auvisio In-Ear-Kopfhörer für USB-C-Anschluss mit Mikrofon

Kabelgebundenes Stereo-Headset für alle Mobilgeräte mit USB-C-Anschluss

• Kabelgebundene Stereo-Ohrhörer für moderne Mobilgeräte mit USB-C-Anschluss

• Kompatibel mit allen Handys, Smartphones und Laptops mit USB-C-Port

• Integriertes Mikrofon für Telefonate und Sprach-Chats per App

• Im Kabel integrierte Tasten für Musik-Wiedergabe und Lautstärke

• Robustes, Stoff-ummanteltes Kabel und Silikon-Tips in 3 Größen

• Magnetisch haftende Ohrhörer: lässt sich einfach um den Hals hängen

Kabelgebundene USB-C-Verbindung: Das In-Ear-Headset von auvisio wird direkt über den USB-C-Anschluss verbunden. So lässt es sich mit praktisch allen modernen Mobilgeräten verbinden und eine klare Musikwiedergabe genießen. Podcasts und mehr stehen sofort zur Verfügung, ohne dass eine komplizierte Kopplung erforderlich ist.

Integriertes Mikrofon für Gespräche: Das integrierte Mikrofon überträgt die Stimme klar und verständlich. Auch in belebter Umgebung gelingen Telefonate ruhig und kontrolliert. Bei Sprach-Chats oder kurzen Sprachnachrichten bleibt die Stimme präsent.

Direkte Steuerung am Kabel: Die gut erreichbaren Bedientasten im Kabel ermöglichen eine direkte Steuerung. Sie ermöglichen die Lautstärkeregelung sowie Musikpausen und Titelwechsel mit nur einem Handgriff.

Robustes, ummanteltes Kabel: Das stoffummantelte Kabel ist widerstandsfähig und flexibel zugleich. Es knickt nicht ungewollt ab und verdreht sich weniger beim Einstecken. In Rucksack oder Jackentasche bleibt es formstabil. Auch bei täglicher Nutzung fühlt sich das Material hochwertig an. Es ist eine dauerhaft zuverlässige Begleitung ohne empfindliche Schwachstellen.

• In-Ear-Bauweise für vollen Klang ohne störende Außengeräusche

• Freisprechfunktion dank integriertem Mikrofon

• 3 Tasten für Musik-Wiedergabe, Anruf-Kontrolle und Lautstärke im Kabel integriert

• Frequenzbereich: 20 – 20.000 Hz

• Empfindlichkeit Ohrhörer: 102 dB (+/- 3 dB), Mikrofon: -42 dB (+/- 3 dB)

• Treiber: 2x 10 mm

• Impedanz: 16 Ohm S.P.L (bei 1 kHz)

• Kabellänge: 120 cm, Gewicht: ca. 25 g

• In-Ear-Headset inklusive Silikon-Tips in 3 Größen und deutscher Anleitung

• EAN: 4022107483308

Der auvisio In-Ear-Kopfhörer für USB-C-Anschluss, mit Mikrofon und Steuertasten ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer JX-8106-625 zum Preis von 8,99 EUR erhältlich.

Weitere Informationen und das Bildmaterial entnehmen Sie bitte der Presseinformation. Das PDF finden Sie hier: https://magentacloud.de/s/THeT5fL9pJEqSXS

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