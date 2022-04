auvisio Digitaler Funkkopfhörer & Hörverstärker OK-330.hs

Erstklassiges HiFi-Vergnügen und besseres Hören – ganz ohne Kabel

– Kabelloser Musik-Genuss von TV, HiFi-Anlage u.v.m.

– Integriertes Mikrofon für Freisprechen und Hörverstärkung

– Einstellbare Ton-Balance – ideal für Senioren und Hörgeschädigte

– Zahlreiche Eingänge: 3,5-mm-Klinke, Cinch, Toslink

– Bis zu 30 Meter Funk-Reichweite

– Hoher Tragekomfort dank gepolsterter Ohrmuscheln

Jetzt genießt man Wunsch-Musik kabellos und in bester Stereo-Qualität. Dank großer Reichweite von bis zu 30 Meter bewegt man sich dabei völlig frei im Raum.

Mit dem digitalen Over-Ear-Funk-Kopfhörer und Hörverstärker von auvisio kann man auch bequem an Gesprächen teilnehmen: Das integrierte Mikrofon verstärkt auf Wunsch die Stimme des Gegenübers. So hört man jedes Wort laut und klar, ohne sich anzustrengen.

Analoger und digitaler Anschluss: Per analogem und digitalem Audioeingang findet die Kopfhörer-Basisstation praktisch an jedem Gerät Anschluss – ob an TV, HiFi-Anlage oder PC – sogar per digitalem Toslink-Anschluss. Der Kopfhörer lässt sich auf Wunsch ganz klassisch nutzen und direkt per Klinken-Anschluss verbinden.

Lange Laufzeit: Der integrierte Akku versorgt den HiFi-Kopfhörer bis zu 8 Stunden lang mit Energie. Ist der Akku leer, tankt man den Kopfhörer einfach auf der Basisstation wieder auf.

Leichtgewicht mit hohem Tragekomfort: Selbst nach stundenlangem Musikgenuss sitzt der Over-Ear-Kopfhörer dank gepolsterter Ohrmuscheln perfekt und bequem. Zudem werden durch die geschlossene Bauweise störende Außengeräusche abgeschirmt.

– Over-Ear-Funkkopfhörer mit klangstarkem Stereo-Sound und Hörverstärker

– Sender mit extra-hoher Reichweite: bis zu 30 Meter (direkte Sicht)

– Integrierter Hörverstärker: Mikrofon verstärkt auf Wunsch Stimmen und Geräusche um bis zu 29 dB

– Maximale Lautstärke im TV-Modus: 98 dB

– Einstellbare Ton-Balance für rechts und links: gleicht individuelle Hörschwäche aus

– 3 Klangbilder über Basisstation wählbar: einstellbar für Höhen, Mitten und Bass

– Frequenzbereich: 20 – 20.000 Hz

– Impedanz Audioanschluss: 32 Ohm

– Empfindlichkeit Kopfhörer: 98 dB, Mikrofon: -40 dB (+/- 2dB)

– Signal-Rauschabstand: 83 dB

– Übertragungs-Verzögerung (Latenz): 15 ms

– Übertragungsfrequenz: 2,4 GHz

– Einfache Steuerung am Kopfhörer: Ein/Aus-Schalter für Kopfhörer und Mikrofon, Lautstärke- und Balance-Regler

– Bequem zu tragen: schwenkbare Ohrmuscheln mit Polstern

– Statusanzeige über LED

– Audio-Anschlüsse Basisstation: 3,5-mm-Klinkenbuchse, optischer Digitaleingang (Toslink), Kopfhörer: 3,5-mm-Klinkenbuchse

– Stromversorgung Kopfhörer: integrierter LiPo-Akku mit 400 mAh für bis zu 8 Stunden Laufzeit, Basisstation: per USB

– Kopfhörer lädt über Basisstation oder direkt per USB

– Maße Kopfhörer: 185 x 240 x 116 mm, Gewicht: 380 g

– Maße Ladestation: 116 x 240 x 116 mm

– Kopfhörer OK-330.hs inklusive 2in1-Basisstation, USB-Netzteil, 3 Audiokabel (Klinkenstecker auf Klinkenstecker, Klinkenstecker auf Stereo-Cinch, Optisches TOSLINK-Kabel) und deutscher Anleitung

– EAN: 402210739827

Hinweis: Dies ist kein medizinisches Produkt. Hörverstärker sind kein Ersatz für vollwertige Hörgeräte und eignen sich nicht zum Ausgleich eines Funktionsdefizits bei beeinträchtigtem Hörvermögen. Bitte bei Verdacht auf Hörschwäche einen HNO-Facharzt aufsuchen oder einen Test beim Hörgeräte-Akustiker durchführen. Und bitte vor der Verwendung des Hörverstärkers die beiliegende Gebrauchsanweisung lesen.

Preis: 69,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3165-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3165-1260.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/8d4feHqnbbm5FmK

