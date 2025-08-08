auvisio Schallplattenspieler & -Digitalisierer UPL-200.mp
Musikgenuss wie früher – mit der Möglichkeit, alte Aufnahmen zu digitalisieren
– Auch zum Digitalisieren von Schallplatten in MP3-Dateien mit 128 Kbit/s
– Bluetooth 5.3 für Musikstreaming vom Smartphone und Tablet
– Mediaplayer-Wiedergabe für MP3s und WMAs von Speicherkarte & USB-Stick
– Cinch-Anschluss für Wiedergabe über HiFi-Anlage + Kopfhörer-Anschluss
– 3 Umdrehungsgeschwindigkeiten für Schallplatten mit 33, 45 und 78 U/Min.
– Auto-Stopp-Funktion für Schallplatten und Staubschutz-Deckel
Der Schallplattenspieler und -Digitalisierer von auvisio ist ein Multitalent: Man genießt seine alten Lieblings-Schallplatten aber auch Musik von USB-Stick, Speicherkarte sowie kabellose per Bluetooth 5.3 vom Smartphone und Tablet. Zwei Lautsprecher liefern dabei besten Stereo-Sound!
Dank Digitalisier-Funktion werden die alten Schätze einfach als MP3-Dateien mit 128 Kbit/s aufgenommen und so für die Ewigkeit gerettet. Und damit hat man sie auch unterwegs dabei – beispielsweise auf dem Smartphone.
Dank integriertem Mediaplayer überträgt man seine Lieblings-Musik in MP3 und WMA auf Speicherkarte oder USB-Stick. Schon wird sie über den Schallplattenspieler wiedergegeben.
Die Schallplatten lassen sich für die originalgetreue Wiedergabe in drei Geschwindigkeiten mit 33, 45 oder 78 U/Min. abspielen – ein Musikerlebnis wie früher.
Auch für das HiFi-System: Per Stereo-Cinch lässt sich der Plattenspieler verbinden. Oder man schließt einen Kopfhörer an und schwelgt in seiner Musik, ohne von der Umwelt gestört zu werden!
– Schallplattenspieler und -Digitalisierer UPL-200.mp mit Mediaplayer
– Direkte MP3-Aufnahmen von Schallplatte: im MP3-Format mit 128 Kbit/s
– Plattenspieler mit 3 Geschwindigkeiten: 33, 45 und 78 U/Min.
– Bluetooth 5.3 für kabelloses Musikstreaming vom Smartphone und Tablet, Reichweite: bis zu 10 m
– Mediaplayer-Funktion von USB-Stick und SD-Speicherkarte mit je bis zu 128 GB (bitte dazu bestellen): unterstützt Wiedergabe von MP3- und WMA-Dateien
– Integrierte Stereo-Lautsprecher mit 2x 3 Watt RMS, Musik-Spitzenleistung: 12 Watt
– Cinch-Anschluss für Musik-Wiedergabe auch über HiFi-Anlage
– Auto-Stopp-Funktion für Schallplatten und Staubschutz-Deckel
– Anschlüsse: Line-out (Stereo-Cinch-Ausgang), Kopfhörer-Anschluss (3,5-mm-Klinkenbuchse), USB-Anschluss und SD-Steckplatz
– Farbe: braun (Nussbaum-Optik)
– Maße: 32,2 x14 x 19,5 cm, Gewicht: ca. 2 kg
– Schallplattenspieler inklusive 45-rpm-Adapter, Nadelschutz, Netzteil und deutscher Anleitung
Der auvisio Schallplattenspieler & -Digitalisierer UPL-200.mp ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-3862 zum Preis von 64,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.
