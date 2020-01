Ayurveda-Lifestyle-Podcast – von Mensch zu Mensch

Wolfgangs Talk Time ist ein Podcast, der Themen der Zeit und der Jahreszeit aus der Sicht des Ayurveda betrachtet, so auch aktuell das Immunsystem.

In der über 25-jährigen Ayurveda-Praxis gab es viele Menschen, mit denen Wolfgang Neutzler Kontakt hatte – beruflich und privat.

Wer sich länger mit Ayurveda beschäftigt und versucht, diese Lehre ins eigene Leben zu integrieren, der weiß, dass es manche Hürde gibt, die es gilt zu meistern.

Hoch motiviert kommen die Menschen aus einer Ayurveda Kur mit dem Vorsatz, jetzt wird alles ganz anders. Auch Bücher und Seminare motivieren – meist aber nicht nachhaltig genug. Wohl dem, der eine Partnerin oder Partner hat, der am gleichen Strang zieht.

So kam kürzlich eine Frau in meinem Ayurveda-Kochkurs, sie hatte diesen Kurs vom Partner geschenkt bekommen und beide setzen jetzt das Wissen und die Erfahrungen begeistert gemeinsam um.

Aber es kann auch anders aussehen. Der Partner zieht nicht mit, vor allem, wenn unsere Erwartungshaltung an ihm zu hoch sind – wir sind begeistert, der Partner hat aber kein oder wenig wissen und wir erwarten von ihm, jetzt soll er so kochen u.v.m.

Mein Ayurveda Podcast “Wolfgangs Talk Time” betrachtet einzelne Themen des Ayurveda, aktuell zum Beispiel das Thema “Immunkraft stärken”. Wir brauchen ein starkes Immun-System, wenn wir mit Viren (auch dem Corona-Virus), mit Bakterien, mit Pilzen und mit all den anderen Herausforderungen des Lebens zurecht kommen wollen.

Aber auch die Themen Ayurveda-Fragebogen, was ist typisch Vata, Pitta und Kapha, bekommen einen eigenen Beitrag.

Es kann Freude machen, Ayurveda und eine bewusstere Lebensweise immer wieder aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Wer keine Episode versäumen will, kann den Kanal auch abonnieren. Ich freue mich auch darüber, wenn er weiter empfohlen wird.

Hier geht es zum Ayurveda-Podcast

Die Ayurvedaschule Wolfgang Neutzler ist eine unabhängige Privatschule. Der Schulleiter der Schule für Ayurveda, Wolfgang Neutzler, praktiziert seit 1985 als Heilpraktiker mit Schwerpunkt Ayurveda. Als Coach betreut er Menschen in Krisen-Situation und berät Paare und Familien, anstehende Probleme lösungs-orientiert anzugehen.

Weitere Schwerpunkte seiner sind Ernährungsberatung und das Entwickeln von Gesundheits-Seminaren, wie Kochkurse, Abnehmkurse, Fastenwochen, Stressbewältigungs-Strategien – Live-Veranstaltungen und digitale Produkte.

Er ist als Autor, Co-Autor, Schulungsleiter sowie Privatdozent für Ayurveda tätig und führt Ayurveda-Inhouse-Schulungen in Hotels. Beautyfarmen und Gesundheits-Zentren durch.

Das Ziel ist es, noch vielen Schülerinnen und Schülern sowie Interessierten das ganzheitliche Konzept der indischen Lehre Ayurveda näher zu bringen.

Ayurveda – das Wissen von einem gesunden, langen und glücklichen Leben

