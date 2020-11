auvisio Micro-Stereoanlage mit Webradio IRS-550.cd

Musikvielfalt genießen und Lieblingssong hören

– Riesige Programm-Vielfalt aus aller Welt

– Kabelloses Musik-Streaming vom Smartphone

– Edles Metallgehäuse mit Holz-Design-Lautsprechern

– Großes LCD-Farbdisplay

– Kostenlose App für Wiedergabe und Erstellung von Playlisten

Digitale Radio-Vielfalt aus aller Welt genießen: Per Internet empfängt man weltweite Webradios. Darunter vielleicht sogar der Lieblings-Sender aus dem letzten Urlaubsland! Über DAB+ und UKW hat man außerdem die volle Auswahl aus allen deutschlandweiten sowie lokalen Radiosendern. Da bleibt sicher kein Musikwunsch offen.

Die Micro-Stereoanlage von auvisio bietet zahlreiche Extras für noch mehr Entertainment: Zur Abwechslung kann man seine Lieblings-CD einlegen, die Musik-Bibliothek vom Smartphone kabellos per Bluetooth übertragen und die Lieblingssongs vom USB-Stick wiedergeben. Oder man schließt den MP3-Player per Kabel an. So hat man praktisch grenzenloses Musik-Vergnügen!

Weckt einen sanft, auch mit der Lieblingsmusik: Es lassen sich bis zu zwei Weckzeiten einstellen, z.B. für Werktage und Wochenende. Und man kann auswählen, von welcher Musikquelle man geweckt werden möchte! Genial für den Mittagsschlaf: Der zusätzliche Schlummerwecker erinnert nach einer einstellbaren Zeitspanne ans Aufstehen.

Einfach übersichtlich, übersichtlich einfach: Auf dem großen Display sieht man Informationen zum gewählten Sender, den gespielten Musiktiteln, Datum und Uhrzeit, Wettervorhersage, Börsen-Informationen u.v.m. Das Menü ist einfach gehalten und seine Bedienung intuitiv sowie nahezu selbsterklärend.

– Extrakompakte Micro-Stereoanlage IRS-550.cd

– Riesige Radio-Programmvielfalt dank Internetradio, DAB+ und FM

– Einfache Suche: manuell oder per Auto-Scan

– Jeweils 40 Senderspeicher für Internetradio, DAB+ und FM

– Integrierter CD-Player für Wiedergabe von Audio-, WMA- und MP3-CDs

– Musikwiedergabe von USB-Stick und externer Festplatte bis 256 GB (nicht enthalten), unterstützte Formate: WMA, MP3, AAC

– Bluetooth 5 für kabellose Musik-Wiedergabe von Smartphone und Bluetooth-fähigen Audiogeräten

– 3,5 mm Kopfhörer-Anschluss

– AUX-Audioeingang für Wiedergabe von MP3- und Audio-Player

– Großes LCD-Farbdisplay mit 7,1 cm Bildschirmdiagonale / 2,8″ Diagonale: zeigt Sendernamen, Titelinformationen, Uhrzeit, Datum, Finanzinformationen, Wetter und Wettertrend

– Ausgangsleistung: 2x 15 Watt RMS, Musik-Spitzenleistung: 100 Watt

– Schlaf-Timer: schaltet Radio automatisch aus

– Wecker mit 2 Weckzeiten und Schlummer-Funktion

– Equalizer Voreinstellungen: Normal, Mittig, Jazz, Rock, Soundtrack, Klassik, Pop, Nachrichten, Mein EQ

– WiFi-kompatibel: unterstützt WLAN IEEE 802.11b/g (2,4 GHz)

– Einfache Bedienung direkt an der Anlage und über Fernbedienung

– Kostenlose App für iOS und Android: für Fernbedienung und Musik-Streaming, zum Erstellen von Wiedergabelisten

– Integrierte Teleskop-Antenne mit Kipp-Gelenk

– Material: Ansprechendes Metall-Gehäuse mit gebürsteter Aluminium Frontplatte und Lautsprecher in Holz-Optik

– Anschlüsse: Netzteil, 2x Lautsprecher, USB, AUX-In und Kopfhörer (je 3,5-mm-Klinkenbuchse)

– Stromversorgung: 230-Volt-Netzteil (Eurostecker), Fernbedienung: 2 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen)

– Maße Internetradio: 119 x 220 x 205 mm, Lautsprecher: je 245 x 150 x 172 mm, Gewicht: 5,6 kg

– Micro-Stereoanlage inklusive Fernbedienung, 2 Lautsprecher-Kabeln, Netzteil und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107375313

Preis: 178,88 EUR

Bestell-Nr. ZX-1841-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX1841-1232.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/KlBpmNKr

Die PEARL. GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten. Mit mehr als 16 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Kontakt

PEARL.GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.