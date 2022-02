auvisio Ultradünner Full-HD-IPS-Monitor EZM-110

Videos, Spiele & Co. vom Mobilgerät im Großformat genießen

– Ideal als Gaming- oder Zweitmonitor

– Ultradünn und leicht: perfekt zum Transport

– Zum Verbinden mit Smartphones, Laptops und MacBooks

– Kompatibel zu Samsung DeX

– Mit Full-HD-Auflösung und Stereo-Lautsprecher

– Praktische Stand-Funktion per Kugelschreiber

Mit diesem zusätzlichen Bildschirm lassen sich die Desktop-Oberfläche des Laptops oder MacBooks einfach per HDMI- und USB-C-Anschluss erweitern was das Arbeiten am Rechner enorm erleichtert. Dank Full HD und Stereo-Lautsprechern verwandelt man die Endgeräte sogar in ein kleines Heimkino.

Genial für unterwegs: Der ultradünne Full-HD-Monitor von auvisio lässt sich überall mit hinnehmen. Ganz sicher ist er in der passenden optional erhältlichen Transporttasche aus hochwertigem Kunstleder (s.u.) aufgehoben. Per USB-C-Anschluss am Notebook oder per Netzteil versorgt man den Bildschirm ganz einfach und flexibel mit Strom.

Am Smartphone mit bester Sicht aufs Geschehen zocken und Spiele unterwegs auf dem großen Bildschirm genießen – auch mit der Nintendo Switch. Dank schlanken Maßen nimmt man den Monitor überallhin mit.

Per Samsung DeX im Handumdrehen verbunden und das kompatible Smartphone kommt im Desktop-Modus ganz groß raus. Einfach USB-C-Kabel und Netzteil anschließen, fertig!

– Perfekt als Gaming-Monitor für Smartphones, Playstation 4, Nintendo Switch oder als Zweitmonitor für Notebooks und MacBooks

– Monitor mit 39,6 cm / 15,6″ Bildschirmdiagonale, Seitenverhältnis: 16:9

– Kontrastreich und brillante Farben dank IPS-Display

– Auflösung: 1.920 x 1.080 Pixel (Full HD)

-Bildwinkel horizontal und vertikal: je 85°

-Helligkeit: 200 cd/m², Kontrast: 1000:1

– Für Smartphones und Notebooks mit USB-C-Anschluss, z.B. Samsung Galaxy, Huawei Mate 10/20 Pro und Apple MacBook

– Kompatibel mit Samsung DeX: zum Verbinden mit Samsung Galaxy S8/9/10(+), Note 8/9/10(+) u.v.m.

– Anschlüsse: USB-C (Bildsignal), USB-C (Stromversorgung), Mini-HDMI, 3,5-mm-Klinkenbuchse

– Integrierte Stereo-Lautsprecher: je 1 Watt

– Stand-Funktion per mitgeliefertem Kugelschreiber

– Leistungsaufnahme: 12 Watt

-Stromversorgung: per USB-Typ-C direkt am Notebook oder per USB-Netzteil

– Maße: 38,1 x 23,1 x 1 cm, Gewicht: 763 g

– Monitor EZM-110 inklusive USB-C-Kabel, Mini-HDMI-Kabel, USB-Stromkabel, USB-Netzteil, Kugelschreiber für Stand-Funktion und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107396158

Preis: 219,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5143-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5143-1120.shtml

auvisio Transporttasche für mobilen Full-HD-IPS-Monitor EZM-110

Sicherer Schutz für Transport und Aufbewahrung des Full-HD-IPS-Monitors

– Sichere Aufbewahrung des Full-HD-IPS-Monitors

– Perfekt für unterwegs

– Aus hochwertigem Lederimitat

Optimaler Schutz für den mobilen Monitor: Den Monitor ganz einfach und sicher verstauen und transportieren! Die robuste Tasche aus hochwertigem Kunstleder schützt vor Stößen und Beschädigungen.

– Ideales Zubehör für mobilen Full-HD-IPS-Monitor EZM-110

– Für die sichere Aufbewahrung unterwegs und zuhause

– Material: Kunstleder

– Maße: 37,8 x 23,8 x 1,1 cm, Gewicht: 392 g

– EAN: 4022107396165

Preis: 16,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5146-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/FMDT9KEBdNfksFw

