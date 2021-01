AVAX ergänzt bestehenden Zusammenschluss im HR-Software-Markt

GermanPersonnel, Compana und EVINT schließen sich mit AVAX zusammen und bauen ihre End-to-End-Workforce-Management-Plattform für HR-Services als Work.Force.Cloud gemeinsam weiter aus

Unterhaching, 13. Januar 2021_ Erst im September 2020 haben sich GermanPersonnel und Compana, die führenden Anbieter von Technologie und Dienstleistungen für passgenaue Lösungen im High Volume Recruitment, mit dem Workforce-Management- und Prozessexperten EVINT zusammengeschlossen. Ihr gemeinsames Ziel ist es, die Zusammenarbeit zwischen Personaldienstleistern und Einsatzunternehmen direkter, einfacher und schneller zu gestalten. Damit künftig noch mehr Unternehmen profitieren, ergänzt AVAX nun den bestehenden Zusammenschluss. Mit AVAX erweitert die Gruppe ihr Portfolio um das in der Personaldienstleistungsbranche am häufigsten eingesetzte Vendor-Management-System (VMS).

Auf diese Weise sind die führenden HR-Management-Lösungen in Deutschland im Bereich Personaldienstleistung unter einem Dach gebündelt. Sie bieten Kunden mit der Work.Force.Cloud eine integrierte End-to-End-Workforce-Management-Plattform, die Angebot und Nachfrage in Echtzeit miteinander verbindet. Damit können diese Personalbedarfe intelligent und automatisch ermitteln, sie schnell besetzen und Prozesse automatisieren. Mit diesem offenen Ökosystem, den miteinander kommunizierenden Lösungen und der Schnittstellenflexibilität – auch gegenüber Drittanbietern – erlangen Personaldienstleister und Einsatzunternehmen einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil.

Umfangreiche Funktionen für einen effizienten Personaleinsatz

Während die EVINT-Plattform über die bislang umfangreichsten Vendor-Management-Funktionen im Markt sowie eine hohe Prozesstiefe für die Einsatzsteuerung der gesamten Belegschaft (intern und extern) verfügt, bringt AVAX seine schlanke, intuitive und hoch integrationsfreudige VMS-Lösung ins Portfolio ein. Die Mehrzahl der Personaldienstleister arbeitet bereits mit AVAX zusammen.

Die einfache Weblösung als VMS bietet dabei volle Transparenz über Personaldienstleister und die eingesetzten Zeitarbeiter, vereinfacht Prozesse von der Bedarfsmeldung über die Abwicklung bis hin zur Abrechnung und gewährleistet höchste Compliance-Sicherheit bezüglich der Einhaltung gesetzlicher Anforderungen in allen Prozessen. Dadurch lassen sich eine deutlich effektivere Kostensteuerung und -kontrolle, ein transparentes Lieferantenmanagement im Bereich Zeitarbeit sowie eine sichere und geprüfte Rechnungslegung der Zeitarbeitspartner sicherstellen.

GermanPersonnel und Compana steuern PERSY und persoprofiler bei. Diese Tools liefern Möglichkeiten zur Job-Ad-Creation, Bewerbermanagement-Lösungen, Programmatic Job Advertising sowie Echtzeit-Matching-Algorithmen und dabei einen hohen Automatisierungsgrad über die gesamte Prozesskette. Personaldienstleister sind somit in der Lage, passende Kandidaten schneller vorzustellen und auf diese Weise Besetzungsquoten signifikant zu erhöhen. Alles in allem können Einsatzunternehmen so Unterdeckungen in den Schichten reduzieren und ihre Produktivität steigern.

Durch die Verbindung der Lösungen PERSY, persoprofiler, EVINT und AVAX entsteht mit der Work.Force.Cloud eine durchgängige Prozessplattform, die bei der Schichtplanung der Einsatzunternehmen ansetzt und alle Aufgaben von der Rekrutierung von Freelancern und Zeitarbeitskräften über das Matching, die Disposition und die Zeiterfassung sowie die Übergabe der Lohndaten und die Abrechnung der Leistungen miteinander verbindet. Auf diese Weise gestaltet sich der Einsatz von flexiblen Arbeitskräften und dem eigenen Personal planbarer und produktiver.

Marco Kainhuber, CEO von GermanPersonnel: “Durch den Zusammenschluss mit AVAX können wir nun gemeinsam den Bereich Recruiting konsequent an den Bedarfen von Personaldienstleistern und Endkunden um etablierte Vendor-Management-Systeme sowie ein umfangreiches Workforce Management erweitern. Auf diese Weise können wir individuell auf die Herausforderungen unserer Kunden reagieren und den aufkommenden Recruiting-Bedarf mit datenbasierten, zukunftsorientierten Lösungen abdecken.”

Alexander Sadek, Geschäftsführer von AVAX: “Wir freuen uns sehr, nun Teil dieses Zusammenschlusses zu sein. Als strategischer und operativer Experte in den Bereichen Einkauf und Personal steuern wir nicht nur unsere langjährige Erfahrung aus Kundensicht und als ehemalige Personaldienstleister bei, sondern auch unser innovatives VMS. Auf diese Weise sind wir als starke Partner gemeinsam in der Lage, den kompletten Recruitment-, Schichtplanungs- und Schichtbesetzungs-Zyklus abzubilden.”

