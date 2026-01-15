Ayurveda-Festival vom 6. bis 8. März 2026 bei Yoga Vidya in Bad Meinberg

Ayurveda mit allen Sinnen erleben.

Bad Meinberg. Im März 2026 lädt Yoga Vidya erneut zum Ayurveda-Festival ein: Drei Tage voller Inspiration, Wissen und wohltuender Erfahrungen rund um die traditionelle indische Heilkunst. In Workshops, Vorträgen und Special-Yogastunden erleben die Besucher:innen wie Ayurveda Körper, Geist und Seele harmonisiert und innere Kraft fördert. Das traditionsreiche Yoga- und Ayurveda-Seminarhaus mit seiner Ayurveda-Oase bietet ideale Bedingungen, um als Auszeit in diese Welt einzutauchen.

Renommierte Ayurveda-Fachleute geben Einblicke in Theorie und Praxis

Über 20 nationale und internationale Expert:innen geben Einblicke in Theorie und Praxis des Ayurveda und zeigen, wie sich die jahrtausendealte Heilkunst alltagstauglich umsetzen lässt. Zu den Referierenden zählen unter anderem Jean-Pierre Crittin, psychologischer Ayurveda- und Chakratherapeut, sowie Dr. Devendra Prasad Mishra, Arzt für traditionelle indische Ayurveda-Medizin.

Gayatri Puranik vermittelt ihre jahrzehntelange Erfahrung und ihr Wissen in praxisnahen Workshops wie „Ayurvedische Morgenroutine“ oder „Klassische ayurvedische Kräuteröle verstehen“. Der Ayurveda- und Vastu-Experte Guntram Stoehr zeigt in seinem Workshop „Der Wohnraum als Spiegel der Seele“, wie sich Lebensräume bewusst wahrnehmen und harmonisieren lassen.

Vom Yoga bis zur Klangreise: Ayurveda mit allen Sinnen erfahren

Für den körperlichen und energetischen Ausgleich sorgen Special-Yogastunden wie die „Tridosha Yogastunde“ oder „Ayur Yin Yoga für Frauen“, die gezielt auf die Balance der drei ayurvedischen Lebensenergien (Doshas) ausgerichtet sind. In zahlreichen Workshops wie u.a. „Marmapunkt Massage“ und „Prana Healing“ erleben die Festivalbesucher:innen die unmittelbare Wirkung ayurvedischer Heilmethoden.

„Dosha-Meditationen“ und Klangreisen laden dazu ein, die Kraft der inneren Räume zu stärken. Am Abend können die Besucher den Festivaltag bei Konzerten wie mit dem weltweit bekannten Musiker Ravi Srinivasan ausklingen lassen. Ein Basar rund um die ayurvedische Lebensweise rundet das Festivalprogramm ab.

Festivaltickets für 3 Tage gibt es ab 214 EUR inkl. Übernachtung und veganem Bio-Buffet, Tagestickets ab 55 EUR.

Anmeldung unter Tel. 05234/87-0 und www.yoga-viyda.de und www.yoga-vidya.de/events/ayurveda-festival

Yoga Vidya ist der europaweit größte gemeinnützige Verein rund um Yoga, Meditation, Ayurveda und Vedanta mit Yoga Ashrams in Bad Meinberg, im Westerwald, an der Nordsee und im Allgäu. Interessenten haben die Auswahl aus jährlich über 3.500 Seminaren, Aus- und Fortbildungen rund um die Themen Yoga, Meditation und Ayurveda.

Die Ayurveda-Oase des traditionsreichen Yoga- und Ayurveda-Seminarhauses Yoga Vidya in Bad Meinberg bietet darüber hinaus ganzjährig Beratungen, Behandlungen, Massagen und Panchakarma-Kuren an. In Seminaren und Ausbildungen wird die jahrtausendealte Heilkunst Ayurveda praxisnah und alltagsbezogen vermittelt.

