Ayurveda für ein langes, gesundes und glückliches Leben

Nach Ayurveda leben bedeutet Gesundheit – das ist das Ziel von Ayurveda!

Ayurveda ist eine viele Tausend Jahre alte Lehre; aber für mich eine der modernsten und individuellsten Gesundheitslehren, die ich kenne. Das ist die Aussage von Wolfgang Neutzler, der seit 30 Jahren Ayurveda unterrichtet und Ayurvedakuren als Therapeut begleitet.

Bluthochdruck, Diabetes, Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises, Übergewicht, chronische Müdigkeit, Schlaflosigkeit, Stress und vieles mehr sind für viele Menschen, ganz normal, vor allem mit fortschreitenden Alter. Doch das muss nicht so sein, Gesundheit liegt in der eigenen Hand, man muss aber etwas dafür tun.

Doch solche Leiden sind für manchem Leidenden auch Anlass, auf die Suche zu gehen. Und das zu Recht. Die Gesundheit ist etwas, das jedem ganz persönlich betrifft und es ist etwas, wofür jeder selbst verantwortlich ist. Egal, ob wir oft auf Reisen sind, wegen der Berufstätigkeit über Tags nicht zum Kochen kommen, ob wir, wenn wir nach Hause kommen, keine Lust mehr zum Kochen haben – wir sind für unser Leben immer selbst verantwortlich.

Die falsche Ernährung, das Zuviel oder Zuwenig, all das hat eine Auswirkung auf unsere Gesundheit. Nach Ayurveda hat die Gesundheit zu einem hohen Anteil damit zu tun, wie wir unser Leben gestalten und was wir essen. Im Ayurveda geht es aber nicht nur danach, ob etwas biologisch ist, frisch oder regional bzw. saisonal- all das ist natürlich auch wichtig.

Noch viel wichtiger ist die eigene Ayurveda-Konstitution. Diese müssen wir nach Ayurveda kennen, damit wir eine bewusstes Gesundheitsmanagement nach Ayurveda durchführen können.

Warum ist die Konstitution im Ayurveda so wichtig?

In dieser ureigenen Konstitution ist alles verborgen, unsere Gesundheit, unsere Begabungen und unsere Schwachpunkte, ja sogar unser Lebenssinn. Wenn ich mich also richtig entfalten und gesund bleiben will, dann benötige ich das Wissen um meine Konstitution. Natürlich wird nicht für jedem Teilnehmer einer Familie etwas andere gekocht. Man kann aber durchaus eine Mahlzeit so gestalten, dass sie für Jedem am Tisch förderlich für die Gesundheit ist. Krankheitszeichen werden ganz natürlich reduziert.

Gefahr erkannt – Gefahr gebannt.

Sinn ist natürlich nicht nur, Krankheitszeichen zu minimieren. Das wirkliche Ziel ist, die Gesundheit zu fördern und zu erhalten. Nicht umsonst beschreibt man Ayurveda als: Die Lehre von einem langen, glücklichen und gesunden Leben.

Ein weiter wichtiger Baustein für die Gesundheit ist die Ayurveda-Ernährung. Sich ayurvedisch zu ernähren, gehört zu den wichtigen Grundlagen für ein gesundes Leben.

Wer sich mit Ayurveda beschäftigt, der merkt ganz schnell: Man muss seine Ayurveda-Konstitution wissen und verstehen, damit man diese wundervolle Gesundheitswissen ins eigene Leben erfolgreich integrieren kann. Jeder ist einmalig, das ist die Grundlage für die Konstitutionslehre. So muss jeder sich auch selbst erfahren in seiner Einmaligkeit.

Es gibt 3 Grundprinzipien im Ayurveda:

Vata – das Bewegungsprinzip

Pitta – das Umwandlungs- oder Transformationsprinzip und

Kapha – das schützende und nährende Prinzip.

Jeder Mensch hat alle drei Prinzipien in sich – nur jeweils in unterschiedlicher Ausprägung.

