittel, Reagenzien und biologische Proben zuverlässig und effizient bei den erforderlichen Lagertemperaturen zu halten. Die medizinischen Kühlgeräte von B Medical Systems sind die idealen Lösungen, wenn es darum geht, medizinisches Fachpersonal bei der Lagerung ihrer temperaturempfindlichen Proben im richtigen Temperaturbereich zu unterstützen oder Forschern bei ihren Bemühungen zu helfen, um Fortschritte auf Gebieten wie der Zell- und Gentherapie zu erzielen.

B Medical Systems ist ein globaler Hersteller und Vertreiber von Lösungen für Kühlketten von Impfstoffen und medizinische Kühllösungen. In den drei Hauptgeschäftsbereichen Impfstoffkühlkette, medizinische Kältetechnik und Blutmanagement bietet das Unternehmen über 100 Produkte an. Zu den wichtigsten Produkten von B Medical Systems gehören Impfstoffkühlschränke (eisgekühlte und solarbetriebene Kühlschränke mit Direktantrieb (SDD)), Laborkühlschränke, Blutbankkühlschränke, Laborgefrierschränke, Apothekenkühlschränke, Ultratiefkühlschränke und Transportboxen. Alle Produkte verfügen über integrierte 24/7-Fernüberwachungsfunktionen, die zusätzlich dafür sorgen, dass die Produkte ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit bieten. Die Produkte von B Medical Systems werden in mehr als 140 Ländern eingesetzt und auf der ganzen Welt wurden mehr als 500.000 Produkte installiert. B Medical Systems hat Niederlassungen in den USA und Indien.

Bildquelle: B Medical Systems