AWS enthüllt neue Souveränitätskontrollen und Governance-Struktur für die AWS European Sovereign Cloud

Die AWS European Sovereign Cloud wird eine europäische Führung, unabhängige Governance und ein eigenes Security Operations Center haben

AWS Vice President und EU-Bürgerin Kathrin Renz wird erste Geschäftsführerin einer neuen Gesellschaft für die AWS European Sovereign Cloud

[BRANDENBURG] — Amazon Web Services (AWS), ein Unternehmen von Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), enthüllte heute die unabhängige europäische Governance-Struktur für die AWS European Sovereign Cloud, die Schaffung eines eigenen Security Operations Centers (SOC) und die Gründung einer neuen Muttergesellschaft. Diese Muttergesellschaft wird von Staatsbürger:innen aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) geleitet und unterliegt lokalen rechtlichen Anforderungen. Kathrin Renz, derzeit Vice President AWS Industries, wird erste Geschäftsführerin der Gesellschaft.

Die AWS European Sovereign Cloud wird die einzige vollumfängliche, unabhängig betriebene souveräne Cloud sein, die durch starke technische Kontrollen, souveräne Zusicherungen und rechtliche Schutzmaßnahmen abgesichert ist. Kunden und Partner, die die AWS European Sovereign Cloud nutzen, profitieren von der vollen Leistungsfähigkeit von AWS, einschließlich des gleichen Serviceportfolios, der Sicherheit, Verfügbarkeit, Leistung, der vertrauten Architektur, den gewohnten APIs und Innovationen wie dem AWS Nitro System. Die AWS European Sovereign Cloud, die ab Ende 2025 verfügbar sein wird, wird operative Autonomie mit umfassenden AWS Diensten kombinieren, um die strengen Souveränitätsanforderungen europäischer Regierungen und Unternehmen zu erfüllen.

Europäische Kontrolle, Governance und Betrieb

AWS wird eine neue europäische Organisation und ein neues Betriebsmodell für die AWS European Sovereign Cloud etablieren, mit einer neuen Muttergesellschaft und drei Tochtergesellschaften, die in Deutschland eingetragen sind. Das Managementteam, das diese neue Muttergesellschaft leitet, wird aus einer:einem Geschäftsführer:in und einer:einem Beauftragten für Sicherheit und Datenschutz bestehen, die alle Staatsbürger:innen in EU-Mitgliedsstaaten mit Wohnsitz in der EU sind.

AWS wird einen unabhängigen Beirat für die AWS European Sovereign Cloud einrichten, der rechtlich dazu verpflichtet ist, im besten Interesse der AWS European Sovereign Cloud zu handeln. Zur Stärkung der souveränen Kontrolle der AWS European Sovereign Cloud wird der Beirat aus vier Mitgliedern bestehen, die alle Staatsbürger:innen in EU-Mitgliedsstaaten mit Wohnsitz in der EU sein werden. Darunter wird mindestens ein von Amazon unabhängiges Beiratsmitglied sein. Der Beirat wird als Expertengremium fungieren und Rechenschaft über den Betrieb der AWS European Sovereign Cloud ablegen, einschließlich starker Sicherheits- und Zugangskontrollen sowie der Fähigkeit der AWS European Sovereign Cloud, auch bei Störungen unabhängig zu operieren. Aufbauend auf den weitreichenden Erfahrungen im Betrieb von AWS Diensten für sensibelste Workloads weltweit, bietet die AWS European Sovereign Cloud die unübertroffene Ausfallsicherheit, die Kunden von AWS erwarten. Das Design der AWS European Sovereign Cloud ermöglicht es, dass sie unbegrenzt weiter betrieben werden kann, selbst in dem Fall von Konnektivitätsunterbrechungen zwischen der AWS European Sovereign Cloud und dem Rest der Welt. Europäische Kunden und Regierungen profitieren von der widerstandsfähigen AWS Architektur, die mehrere Verfügbarkeitszonen mit unabhängiger Stromversorgung, Netzwerkkonnektivität, Betriebseinrichtungen und Sicherheitsfunktionen umfasst, die diese kritischen Betriebsabläufe ermöglichen. Um die Kontinuität auch unter extremen Umständen zu gewährleisten, erhalten autorisierte AWS Mitarbeiter:innen der AWS European Sovereign Cloud, die in der EU ansässig sind, unabhängigen Zugang zu einer Kopie der Quellcodes, die für die Aufrechterhaltung der Dienste der AWS European Sovereign Cloud erforderlich sind.