Zum Bewegungsprinzip – Vata – gehört zum Beispiel der Herzschlag, die Nervenimpulse, das Bewegen der Gliedmaßen und die Bewegung im Darm und in den Gefäßen. Auch das Ein- und Ausatmen ist dem Prinzip Vata zugeordnet. Die Intuition ist eine Stärke von Vata.

Zum Umwandlungsprinzip – Pitta – gehören zum Beispiel die Verdauung (das Zerlegen der Nahrung in die Grundbausteine der Ernährung, denn nur diese können von uns aufgenommen und verwertet werden. Dass wir aus Nervenimpulsen eine adäquate Reaktion erzeugen können, die wir auch mit dem Scharfsinn reflektieren können und die Energiegewinnung in den Zellen. Enthusiasmus und Durchsetzungskraft sind Stärken von Pitta.

Zum nährenden und schützenden Prinzip – Kapha – gehört das Fettgewebe, das viele Organe schützt und das auch den Informationsfluss im Nervensystem beschleunigt. Kapha gibt uns auch Ruhe und Gemütlichkeit. Dieses Fettgewebe dient auch als Energiereserve, was uns in Notzeiten auch helfen kann, über die Runden zu kommen. Ruhe und Gelassenheit sind Stärken von Kapha.

Für Ayurveda-Interessierte, die die Grundprinzipien besser kennen und verstehen lernen möchten gibt es jetzt das Online-Seminar: Gesundheitsvorsorge mit Ayurveda.

In diesem bekommt man einen guten Einblick in die ayurvedische Gesundheitslehre. Es lohnt sich, Ayurveda ins Leben zu integrieren. Gesundheit bis ins hohe Alter ist eine realistische Maxime. Um es mit anderen Worten zu beschreiben: Jung und gesund bleiben bis ins hohe Alter!

Um den Einstieg zu erleichtern, gibt es jetzt dieses Grundlagen-Seminar „Gesundheitsvorsorge mit Ayurveda“ zu einem einmaligen Sonderpreis. Man spart i Moment 90 % des normalen Preises.

Hier geht es zur Beschreibung und zur Buchungsmöglichkeit dieses Ayurveda-Online-Seminars „Gesundheitsvorsorge mit Ayurveda“.

Die Ayurvedaschule Wolfgang Neutzler ist eine unabhängige Privatschule.

Der Schulleiter der Schule für Ayurveda, Wolfgang Neutzler, praktiziert seit 1985 als Heilpraktiker mit Schwerpunkt Ayurveda. Als Coach betreut er Menschen speziell bei der Ernährungsumstellung und beim Abnehmen.

Der Schwerpunkte seiner Arbeit sind Online-Seminare und -Ausbildungen. Gerade in der heutigen Zeit eine schnelle und effektive Möglichkeit des Lernens, ohne Reisekosten und Stress.

Folgende Online-Angebote gibt es: Ausbildung zur/m Ayurveda-Ernährungsberater/In, Ayurveda-Kochkurse, Abnehm-Training, Ayurveda-Fastenwoche, Kursleiter Ayurveda-Babymassage, Schwangeren-Massage, Ayurveda-Konstitutionsbestimmung, Ayurveda-Entspannungs-Trainer.

Wolfgang Neutzler ist Autor, Co-Autor von 8 Büchern, unter anderem auch von 5 Ayurveda-Büchern.

Das Ziel ist es, ganz vielen Menschen einen Zugang zum Ayurveda zu ermöglichen.

Ayurveda – das Wissen von einem gesunden, langen und glücklichen Leben

Firmenkontakt

Ayurvedaschule Wolfgang Neutzler

Wolfgang Neutzler

Wittelsbacherstr. 19

89423 Gundelfingen/Donau

0157 51271025

info@schule-fuer-ayurveda.de

https://www.schule-fuer-ayurveda.de

Pressekontakt

Ayurveda-Presse-Agentur

Wolfgang Neutzler

Wittelsbacherstr. 19

89423 Gundelfingen/Donau

09073 44 80 761

info@schule-fuer-ayurveda.de

https://www.schule-fuer-ayurveda.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.