auvisio Lernfähige IR- & Funk-Fernbedienung URC-160.app

Weltweit Funk- und Infrarot-Geräte steuern

– Steuert per ELESION App alle Infrarot- und Funkgeräte von weltweit

– Automatische Funktionen programmierbar

– Integrierter Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor

– Umfangreiche IR-Datenbank

Das Smart-Home-Erlebnis verbessern: Funk-Geräte wie Steckdosen, Schalter u.v.m. sowie Infrarot-Geräte wie HiFi-Anlagen lassen sich ganz einfach mit nur einer Fernbedienung und per App steuern. Man kann ganz einfach Szenen erstellen, zum Beispiel für individuelle Lichtkonzepte.

Zeigt Temperatur und Luftfeuchtigkeit an: Dank integriertem Temperatur- und Feuchtigkeitssensor bleibt man immer informiert. So kann man Heizung oder Lüfter optimal der Raumluft anpassen.

Per App “Elesion” weltweit die volle Kontrolle behalten: Alle Infrarot- und Funk-Geräte können mit einer Fernbedienung ganz einfach per App gesteuert werden – und das von unterwegs! Schaltet man zum Beispiel die Klimaanlage oder Heizung ein, während man noch auf dem Heimweg ist. So erwartet einen schon an der Eingangstür eine wohltuende kühle Brise oder mollige Wärme – je nach Jahreszeit.

Die Fernbedienung von auvisio lernt, was sie nicht weiß: Findet man sein Gerät nicht in der Datenbank, bringt man der Fernbedienung die Befehle einfach selbst bei. So steuert man seine Geräte mit Infrarot- oder Funk-Empfänger von jedem beliebigen Ort weltweit.

– Kostenlose App “Elesion” für iOS und Android: zum Anlernen von Befehlen, zur weltweiten Steuerung aller Infrarot- und Funk-Geräte – TV, Heimkino-Geräte, Set-Top-Boxen, HiFi-Anlagen, Leuchten, u.v.m.

– Automatische Funktionen bei Befehlen von der Datenbank programmierbar, zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Ein- und Ausschalten, u.v.m.

– WiFi-kompatibel: unterstützt WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Funk-Frequenz: 433,92 MHz, 2412-2472 MHz

– Mit integriertem Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmesser

– Mit umfangreicher IR-Datenbank

– Manuelles Einlernen von Funk-Verbindungen möglich

– Stromversorgung: per micro-USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Farbe: schwarz

– Maße: 100 x 100 x 22 mm, Gewicht: 150 g

– Fernbedienung inklusive micro-USB-Kabel (100 cm) und deutscher Anleitung

Preis: 32,75 EUR

Bestell-Nr. NX-4955-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX4955-3103.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/DjhJGNn3

Die PEARL. GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten. Mit mehr als 16 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Kontakt

PEARL.GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.