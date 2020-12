AVGS Existenzgründercoaching der Agentur für Arbeit

Fördermaßnahmen für Gründer: 1a-STARTUP Unternehmensberatung DEKRA zertifiziert

Für die Gründungsberatung ist die 1a-STARTUPUnternehmensberatung nun auch zertifizierter Bildungsträger für Fördermaßnahmen nach AZAV der Agentur für Arbeit/Jobcenter. Teilnehmende haben hier die Möglichkeit professionell für ihren erfolgreichen Start in die Selbstständigkeit vorbereitet zu werden. Für die Fördermaßnahme zur Existenzgründung kann die Beratung mit einem AVGS Gutschein zur beruflichen Eingliederung durch die Agentur für Arbeit unterstützt werden. Hierfür muss der Bildungsträger sein Angebot gem. AZAV-zertifizieren lassen.

Für Unternehmens- und Existenzgründungsberaterin Dagmar Schulz aus Düsseldorf ein wichtiger Schritt, um auch Menschen, die eine Beratung finanziell nicht tragen können, auf dem Weg in eine neue berufliche Zukunft begleiten zu können: “Gerade in Zeiten von Corona möchten sich viele Menschen selbstständig machen, wünschen sich einen gut durchdachten Businessplan. Durch die Zertifizierung sind meine Leistungen jetzt bis zu 100 Prozent finanziell förderfähig.”

Corona als Impuls für eine Selbstständigkeit

Das Angebot der 1a-STARTUP Unternehmensberatung für Existenzgründung, Marketing und Fördermittel richtet sich an alle, die entweder von Arbeitslosigkeit bedroht sind und eine Selbstständigkeit in Erwägung ziehen oder die schon lange den Traum haben, mit einer eigenen Geschäftsidee vom Angestellten zum eigenen Chef zu werden. “Ich stelle immer wieder fest, dass der Großteil meiner Kunden nicht aus der Not heraus gründet, sondern länger über eine Selbstständigkeit nachgedacht haben. Corona ist für viele nicht der Grund, sondern eher der letzte noch nötige Impuls, jetzt den Schritt zu wagen und noch einmal neu anzufangen”, sagt Dagmar Schulz.

Expertin besonders für Gründerinnen und Gründer mit Lebenserfahrung

Von Berufsanfängern bis zu Gründern um die 40 und darüber hinaus finden Personen aller Altersklassen den Weg zu Dagmar Schulz´ Beratungsbüro im Herzen von Düsseldorf. “Gerade die ältere Gründergeneration ist im Kommen und hat eigene Fragen, Sorgen, Ängste und Ziele.” Spezielle Angebote für genau diese Existenzgründer gibt es noch viel zu wenig, weshalb Dagmar Schulz mit ihrem Buch “Existenzgründung 45plus” einen umfassenden Ratgeber geschrieben hat. Ihr Wissen und ihre Leidenschaft für das Thema gibt sie darüber hinaus in Seminaren, Workshops und auf Messen weiter und ist als Ansprechpartnerin für verschiedene Medien gefragt. So war sie u. a. zu Gast in der WDR-Sendung “Hart aber fair” mit Frank Plasberg sowie als Expertin bei Kabel eins und Center TV zum Thema Gründungsberatung.

