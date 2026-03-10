auvisio HD-SAT-Receiver DSR-465

HDTV in bester Qualität – mit Aufnahme- und Time-Shift-Funktion

– HDMI- und SCART-Anschluss: perfekt zum Anschließen neuer und älterer Fernseher

– Bis zu 5.000 TV- & Radiosender sowie 4.000 Transponder speicherbar

– Vorprogrammierte Senderliste

– 2 Fernbedienungen: Standard & für Senioren mit weniger & größeren Tasten

– Videorecorder- & Time-Shift-Funktion, elektronischer Programmführer, Mediaplayer

– Kompaktes Metallgehäuse

Satellitenfernsehen in HD-Qualität: Der SAT-Receiver von auvisio empfängt alle frei verfügbaren TV- und Radioprogramme – auch in HD-Qualität, ohne zusätzliche Gebühren.

Für neue und ältere Fernseher geeignet: Neben einem HDMI-Anschluss verfügt der Receiver über eine SCART-Buchse. Damit lässt er sich auch mit älteren Geräten verbinden – etwa dem Zweitfernseher im Gästezimmer oder Hobbykeller.

Individuell konfigurierbar: Bis zu 5.000 Speicherplätze bieten Platz für TV- und Radiosender. Favoritenlisten erleichtern die Navigation und den schnellen Zugriff auf bevorzugte Sender. Die integrierte elektronische Programmzeitschrift gibt einen detaillierten Überblick über das Sendeprogramm der kommenden Tage.

Aufnahme- und Time-Shift-Funktion: Per USB lässt sich ein Stick oder eine Festplatte mit bis zu 2 TB Kapazität anschließen, um Sendungen aufzuzeichnen. Die Time-Shift-Funktion ermöglicht es, laufende Sendungen zu pausieren und zu einem späteren Zeitpunkt weiterzuschauen.

Integrierter Mediaplayer: Der eingebaute Mediaplayer gibt Videos, Fotos und Musik von angeschlossenen USB-Speichermedien direkt auf dem Fernseher wieder.

– Empfang von unverschlüsselten digitalen TV-/HDTV- und Radio-Programmen über DVB-S und -S2

– Bis zu 5.000 TV- und Radiosender sowie 4.000 Transponder speicherbar

– Auch für ältere Fernseher geeignet dank zusätzlichem SCART-Anschluss

– Videorecorder-Funktion: Lieblings-Sendungen einfach digital aufzeichnen

– Time-Shift-Funktion: für die Unterbrechung und spätere Fortsetzung einer Sendung

– Integrierter Mediaplayer: spielt Multimedia von USB-Sticks und externen Festplatten bis 2 TB (bitte dazu bestellen)

– Unterstützte Mediaplayer-Formate: AVI, MKV, MP3, MP4, VOB, TS, MPG, FLV

– Unterstützte Auflösungen: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p (50 und 60 Hz), 1080i (50 und 60 Hz), 1080p (50 und 60 Hz)

– Unterstützte Video-Codecs: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, H.265, HEVC, JPEG/MJPEG

– Unterstützte Audio-Codecs: MPEG / Layer I & II

– Einfache Bedienung auch für Senioren: per Standard- und Senioren-Fernbedienung sowie über 3 Tasten zum Ein- und Ausschalten und Kanalwechsel am Receiver

– Komfortable Extras: vorprogrammierte Senderliste, elektronische Programmübersicht (EPG), Teletext, Untertitel, intuitives Menü, Favoritenlisten erstellbar, Sender mit Passwort sperren

– Menüsprachen: Deutsch, Arabisch, Englisch, Französisch, Portugiesisch und Spanisch

– Kompaktes Metallgehäuse

– Anschlüsse: SAT-Anschluss, HDMI, SCART, Koaxial, USB (in der Front)

– Stromversorgung Receiver: 230 V (Eurostecker), Fernbedienungen: je 2 Batterien Typ AAA / Micro (2 Batterien enthalten)

– Mini-Maße: 168 x 92 x 36 mm, Gewicht: 415 g

– HD-SAT-Receiver DSR-465 inklusive Standard-Fernbedienung, Fernbedienung für Senioren, HDMI-Kabel, 2 Batterien und deutscher Anleitung

Der auvisio HD-SAT-Receiver DSR-465, DVB-S/S2, free-to-Air-Empfang, H.265 mit HDMI und SCART ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-3990-625 zum Preis von 35,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/mGbktECatW6S4YJ

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444



https://www.pearl.de

Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480



http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.