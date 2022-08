Azenta gibt Vereinbarung zur Übernahme von B Medical Systems bekannt

Hosingen (Luxemburg), 9. August 2022 – Azenta, Inc. (Nasdaq: AZTA) gibt den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung zur Übernahme von B Medical Systems S.á r.l. und ihrer Tochtergesellschaften („B Medical“) bekannt. B Medical ist ein Marktführer von temperaturgesteuerten Lager- und Transportlösungen, die die Bereitstellung von lebensrettenden Behandlungen auf der ganzen Welt ermöglichen. Der beim Abschluss zu zahlende Kaufpreis wird rund 410 Millionen Euro betragen. Weitere Zahlungen in Höhe von bis zu 50 Millionen Euro können bei Erreichen bestimmter zukünftiger Leistungsziele fällig werden. Die Transaktion wird voraussichtlich im Oktober 2022 abgeschlossen.

B Medical hat seinen Hauptsitz in Hosingen, Luxemburg, und ist einer der führenden Anbieter von Lösungen für die Kühlkette von Impfstoffen, der vor allem schnell wachsende Märkte in Schwellenländern bedient, die sichere und zuverlässige temperaturgesteuerte Lager- und Transportlösungen benötigen. Das Portfolio umfasst Impfstofftransportsysteme mit Echtzeit-Überwachungslösungen, medizinische Kühllösungen für Temperaturen von bis zu -86°C und Blutmanagementlösungen. Mehr als 500.000 Einheiten von B Medical sind in rund 150 Ländern weltweit im Einsatz. Am Hauptsitz in Luxemburg befindet sich eine moderne, hochautomatisierte Produktionsanlage.

Mit dieser Akquisition ergänzt Azenta seine Lösungen im Bereich der Kühlkette um differenzierte Lösungen für den zuverlässigen und rückverfolgbaren Transport von temperaturempfindlichen Proben. „Wir freuen uns, B Medical in unser wachsendes Angebotsportfolio aufnehmen zu können“, sagt Steve Schwartz, President und CEO von Azenta. „B Medical hat hervorragende Arbeit geleistet und sich eine starke Marktposition in der Kühlkette für Impfstoffe erarbeitet, und wir sehen eine Vielzahl von Möglichkeiten, noch mehr Wert des Portfolios zu generieren, indem wir die Azenta Plattform nutzen.“

Luc Provost, CEO von B Medical, der seit über 20 Jahren für das Unternehmen tätig ist, und Jesal Doshi, stellvertretender CEO seit 2015, werden voraussichtlich zu Azenta wechseln und B Medical weiterhin leiten. „Wir freuen uns, Teil des Azenta Team zu werden und unsere Fähigkeiten sowie Fachwissen im Bereich der Lösungen für die Kühlkette zu bündeln, um die nächste Wachstumsphase voranzutreiben. Ich freue mich darauf, gemeinsam unsere Mission fortzusetzen, Technologien zu entwickeln, die helfen, Leben auf der ganzen Welt zu retten“, sagt Luc Provost, CEO von B Medical.

Die vollständige Pressemitteilung von Azenta steht hier zur Verfügung: https://investors.azenta.com/2022-08-08-Azenta-Announces-Agreement-to-Acquire-B-Medical-Systems

Die Pressemitteilung von Navis Capital Partners ist hier online: https://www.naviscapital.com/wp-content/uploads/2022/08/Navis-Press-Release-Sale-of-B-Medical-Systems-9Aug22.pdf

Über Azenta Life Sciences

Azenta, Inc. (Nasdaq: AZTA) ist ein weltweit führender Anbieter von Life-Science-Lösungen, die es ermöglichen, bahnbrechende Entwicklungen und Therapien schneller auf den Markt zu bringen. Azenta bietet ein umfassendes Angebot an zuverlässigen Cold-Chain-Probenmanagementlösungen und genomischen Dienstleistungen in Bereichen wie Arzneimittelentwicklung, klinischer Forschung und fortschrittlichen Zelltherapien für die weltweit führenden Pharma-, Biotech-, akademischen und Gesundheitseinrichtungen der Branche. Zum 1. Dezember änderte das Unternehmen seinen Namen und seine Börsennummer von Brooks Automation, Inc. (Nasdaq: BRKS) in Azenta, Inc. (Nasdaq: AZTA).

Der Hauptsitz von Azenta befindet sich in Chelmsford, MA, mit Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.azenta.com

B Medical Systems ist ein globaler Hersteller und Vertreiber von Lösungen für Kühlketten von Impfstoffen und medizinischen Kühllösungen. In den drei Hauptgeschäftsbereichen Impfstoffkühlkette, medizinische Kältetechnik und Blutmanagement bietet das Unternehmen über 100 Produkte an. Zu den wichtigsten Produkten von B Medical Systems gehören Impfstoffkühlschränke (Ice Pack und solarbetriebene Kühlschränke mit Direktantrieb (SDD)), Laborkühlschränke, Blutbankkühlschränke, Laborgefrierschränke, Apothekenkühlschränke, Ultratiefkühlschränke und Transportboxen. Alle Produkte verfügen über integrierte 24/7-Fernüberwachungsfunktionen, die zusätzlich dafür sorgen, dass die Produkte ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit bieten. Die Produkte von B Medical Systems werden in mehr als 140 Ländern eingesetzt und auf der ganzen Welt wurden mehr als 500.000 Produkte installiert. B Medical Systems hat Niederlassungen in den USA und Indien.