Erfahrene europäische Führung

Kathrin Renz, die erste Geschäftsführerin der AWS European Sovereign Cloud, ist deutsche Staatsangehörige und bringt umfassende globale und europäische Expertise in die Position ein. Sie blickt auf mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung im globalen Technologiesektor, einschließlich Schlüsselpositionen im europäischen Technologieumfeld bei großen Unternehmen. Mit Sitz in Deutschland und als ranghöchste Führungskraft der AWS European Sovereign Cloud wird Renz rechtlich verpflichtet sein, im besten Interesse der AWS European Sovereign Cloud zu handeln. Sie wird für die Überwachung von Entscheidungen in Bezug auf Unternehmensführung, Compliance und Sicherheit verantwortlich sein, und sicherstellen, dass die AWS European Sovereign Cloud allen geltenden Gesetzen und Rechtsvorschriften in Deutschland und der EU entspricht.

„Wir verfolgen mit der AWS European Sovereign Cloud einen einzigartigen Ansatz. Kunden sagen uns, dass sie nicht zwischen funktional eingeschränkten Lösungen und der vollen Leistungsfähigkeit von AWS wählen möchten. Deshalb haben wir die AWS European Sovereign Cloud so konzipiert, dass sie europäische Anforderungen an die digitale Souveränität erfüllt und dabei das Serviceportfolio, die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung bietet, die Kunden von AWS erwarten“, sagt Kathrin Renz, Geschäftsführerin der AWS European Sovereign Cloud. „Unsere Investition in die AWS European Sovereign Cloud unterstreicht unser Engagement für Europas digitale Zukunft – die Förderung von Cloud und KI steht im Mittelpunkt der europäischen Innovationsagenda, und diese Lösung wird es Kunden ermöglichen, Innovationen voranzutreiben und dabei ihre Anforderungen an die digitale Souveränität zu erfüllen.“

Betriebliche Autonomie in Europa

AWS verpflichtet sich zu unabhängigem und kontinuierlichem Betrieb; die AWS European Sovereign Cloud wird keine kritischen Abhängigkeiten von nicht-EU-Infrastruktur haben. Alles, was für den Betrieb der AWS European Sovereign Cloud erforderlich ist, befindet sich in der EU: die Talente, die Technologie, die Infrastruktur und die Führung. Die Infrastruktur der AWS European Sovereign Cloud ist unabhängig und es wird keine operative Kontrolle außerhalb der EU-Grenzen geben; ausschließlich AWS Mitarbeiter:innen mit Wohnsitz in der EU werden Kontrolle im täglichen Betrieb ausüben, einschließlich des Zugangs zu Rechenzentren, des technischen Supports und des Kundenservice für die AWS European Sovereign Cloud.

Die AWS European Sovereign Cloud wird über eine eigene Netzwerkinfrastruktur und Konnektivität zu europäischen Anbietern über AWS Direct Connect verfügen, wodurch Kunden eine autonome Verbindung zur AWS European Sovereign Cloud ermöglicht wird. Die AWS European Sovereign Cloud wird über ein eigenes Amazon Route 53 verfügen, das Kunden ein hochverfügbares und skalierbares Domain Name System (DNS), Domain-Registrierung und Webdienste für die Dienstverfügbarkeit und Zustandsüberwachung (Status and Health Checks) bietet. Die Route 53-Nameserver für die AWS European Sovereign Cloud werden für ihre eigenen Domain-Namen ausschließlich europäische Top-Level-Domains (TLDs) verwenden. AWS wird außerdem eine eigene europäische „Root-Certificate-Authority“ (CA / Zertifizierungsstelle) einrichten, sodass das Schlüsselmaterial, die Zertifikate und die Identitätsüberprüfung, die für Secure Sockets Layer/Transport Layer Security (SSL/TLS)-Zertifikate erforderlich sind, vollständig autonom innerhalb der AWS European Sovereign Cloud betrieben werden können. AWS Direct Connect, Amazon Route 53 und die europäische AWS Certificate Authority werden bei der Einführung der AWS European Sovereign Cloud verfügbar sein.

