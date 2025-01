auvisio Wasserdichte Knochenschall-Kopfhörer IHS-740.b

Ideal für Sport und Schwimmen dank Schweißbeständigkeit und wasserdichtem Gehäuse

Durch den Einsatz der Bone Conduction Technologie wird bei den wasserdichten Kopfhörern von auvisio der Schall direkt über die Knochen zum Innenohr geleitet. Dies ermöglicht eine besonders klare Klangübertragung und einen hohen Tragekomfort.

Ein integriertes LED-Licht verbessert die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen. Gerade bei Sporteinheiten in der Dunkelheit sorgt diese Funktion für zusätzliche Sicherheit.

Die Bluetooth-Kompatibilität ermöglicht eine einfache Verbindung mit Smartphones und Tablets. So kann Musik ohne störende Kabel genossen werden.

Mit einer Speicherkapazität von bis zu 32 GB lassen sich Audiodateien direkt auf den Kopfhörer laden. So ist Musikgenuss auch ohne Smartphone möglich – ideal für sportliche Aktivitäten im Wasser oder an Orten, an denen ein mobiles Gerät unpraktisch wäre.

Die Unterstützung von Google Assistant und Siri ermöglicht eine einfache Sprachsteuerung, ohne das Mobilgerät manuell bedienen zu müssen.

Durch die wasserdichte Bauweise ist das Headset ideal für den Einsatz beim Schwimmen oder Outdoor-Sport geeignet. Das garantiert maximale Flexibilität und uneingeschränkte Einsatzmöglichkeiten.

Mit einer Akkukapazität von 180 mAh ist eine Musikwiedergabe von bis zu zehn Stunden möglich. So steht die Lieblingsmusik den ganzen Tag zur Verfügung.

– Bone Conduction-Kopfhörer sorgen für Klang in jeder Situation

– Bluetooth 5.3 für kabellose Verbindung zu Smartphones und Bluetooth-fähigen Audiogeräten, bis zu 10 m Reichweite

– Unterstützte Bluetooth-Profile: AAC und SBC

– Integrierter 32 GB MP3-Player

– Freisprechfunktion dank integriertem Mikrofon

– Praktische Einhand-Bedienung: für Musiksteuerung und Anrufannahme

– Direkter Zugriff auf Sprachassistenten: kompatibel zu Siri und Google Assistant

– 6-Farben LED zur Sicherheitsbeleuchtung beim Sport im Dunkeln

– Flexibler Nackenbügel für idealen Halt

– Magnetischer Ladeanschluss für einfaches Aufladen

– Impedanz: 4 Ohm

– Wasserdichtes Gehäuse (IP68): ideal für Schwimmen und Outdoor-Sport

– Stromversorgung: Li-Ion-Akku mit 180 mAh für bis zu 10 Stunden Musikwiedergabe, lädt per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 135 x 103 x 52 mm, Gewicht: 25 g

– Knochenschall-Kopfhörer IHS-740.b inklusive magnetischem USB-Ladekabel (USB-A auf USB-A) und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107444835

Preis: 49,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8871-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX8871-1260.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/GFdxXFrZexTks8N

