auvisio Klappbares 3in1-Funk-Gaming-Headset

Bestes Sounderlebnis & Dual-Mikrofon für klare Sprachübertragung

– Kabellose Verbindung per 2,4-GHz-Funk mit geringer Latenz und Bluetooth 5.3

– Kabelgebundene Verbindung per 3,5mm Klinke-Kabel, z.B. für Xbox

– Abnehmbares Mikrofon für maximale Flexibilität

– Dual-Mikrofon für bessere Sprach-Qualität beim Telefonieren

– Kompatibel zu Siri von Apple

– Leistungsstarker 400-mAh-Akku für 10 Std. Nutzung und 180 Tage Stand-by

Das klappbare 3in1-Funk-Headset von auvisio ermöglicht die kabellose Audioübertragung zum PC oder zur Spielkonsole. Alternativ steht ein 3,5 mm Klinkenstecker für eine kabelgebundene Verbindung zur Verfügung.

Die integrierte digitale Funktechnologie sorgt für eine besonders geringe Latenz bei der Signalübertragung. Dadurch ist eine verzögerungsfreie Tonwiedergabe gewährleistet, was insbesondere beim Spielen oder Ansehen von Filmen von Vorteil ist.

Das Headset ist mit einem abnehmbaren Doppelmikrofon ausgestattet, das eine klare Sprachübertragung ermöglicht. Damit eignet es sich sowohl für Kommunikationsanwendungen als auch für den reinen Audioempfang.

Ein integrierter Lithium-Ionen-Akku mit einer Kapazität von 400 mAh sorgt für eine Betriebszeit von bis zu 10 Stunden. Im Standby-Modus bleibt das Gerät bis zu 180 Tage einsatzbereit.

Darüber hinaus ist das Gerät mit dem Sprachassistenten Siri von Apple kompatibel. Über eine integrierte Taste kann der Assistent aktiviert werden, um Sprachbefehle auszuführen.

– Klappbares Gaming-Headset für PC, Spielekonsolen und Co.

– Kabellose Verbindung via Funk oder Bluetooth 5.3

– Kabelgebundene Verbindung per 3,5mm Klinke-Kabel

– Geringe Latenzzeit dank digitaler Funk-Technik, ideal für Games oder Filme

– Direkter Zugriff auf Sprachassistenten: kompatibel zu Siri

– Abnehmbares Dual-Mikrofon für bessere Sprachqualität beim Telefonieren

– Frequenzbereich: 20 Hz – 20 KHz

– Impendanz: 18 Ohm

– Schalldruck: 126 dB

– Treiber: 40 mm

– Mikrofon Frequenzbereich: 100 Hz – 20 KHz, Empfindlichkeit: -42 dB

– Hoher Tragekomfort dank gepolsterter Ohrmuscheln

– Laufzeit: bis zu 10 Stunden, 180 Tage Standby, Ladezeit: ca. 2 Stunden

– Stromversorgung: Li-Ion-Akku mit 400 mAh, lädt per USB-A (USB-Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße Kopfhörer: 180 x 180 x 85 cm, Gewicht: 150 g

– 3in1-Gaming-Headset inklusive abnehmbarem Mikrofon, 2,4 GHz Funk-Dongle, USB-Ladekabel (USB-C auf USB-A), Audio-Kabel (Klinke 3,5 mm auf USB-C) und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107445610

Preis: 39,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3733-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3733-1260.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/gxR8sSr67Rj2jtD

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444



https://www.pearl.de

Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480



http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.