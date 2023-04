Azure Native Qumulo – jetzt generell im Azure-Portal verfügbar

Azure Native Qumulo Scalable File Service ermöglicht es Unternehmen, einen kosteneffizienten Speicher für unstrukturierte Daten im Exabyte-Bereich minutenschnell bereitzustellen

Jetzt über das Microsoft Azure-Portal verfügbar: Kunden können die Geschwindigkeit, Einfachheit und Elastizität der Cloud mit der gleichen Leistung und Kontrolle nutzen wie bei einer Bereitstellung On-Prem

München, Deutschland, 18. April 2023: Qumulo, die einfache Möglichkeit, Daten im Exabyte-Bereich überall zu verwalten, gibt bekannt, dass der Azure Native Qumulo Scalable File Service jetzt allgemein über das Microsoft Azure-Portal verfügbar ist.

Unternehmen können den Dienst nach Bedarf bereitstellen, um dateibasierte Workloads in der Cloud zu betreiben, die hohe Leistung und niedrige Latenz erfordern, wie etwa:

Videobearbeitung in der Medien- und Unterhaltungsindustrie, Modellierungen in der Öl- und Gasbranche, herstellerneutrale Archive für die Bildgebung im Gesundheitswesen sowie genomische Sequenzierung für die Biowissenschaften, um nur einige Beispiele zu nennen. Als fünffacher Marktführer im Gartner Magic Quadrant für verteilte Dateisysteme und Objektspeicher unterstützt Qumulo seine Kunden bei der Skalierung von Daten mit den Tools, Protokollen und Frameworks individueller Wahl.

„Die meisten Unternehmen speichern ihre Daten heute nicht mehr ausschließlich On-Prem oder in der öffentlichen Cloud. Sie müssen in der Lage sein, die optimale Umgebung ohne zusätzliche Komplexität oder Einschränkungen zu nutzen“, so Kiran Bhageshpur, Chief Technology Officer, Qumulo. „Mit Azure Native Qumulo haben wir den Beschaffungs- und Bereitstellungsprozess reibungslos gestaltet und die Kosten kalkulierbar gemacht. Mit diesem Maß an Flexibilität helfen wir Unternehmen, präzise auf ihre eigenen geschäftlichen Anforderungen zu reagieren, ohne eine Überversorgung befürchten zu müssen.“

„Unstrukturierte Daten-Workloads sind ein Schwerpunktbereich für Kunden auf Azure“, so Jurgen Willis, VP, Azure Optimized Workloads und Storage bei Microsoft. „Indem wir Qumulo als Azure Native ISV-Service anbieten, tragen wir dazu bei, weitere Anwendungsfälle auf dem Markt mit der Einfachheit und Skalierbarkeit von Qumulos Multiprotokoll-Dateisystem der Enterprise-Klasse zu adressieren.“

Azure Native Qumulo ermöglicht es Kunden, Daten einfach zwischen Rechenzentren und der Cloud zu verschieben und zu verwalten, und zwar mit einer einzigartigen Verwaltungserfahrung und dem gleichen Maß an Kontrolle. Durch die Nutzung der Self-Service-Optionen des Azure-Portals können Kunden die benötigte Speicherkapazität zum optimalen Zeitpunkt in nur wenigen Minuten bereitstellen. Risiko, Kosten und Belastung durch die Umstellung von Arbeitslasten und Anwendungen werden so vermieden.

„Es ist auf diese Weise viel klarer, wie wir unseren Speicher nutzen. Unsere Probleme mit Blick auf Cloud Storage gehören der Vergangenheit an. Qumulo ist in der Lage, uns fundamental dabei zu helfen, die Daten unserer Kunden zu verwalten sowie zu schützen und wird unsere langfristigen Bedürfnisse unterstützen“, so Guy Paddock, Chief Technology Officer bei Inveniem.

Um Unternehmen dabei zu helfen, ihre Daten sicher zu halten, bietet Azure Native Qumulo auch die Integration von Active Directory und Azure AD SSO, standardmäßige Verschlüsselung im Ruhezustand und bei der Übertragung sowie tiefe Einblicke bis auf Datei- oder Benutzerebene.

„Unsere Anforderungen an große Datenmengen sind mit jedem Game, das wir entwickelt haben, rapide gestiegen, und es wurde immer schwieriger, sie zu verwalten.“ Der Azure Native Qumulo Scalable File Service hat einen großen Einfluss auf unser Game Development Team“, so Robert Bousquet, Vice President of IT Operations, Hi-Rez Studios. „Jetzt können mehrere Benutzer an denselben Dateien arbeiten, ohne dass es zu Leistungsproblemen kommt: Der Service bietet schnelle Lese- und Schreibgeschwindigkeiten, die entscheidend sind. Die intuitive Benutzeroberfläche sowie die einfachen Verwaltungstools sind leicht zu bedienen, sodass wir uns auf die Entwicklung erstklassiger Games konzentrieren können.“

Qumulo, Scale Anywhere(™) and the Qumulo logo are registered trademarks or trademarks of Qumulo, Inc. All other marks and names herein may be trademarks of other companies. Copyright © 2023. All Rights Reserved.

Qumulo ist eine radikal einfache Art, Daten im Exabyte-Bereich auf der Plattform individueller Wahl überall zu verwalten – Edge, Core oder Cloud. In einer Welt mit Billionen von Dateien und Objekten, die weltweit 100+ Zettabytes umfassen, benötigen Unternehmen eine Lösung, die Einfachheit mit der Fähigkeit kombiniert, überall einsatzfähig zu sein. Qumulo wurde ins Leben gerufen, um genau das zu bieten.

