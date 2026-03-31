AviloX erhält zum dritten Mal in Folge die brandeins Auszeichnung – in einer Branche, die sich neu ausrichtet

Leipzig, 31. März 2026 – Die Beratungsbranche erlebt derzeit eine ihrer tiefgreifendsten Veränderungen seit Jahren: Kund:innen erwarten nicht mehr nur Strategiepapiere, sondern spürbare Veränderung, umsetzbare Ergebnisse und echten Kompetenzaufbau. Technologien wie KI verändern Beratung rasant, gleichzeitig steigt der Druck, Projekte schneller und nachhaltiger wirksam zu machen. Laut Nexus Expert Research zählen Digitalstrategie (16,3 Prozent Wachstum) und KI nahe Beratung (15,4 Prozent) aktuell zu den am schnellsten wachsenden Segmenten der Consulting-Branche.

Vor diesem Hintergrund wird AviloX 2026 erneut von brandeins als „Beste Unternehmensberatung“ ausgezeichnet – zum dritten Mal in Folge. Für das Unternehmen ist die Auszeichnung ein Signal dafür, dass seine konsequent praxisorientierte Arbeitsweise genau die Art von Beratung repräsentiert, die Organisationen heute suchen.

„Diese Auszeichnung freut uns vor allem, weil sie nicht auf Eigenbewerbung beruht, sondern auf den Empfehlungen von Menschen, die unsere Arbeit kennen und erlebt haben“, sagt Isabelle Schemion von AviloX.

Maßgeschneiderte Lösungen und echter Outcome statt Standardfolien

Viele Beratungen stehen aktuell vor der Herausforderung, ihre Arbeitsweise stärker an messbare Ergebnisse anzupassen. Ein Trend, der sich branchenweit verstärkt. AviloX arbeitet bereits seit Jahren genau nach diesem Prinzip: Nur für den einzelnen Kunden entwickelte Konzepte, radikal praxisnah, kollaborativ und so gestaltet, dass sie nachhaltig im Alltag wirksam bleiben.

Kund:innen beschreiben diese Wirkung so:

„Wir sind beeindruckt, in welcher Geschwindigkeit wir in diesem Projekt vorankommen. In kürzester Zeit haben wir unglaublich viel geschafft.“ – Hochschule Mittweida

„Mit AviloX haben wir eine Begleitung, die unser Geschäft versteht und echten Zugang zu unserer Organisation gefunden hat.“ – Leiter Straßenreinigung, Berliner Stadtreinigung

Vorreiterinnen der neuen Arbeitswelt – mit echter Experimentierfreude

Die wachsende Bedeutung von KI und digitalen Arbeitsformen stellt Beratungen vor neue Anforderungen. AviloX begegnet dem nicht mit Theorie, sondern durch eigenes Ausprobieren: KI Tools testen, Lernschleifen durchlaufen, Formate neu denken – und dieses Erfahrungswissen für Kund:innen nutzbar machen.

„Wir beraten nicht aus der Theorie heraus, sondern aus Erfahrung. Aus eigenen Schleifen, Umwegen und Aha Momenten“, so Beraterin Lea Scherrieble.

Gerade in komplexen Veränderungsprojekten von Team und Organisationsentwicklung bis zu digitalen Arbeitsprozessen, entsteht der entscheidende Unterschied nicht durch Methoden, sondern durch gelebte Erfahrung und echten Zugang zur Organisation.

Auszeichnung als Moment – Wandel als Auftrag

Die dritte brandeins Auszeichnung in Folge ist für AviloX weniger ein Höhepunkt als ein Ansporn: weiterhin mutig zu experimentieren, die Chancen von KI in die Praxis zu bringen, mit Kund:innen neue, effiziente Arbeitsweisen auszuprobieren und Lösungen zu entwickeln, die wirken – nicht wegen der Methode, sondern wegen ihrer Passung.

Das Ziel bleibt dabei klar: Menschen befähigen, moderne Zusammenarbeit lebbar machen und Organisationen dauerhaft stärken.

Quelle:

Nexus Expert Research: How the Consulting Industry is Changing in 2026 – Full Breakdown, veröffentlicht am 9. Dezember 2025.

https://nexusexpertresearch.co/blog/consulting-industry-trends/

Über AviloX:

Die AviloX GmbH begleitet mittelständische Unternehmen und Konzerne mit Leidenschaft auf ihrem Weg zu gesunden und zukunftsfähigen Organisationen. Mit kreativen Ideen und einer Vielfalt an Perspektiven in den Bereichen Organisationsentwicklung, Kulturwandel, Change Management, KI-gestützten Arbeitsweisen und innovativer Personalentwicklung, unterstützt AviloX Unternehmen bei der Gestaltung moderner Arbeitswelten. Dabei liegt der Fokus auf moderner Führung und vernetzter Zusammenarbeit, die nachhaltige Wirkung entfaltet. Seit dem ersten Tag arbeitet das Team dezentral, virtuell sowie selbstbestimmt und lebt damit das vor, was es weitergibt. In der selbstorganisierten Struktur gestalten alle Mitarbeitenden aktiv mit, treffen Entscheidungen eigenverantwortlich und treiben die Organisation gemeinsam voran.

Kontakt

AviloX GmbH

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Petersteinweg 14

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