Über GermanPersonnel

Wir unterstützen Sie als Technologie- und Dienstleistungsunternehmen für Recruiting in den Bereichen Stellenerstellung und -verteilung. Mit Hilfe unseres datenbasierten Kampagnenmanagements und unserer jahrelangen Expertise setzen wir Ihr Recruiting-Budget so ein, dass Sie die besten Ergebnisse erwarten können. Wir erreichen die passenden Kandidaten, mit der richtigen Botschaft, zum richtigen Zeitpunkt auf den richtigen Recruiting-Plattformen.

Mit unseren eigenen, innovativen Software-Lösungen PERSY und PARTS of PERSY schaffen wir für jede Unternehmensbranche, -größe, und -form einen deutlichen Bewerberzuwachs. Von der Erstellung der Stellenanzeige bis zur Verwaltung der eingegangenen Bewerbungen – ein guter Prozess ist schlank, schnell und einfach.

Die Stellenerstellung und Stellenveröffentlichung in PERSY sind darauf ausgelegt, Ihre tägliche Arbeit zu erleichtern und zu beschleunigen. So optimieren Sie Ihren Recruiting-Prozess, sparen Zeit, Geld und unnötigen Verwaltungsaufwand. Unsere programmatische Lösung PARTS of PERSY wird über Schnittstellen an Ihre Verwaltungssoftware angebunden und ermöglicht so eine automatische Stellenveröffentlichung.

Gegründet wurde die GermanPersonnel e-search GmbH 2002 von Marco Kainhuber in Unterhaching bei München. Heute arbeiten bei GermanPersonnel über 80 Mitarbeiter für namenhafte Kunden wie Adecco, DEKRA, Gustoso Gruppe, Randstad, Unique Personalservice und XING.

Weitere Informationen unter: www.germanpersonnel.de

Über Compana

Die Compana Software GmbH hat sich vom Traditionsunternehmen zu einem Innovationsführer für HR-Tech entwickelt. Die SaaS-Anwendung persoprofiler beschleunigt alle Recruiting-Prozesse von der Stellenanzeige bis zum Matching und steigert neben der Rücklauf-Quantität auch deren Qualität.

Die besonderen Stärken liegen im Bereich des Bewerbermanagements, des revolutionären explorativen Matchings und allgemein der Prozessgeschwindigkeit und Automatisierung. Dabei treiben uns die Bedürfnisse und die Wertschätzung unserer Kunden und deren Kandidaten an.

Weitere Informationen unter: www.compana.net

Über AVAX

Mit der AVAX Plattform – dem Vendor Management System für Fremdpersonal – vereinfachen Kunden und Personaldienstleister Kommunikations- und Geschäftsprozesse von der Personalanfrage bis zur Rechnung. AVAX hilft Kunden, seine Personalbedarfe an Zeitarbeitskräften und Freelancern in Sekundenschnelle zu decken, gesetzliche Anforderungen einzuhalten und volle Transparenz für alle Beteiligten zu schaffen. AVAX integriert sich nahtlos in die Systemlandschaft seiner Kunden und automatisiert die gesamte Prozesskette für Fremdpersonal.

Über 1000 Personaldienstleister arbeiten bereits mit AVAX und Kundenunternehmen aus unterschiedlichen Branchen setzen AVAX als VMS ein. AVAX wächst seit seinem Markteintritt in 2015 kontinuierlich mit hoher Geschwindigkeit.

Weitere Informationen unter: www.avax.de

Über EVINT

EVINT ist die führende VMS- und Workforce-Management-Plattform für Einsatzunternehmen und Personaldienstleister in Deutschland. Sie bildet sämtliche Aufgaben der Zusammenarbeit digital und mit Workflows ab. Den digitalen Automatisierungsgrad können Unternehmen dabei individuell bestimmen.

Auf diese Weise sorgt die EVINT-Plattform für eine umfassende Prozesstiefe bei der Einsatzsteuerung der gesamten Workforce (intern und extern) mit Personalbedarfs- und Schichtplanung, Zeiterfassung in Echtzeit, Zutrittssteuerung, Apps für Mitarbeiter:innen, qualifizierter elektronischer Signatur (digitaler AÜ-Vertrag), Dokumentenmanagement, Nettolohn, Gutschriftsverfahren, Analytics- und Compliance-Funktionen.

Das Unternehmen EVINT wurde 2009 gegründet. Zu den Kunden gehören unter anderem führende Logistik- und Dienstleistungsunternehmen. EVINT wird international an über 2.000 Kundenstandorten und Niederlassungen genutzt.

Weitere Informationen unter: www.evint.de

Firmenkontakt

GermanPersonnel

Verena Simon

Hauptstraße 8

82008 Unterhaching

089 248 807 200

vsimon@germanpersonnel.de

https://www.germanpersonnel.de/

Pressekontakt

ELEMENT C

Shari Lüning

Aberlestraße 18

81371 München

089 – 720 137 25

s.luening@elementc.de

http://www.elementc.de