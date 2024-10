AVANI Osteopathie eröffnet in Brandenburg an der Havel

Ab sofort können Bewohner*innen und Besucher*innen von Brandenburg an der Havel ihre Gesundheit ganzheitlich stärken: Die Heilpraktikerin Johanna Groß eröffnet ihre neue Praxis für Osteopathie unter dem Namen AVANI Osteopathie in der Großen Gartenstr. 44, 14776 Brandenburg an der Havel.

Frau Groß, Heilpraktikerin und Osteopathin, bietet ein breites Spektrum an osteopathischen Behandlungen an, die auf die individuellen Bedürfnisse jedes Patienten zugeschnitten sind. Durch sanfte manuelle Techniken können verschiedene Beschwerden wie Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Gelenkprobleme oder Verdauungsstörungen gelindert werden. Neben Erwachsenen behandelt sie Kinder und Säuglinge. Hier arbeitet sie eng zusammen mit der Hebammen- und Therapiepraxis AVANI, mit denen sie sich die Räume in der Gartenstraße 44 teilt.

Was ist Osteopathie? Osteopathie ist eine ganzheitliche Behandlungsmethode, die den Körper als Einheit betrachtet. Durch gezielte manuelle Techniken werden Funktionsstörungen im Bewegungsapparat, in den inneren Organen und im Schädelbereich behoben. Ziel ist es, die Selbstheilungskräfte des Körpers anzuregen und ein nachhaltiges Wohlbefinden zu erreichen.

Die Praxis AVANI Osteopathie bietet:

– Individuelle Behandlungskonzepte

– Sanfte manuelle Therapie

– Behandlung von Beschwerden des Bewegungsapparates, der inneren Organe und des Schädels

– Präventive Maßnahmen zur Gesunderhaltung

Über Johanna Groß

Johanna Groß ist Heilpraktikerin aus Götz. Sie legt großen Wert auf eine ausführliche Anamnese und eine individuelle Behandlung jedes Patienten.

Kontakt:

AVANI Osteopathie Johanna Groß

Große Gartenstr. 44, 14776 Brandenburg an der Havel

Telefon: 0179 76 03 272

E-Mail: johanna.gross@avani-osteopathie.de

Internet: https://www.avani-osteopathie.de

Für weitere Informationen oder Terminvereinbarungen steht Frau Groß gerne zur Verfügung.

AVANI Osteopathie ist eine Osteopathiepraxis in Brandenburg an der Havel für Erwachsene und Kinder von Johanna Groß. Einfühlsam begegnet sie der Einzigartigkeit eines jeden Körpers und versucht körperliche Beschwerden und Schmerzen zu lindern.

