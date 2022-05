AVSAR Test Engineering GmbH in Hannover als nachhaltiges Unternehmen ausgezeichnet

Nachhaltigkeitszertifizierung mit „sehr gut“ vergeben

Der IT-Dienstleister AVSAR Test Engineering GmbH hat offiziell das Siegel „Nachhaltiges Unternehmen (DIQP)“ mit der Bewertung „sehr gut“ erhalten. Mit diesem freiwilligen Engagement verfolgt das Unternehmen selbstgesetzte Nachhaltigkeitsziele und strebt gemeinsam mit seinen Partner*innen langfristige und nachhaltige Lieferketten an.

Die Nachhaltigkeitszertifizierung “ Nachhaltiges Unternehmen“ wurde vom Deutschen Institut für Qualitätsstandards und -prüfung e.V. (DIQP) entwickelt, um Unternehmen auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit zu unterstützen. Entwickelt von den vereinten Nationen, basiert diese Zertifizierung auf den Sustainable Development Goals und betrachtet alle Aspekte der Nachhaltigkeit gleichwertig: Ökonomische-, ökologische- und soziale Ziele werden jeweils zu einem Drittel berücksichtigt.

Baris Avsar, Geschäftsführer, sagt „Unsere Dienstleistung besteht darin, die Qualität und die Testprozesse von Software zu verbessern. Wir unterstützen Unternehmen und Menschen dabei, sicher zu digitalisieren, indem wir unsere Kund*innen zeigen, wie Software automatisiert getestet und somit skaliert werden kann. Nur so können wir gewährleisten, dass Software langfristig den Qualitäts-Standards entspricht. Nachhaltigkeit ist ein Thema, dass uns sehr am Herzen liegt. Eines unserer Unternehmensziele ist es, zukünftig nachhaltige Lieferketten abzubilden. Somit ist Nachhaltigkeit nicht nur ein Ziel, sondern fest verankert in unseren Unternehmenswerten. Dies spiegelt sich seit Beginn der Unternehmensgründung in unserer Arbeit wider – unsere Geschäftspartner*innen und Lieferanten befinden sich ausschließlich in und rund um Hannover.

Über AVSAR Test Engineering

Die Avsar Test Engineering GmbH ist ein IT-Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in Hannover und wurde 2017 gegründet. Spezialisiert auf die Entwicklung von automatisierten Softwaretests unterstützt sie Ihre Kund*innen und deren IT-Projekte dabei, Softwarefehler frühzeitig zu erkennen, um so die Softwarequalität zu erhöhen, Kosten zu senken und Software skalierbar zu machen.

SQC-QualityCert ist im Bereich Marktforschung tätig und zertifiziert Unternehmen nach Standards des DIQP Deutsches Institut für Qualitätsstandards und -prüfung e.V. Das Unternehmen ist Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für Personalführung e.V. (DGFP).

Zahlreiche SQC-QualityCert Zertifizierungen wie auch zahlreiche Arbeitgebersiegel wurden von Label-online.de als „besonders empfehlenswert“ deklariert.

Interessiert sich ein Unternehmen für eine Zertifizierung, so kann es sich in einem unverbindlichen Erstgespräch mit SQC-QualityCert über mögliche Siegel informieren und Details zum Zertifizierungsablauf erfahren.

Das Unternehmen engagiert sich gesellschaftlich in den Bereichen Umweltschutz und Bildung und arbeitet als klimaneutrales Unternehmen.