Sicherheit in Europa

Die AWS European Sovereign Cloud wird durch ein eigenes Security Operations Center abgesichert, das globale Sicherheitspraktiken unter europäischer Kontrolle spiegelt. Sicherheit ist grundlegend für digitale Souveränität. AWS ist darauf ausgelegt, die sicherste globale Cloud-Infrastruktur zu sein, auf der Anwendungen aufgebaut und Workloads migriert, betrieben und verwaltet werden können. AWS war schon immer von Grund auf sicher (secure-by-design) und definiert branchenführende Praktiken, Technologien und Kontrollen, die über alle Ebenen hinweg tief integriert sind – von den physischen Rechenzentren über das Netzwerkdesign bis hin zu den Service-Architekturen – um eine robuste Sicherheit und den Datenschutz für die Anwendungen und Daten der Kunden zu gewährleisten. Dieses SOC wird von einer:m eigenen Leiter:in für Sicherheit unterstützt, die:der EU-Bürger:in mit Wohnsitz in der EU sein wird. Die:Der Leiter:in für Sicherheit wird dafür verantwortlich sein, die Geschäftsführung zu beraten und Kunden sowie Regulierungsbehörden in Europa in sicherheitsrelevanten Angelegenheiten zu unterstützen.

Um die Kundenanforderungen für die AWS European Sovereign Cloud zu erfüllen, führen wir das Sovereign Requirements Framework (SRF) ein. Das SRF ist ein umfassender Katalog technischer, rechtlicher und betrieblicher Souveränitätskontrollen, der auf Basis der Souveränitätserwartungen von Kunden, der Anforderungen von Regulierungsbehörden in der EU, Leitlinien führender Branchenstandards und Rahmenwerke und der Bedürfnisse von Implementierungspartnern entwickelt wurde. Kunden erhalten über AWS Artifact Zugang zu Prüfberichten, welche die vollständige Nachverfolgbarkeit der Kontrollgestaltung und betrieblichen Wirksamkeit gewährleisten.

Langjähriges Engagement in Europa

Die Wurzeln von Amazon in Europa reichen tief, und wir tragen seit mehr als 25 Jahren zu Wirtschaftswachstum und Arbeitsplatzschaffung bei. Dies umfasst Investitionen von mehr als 250 Milliarden Euro seit 2010 und die Beschäftigung von mehr als 225.000 Menschen auf dem gesamten Kontinent. Viele dieser Mitarbeiter:innen sind seit über einem Jahrzehnt bei Amazon tätig und wirken an einigen unserer grundlegenden Dienste mit, die für Kunden entwickelt werden. Beispielsweise tragen die Teams in den Forschungs- und Entwicklungszentren in Irland und Deutschland zur Entwicklung modernster Technologien für Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) bei, einschließlich des AWS Nitro Systems, das allen modernen EC2-Instanzen zugrunde liegt, sowie Amazon Linux.

Amazons Ansatz zur digitalen Souveränität besteht darin, AWS weiterhin von Grund auf souverän zu gestalten (sovereign-by-design) – wie es von Anfang an der Fall war – und bestehende Regionen in Europa durch europäische Unternehmenseinheiten zu betreiben, die den lokalen Gesetzen unterliegen. Die erste AWS European Sovereign Cloud Region baut auf diesem langjähren und umfangreichen europäischen Engagement auf und wird bis Ende 2025 im Bundesland Brandenburg, Deutschland, mit einer Investition von 7,8 Milliarden Euro eingeführt. Die AWS European Sovereign Cloud wird eine umfassende Suite von Diensten und eine breite Palette von AWS Partnerlösungen anbieten, sodass Kunden die gesamte Bandbreite und Tiefe von AWS voll ausschöpfen können. Mehr zur AWS European Sovereign Cloud erfahren Sie unter aws.eu.

Über Amazon Web Services

Seit 2006 ist Amazon Web Services das umfangreichste und am weitesten verbreitete Cloud-Angebot der Welt. AWS hat seine Dienste kontinuierlich erweitert, um praktisch jeden Workload in der Cloud zu unterstützen. AWS bietet mehr als 240 Dienste für Datenverarbeitung, Datenspeicherung, Datenbanken, Netzwerke, Analytics, maschinelles Lernen (ML) und künstliche Intelligenz (KI), das Internet der Dinge (IdD, IoT), mobile Applikationen, Sicherheit, hybride Umgebungen, Medien sowie die Entwicklung, Bereitstellung und Verwaltung von Anwendungen. Die AWS Cloud ist in 114 Verfügbarkeitszonen in 36 Regionen verfügbar. 16 weitere Verfügbarkeitszonen und fünf weitere AWS Regionen in Chile, Neuseeland, dem Königreich Saudi-Arabien, Taiwan und die AWS European Sovereign Cloud sind bereits angekündigt. Millionen von Kunden – darunter einige der am schnellsten wachsenden Startup-Unternehmen, große Unternehmen und wichtige Behörden – vertrauen auf AWS, wenn es darum geht, ihre Infrastruktur zu betreiben, agiler zu werden und Kosten zu senken. Weitere Informationen zu AWS finden Sie unter aws.amazon.com.

