Azubis gefunden, Zukunft gesichert!

Warum Fachkräftemangel kein Schicksal ist – und wie echte Motivation Auszubildende langfristig bindet

Der Fachkräftemangel ist längst kein Schlagwort mehr, sondern Realität – das zeigte sich der Vortragsrednerin und Expertin für Körpersprache und Menschenkenntnis, Ute Herzog, diese Woche eindrucksvoll in einem Seminar in der Erwachsenenbildung. Kaum ein Thema wurde dort so intensiv diskutiert wie die Frage: Wie gewinnen und halten wir Azubis?

Für viele Einrichtungen ist es inzwischen ein existenzielles Thema. Ohne motivierte Auszubildende fehlt morgen die Fachkraft von heute. Genau hier setzt der Vortrag Willkommen im Arbeitsleben! Gute Azubis finden und binden der Keynote Speakerin Ute Herzog an. Denn der Fachkräftemangel lässt sich nicht allein mit Stellenanzeigen lösen.

Wer heute Azubis sucht, muss verstehen, wie die Generation Z tickt – und was sie unter Motivation versteht. Viele Ausbilder berichten von Unsicherheiten. Früher war der Lehrling froh über einen Ausbildungsplatz, heute wählen Azubis bewusst aus. Die Generation Z fragt nach Sinn, Feedback, Work-Life-Balance und Entwicklungschancen. Gleichzeitig wünschen sich Betriebe Verlässlichkeit, Eigeninitiative und Leistungsbereitschaft.

Diese unterschiedlichen Erwartungen führen nicht selten zu Missverständnissen und im schlimmsten Fall zum Ausbildungsabbruch. Der Fachkräftemangel verschärft sich weiter.

Doch statt zu klagen, braucht es neue Strategien für Motivation und Bindung.

Fünf konkrete Tipps aus der Praxis:

1. Frühzeitig Präsenz zeigen.

Kooperationen mit Schulen, Praktika und authentische Einblicke in den Arbeitsalltag erhöhen die Sichtbarkeit. Azubis entscheiden sich für Menschen – nicht nur für Berufe.

2. Klar kommunizieren.

Auszubildende brauchen transparente Erwartungen. Was bedeutet Leistung? Was wird bewertet? Klare Strukturen schaffen Sicherheit und Motivation.

3. Sinn vermitteln.

Die Generation Z möchte verstehen, warum ihre Arbeit wichtig ist. Wer den Beitrag jedes Lehrlings zum großen Ganzen sichtbar macht, stärkt Motivation nachhaltig.

4. Feedbackkultur etablieren.

Regelmäßige Gespräche – nicht nur bei Problemen – erhöhen die Bindung. Motivation entsteht durch Wertschätzung und echte Entwicklungsperspektiven.

5. Beziehung vor Belehrung.

Azubis bleiben dort, wo sie sich gesehen fühlen. Fachliche Anleitung ist wichtig, doch persönliche Zugewandtheit entscheidet über Loyalität.

Der Fachkräftemangel zwingt Unternehmen und Bildungseinrichtungen zum Umdenken. Wer Motivation ernst nimmt, die Bedürfnisse der Generation Z versteht und Azubis nicht nur ausbildet, sondern begleitet, wird langfristig gewinnen. Gute Auszubildende zu finden ist anspruchsvoll – sie zu binden ist die eigentliche Kunst.

Nur wer Menschen versteht, kann sie begeistern.

