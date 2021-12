B Medical Systems ernennt Marnick Dewilde zum Chief Sales Officer für seine Lösungen für Medical Refrigeration und Blood Management

Die Personalie ist Teil der neuen Wachstumsstrategie von B Medical Systems, die eine stärkere Fokussierung auf den Bereich der medizinischen Kühlung vorsieht

Hosingen (Luxemburg), 16. Dezember 2021 – B Medical Systems, ein weltweit führender Anbieter von Produkten für die medizinische Kühlkette, gibt die Ernennung von Marnick Dewilde zum Chief Sales Officer für die Bereiche Medical Refrigeration und Blood Management bekannt. Die Ernennung von Herrn Dewilde ist Teil der neuen Wachstumsstrategie von B Medical Systems, die eine stärkere Fokussierung auf den Bereich der medizinischen Kühlung vorsieht.

In seiner neuen Funktion ist Herr Dewilde für die Entwicklung der globalen Vertriebsstrategie für die Geschäftsbereiche medizinische Kühltechnik und Blutmanagement verantwortlich. Außerdem ist er für den Aufbau von Direktvertriebskanälen und die Pflege des bestehenden Vertriebsnetzes zuständig.

„Wir freuen uns sehr, Marnick an Bord zu haben“, sagt Luc Provost, CEO von B Medical Systems. „Sein Geschäftssinn, sein Enthusiasmus und seine Erfahrung bei der Steigerung des Umsatzwachstums werden uns dabei helfen, unsere Präsenz im Bereich der medizinischen Kühlung zu stärken.“

Herr Dewilde bringt mehr als 30 Jahre Berufserfahrung in den Bereichen Vertrieb, Business Operations und kommerzielle Exzellenz mit. Bevor er zu B Medical Systems kam, war er Chief Commercial Officer des in Luxemburg ansässigen Unternehmens Molecular Plasma Group. Davor war er über 22 Jahre lang bei DuPont Luxemburg tätig, wo er verschiedene leitende Positionen innehatte wie Global Growth Enablement and Digital Transformation Leader, Global Commercial Excellence Leader und Director Global Accounts.

„Ich blicke mit Spannung auf diese neue Herausforderung“, sagt Marnick Dewilde, Chief Sales Officer für Medical Refrigeration und Blood Management bei B Medical Systems. „Die Lösungen von B Medical Systems sind für ihre Zuverlässigkeit und Effizienz bekannt. Die Ausweitung des Geschäfts auf neue Regionen und die Erschließung neuer Vertriebskanäle ist eine herausfordernde Aufgabe, auf die ich mich sehr freue.“

B Medical Systems S.a r.l. ist ein weltweit tätiger Hersteller und Vertreiber von Kühlketten für Impfstoffe und medizinischen Kühllösungen. Das Unternehmen mit Sitz in Hosingen, Luxemburg, wurde 1979 gegründet, als die WHO an den schwedischen Hersteller Electrolux herantrat, um eine Lösung für die sichere Lagerung und den Transport von Impfstoffen auf der ganzen Welt anzubieten. In den drei Hauptgeschäftsbereichen Impfstoff-Kühlkette, medizinische Kühlung und Blutmanagement bietet das Unternehmen mehr als 100 Produkte an. Zu den wichtigsten Produkten von B Medical Systems gehören Impfstoffkühlschränke (eisgekühlte und solarbetriebene Kühlschränke mit Direktantrieb (SDD)), Laborkühlschränke, Laborgefrierschränke, Apothekenkühlschränke, Ultratiefkühlschränke und Transportboxen. Alle Produkte verfügen über integrierte 24*7-Fernüberwachungsfunktionen, die ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit gewährleisten. Die Produkte von B Medical Systems werden in mehr als 135 Ländern eingesetzt und haben eine installierte Basis von mehr als 400.000 Produkten auf der ganzen Welt. B Medical Systems ist seit langem ein zuverlässiger Partner globaler humanitärer Organisationen wie UNICEF, WHO und Rotes Kreuz und verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Gesundheitsministerien, Krankenhäusern, Forschungseinrichtungen, Universitäten und Bluttransfusionsorganisationen in aller Welt. B Medical Systems hat auch eine Tochtergesellschaft in Noblesville, USA.

