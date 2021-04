AZIMUT nutzt den Lockdown und rüstet digital auf

Hotelbird stattet weitere AZIMUT Hotels mit digitaler, kontaktloser Check-in/out-Plattform auf

Fortschritt statt Stillstand: Während die Hotellerie in Deutschland auf den Termin für die Wiedereröffnung wartet, hat AZIMUT Hotels die Zeit ohne Gäste genutzt, um weitere Häuser in Deutschland und Österreich mit neuen Check-in/out-Prozessen zu digitalisieren. Nach der erfolgreichen Pilotphase im AZIMUT Hotel Erding wurden nun bereits sechs weitere Häuser der internationalen Hotelkette mit der innovativen Hotelbird-Plattform ausgestattet. Künftig können auch Gäste der AZIMUT Hotels in Berlin, Dresden, Köln, Nürnberg, München und Wien online oder über App kontaktlos ein- und auschecken. Die Einführung der digitalen Services in weiteren Häusern markiert einen wichtigen Meilenstein in der aktuellen Wachstumsstrategie der AZIMUT Hotels, die derzeit 40 Hotels in Deutschland, Österreich, Russland und Israel betreiben.

Die verschiedenen Kanäle, die die Hotelbird-Plattform bereit hält, sorgen dafür, dass sich Gäste künftig außer an der Rezeption vor Ort auch für einen Check-in über die Webversion oder Handy-App entscheiden können. Als innovativer Anbieter auf dem Markt verfügt Hotelbird über eine intelligente Schnittstelle zum Property Management System von Oracle und gewährleistet so die schnelle und sichere Datenverarbeitung. Ebensfalls kontaktlos und ganz flexibel bezahlen Gäste dann ihren Aufenthalt in den AZIMUT Hotels. Für den reibungslosen Bezahlprozess sorgt der Full Service Payment-Anbieter Concardis.

Diese neuen individuellen Wahlmöglichkeiten für Gäste tragen entscheidend zur Hygiene bei und steigern damit das Vertrauen. “Digitale Services stellen für unsere Gäste inzwischen einen festen Bestandteil des modernen Hotelerlebnisses dar” erklärt Kristian Byk, Director IT & Central Systems Europe “Mit Hotelbird haben wir einen Partner an der Seite, der unsere Vision einer nahtlosen Guest Journey perfekt umsetzt und unsere Bedürfnisse als kontinuierlich wachsende Hotelgruppe bis ins Detail versteht.”

“Die erfolgreiche Kooperation mit dem AZIMUT Hotels beweist die starke Nachfrage nach kontaktlosen Technologien in der Hotellerie”, resümiert Juan A. Sanmiguel, Gründer und CEO Hotelbird. “Wir freuen uns, die international erfolgreiche Hotelgruppe bei der Umsetzung ihrer neuen digitalen Prozesse zu unterstützen. Damit erfüllen sie nicht nur höchste Hygiene- und Sicherheitsanforderungen, sondern ermöglichen ihren Gästen auch einen modernen und flexibel gestaltbaren Hotelaufenthalt, der sich längst als Standard in der Hotellerie etabliert hat.”

Über Hotelbird

Das 2015 gegründete Technologieunternehmen Hotelbird GmbH ist Marktführer in Deutschland im Bereich digitale Check-in/-out Services und verfolgt eine klare Mission: den Check-in/out Prozess durch die Automatisierung unsichtbar zu machen und dabei die Hotels zu befähigen, ihre Betriebe dezentral zu betreiben. Hotelbird arbeitet mit führenden Hotelketten in Deutschland zusammen wie Lindner Hotels, Amano Hotels, Gorgeous Smiling Hotels, Deutsche Hospitality, Smartments, Koncept Hotels oder NOVUM Hospitality. Alle nötigen Formalitäten, angefangen vom Check-in inklusive des digitalen Meldescheines über den digitalen Zimmerschlüssel bis hin zu Bezahlung und Check-out können einfach über eine Software abgewickelt werden. Hotelgäste genießen mehr Freiheit durch ein komfortables und digitales Hotelerlebnis. Gleichzeitig sparen Hotels mit der smarten Technologie Zeit und Kosten und entlasten ihre Mitarbeiter an der Rezeption. Hotelbird hat seinen Sitz in München und beschäftigt aktuell 30 Mitarbeiter.

