auvisio Mobile Outdoor-PA-Partyanlage PMA-800.k

Starker Sound für die Party im Freien: spielt Hits von nahezu jeder Quelle

– Mehrfarbiges LED-Licht mit 6 verschiedenen Leuchteffekten

– 30 Watt Ausgangsleistung (RMS): 200 Watt Musik-Spitzenleistung

– Wetterfestes Gehäuse nach IPX5

– 2 Lautsprecher kabellos verbinden für Stereo-Betrieb

– Mikrofon-Anschluss für Karaoke-Funktion

– Li-Po-Akku mit bis zu 12 Stunden Laufzeit

Mit der mobilen Outdoor-Party-Audioanlage von auvisio sorgt man für Stimmung auf jeder Party – auch draußen:

Dank starkem Sound und Karaoke-Funktion ist die Partyanlage ein echter Spaß-Garant. Das mehrfarbige

LED-Licht mit 6 verschiedenen Leuchteffekten macht sie zum coolen Hingucker.

Musik von nahezu jeder Audioquelle wie kabelloses Streaming der Lieblings-Musik per Bluetooth von

Smartphone und Bluetooth-fähigen Audiogeräten. MP3-Player und Audiogeräte ohne Bluetooth lassen sich

einfach per Audiokabel verbinden. Und dank integriertem MP3-Player spielt man die Lieblingshits auch

bequem vom USB-Stick ab.

Ist ein Mikrofon angeschlossen, verwandelt man die Partyanlage in eine Karaoke-Maschine für lustige

Gesangs-Wettbewerbe. Da macht das Feiern gleich doppelt so viel Spaß.

Den Lautsprecher hat man überall dabei: Dank Akku mit extralanger Laufzeit und praktischem Tragegriff

nimmt man die mobile Partyanlage auch mit auf Tour – zum Baggersee, Grillen im Freien oder auch nur in

den Garten.

Stereo-Betrieb möglich: Per Bluetooth lassen sich kabellos 2 Lautsprecher miteinander verbinden und schon

genießt man beeindruckenden Stereo-Sound.

– Bluetooth 5 für kabelloses Musik-Streaming von Smartphone, Tablet-PC und Bluetooth-fähigen

Audiogeräten, bis zu 15 m Reichweite

– MP3-Player für Musik von USB-Stick mit bis zu 64 GB (bitte dazu bestellen), unterstütztes Format: MP3, WMA

– Karaoke-Funktion zum Mitsingen (Mikrofon bitte dazu bestellen)

– Musikleistung (RMS): 30 Watt, Musik-Spitzenleistung: 200 Watt

– Schalldruckpegel: 95 dB

– Frequenzbereich: 50 – 20.000 Hz

– Bass-Boost: für optimiertes Klangbild bei Outdoor-Nutzung

– Stereo-Betrieb möglich per TWS (True Wireless Stereo): einfach 2 Lautsprecher kabellos per

Bluetooth verbinden

– Einfache Bedienung direkt am Gerät über 9 Tasten: Bluetooth verbinden / trennen, Wiedergabe /

Pause, vor, zurück, lauter, leiser, Bass-Boost, LED-Lichtsteuerung

– Anschlüsse: Mikrofon-Eingang (6,3-mm-Klinkenbuchse / -52 dB, +- 3 dB), AUX-Eingang (3,5-mm-

Klinkenbuchse), USB-A, USB-C (Ladeanschluss mit 5 V, 2A)

– Ein/Aus-Taste

– Indikator-LED für Ladekontrolle und Statusanzeige

– Wetterfestes Gehäuse: IPX5

– Integrierter Tragegriff

– Farbe: schwarz

– Stromversorgung: integrierter LiPo-Akku mit 4.000 mAh für bis zu 12 Stunden Laufzeit, lädt per USB

(Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 22,2 x 33,3 x 19 cm, Gewicht: ca. 2,81

– PA-Partyanlage PMA-800.k inklusive USB-Ladekabel (USB-A auf -C), Audiokabel (2x 3,5-mm-Klinkenstecker) und

deutscher Anleitung

– EAN: 4022107408714

Preis: 109,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3380-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3380-1262.shtml

Auch als 2er-Set erhältlich:

auvisio 2er-Set mobile Outdoor-PA-Partyanlagen & -Bluetooth-Boomboxen PMA-800.k, 200 Wat

Preis: 199,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3381-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3381-1262.shtml

Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/R7HWrN4NtbL3jrX

