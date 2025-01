auvisio 4in1-Schlafkopfhörer OHS-430.sleep

Flacher Kopfhörer, der im Liegen nicht drückt

– Ideal zum Einschlafen: Timer zum Ausschalten der Musik

– 20 vorinstallierte Einschlaf-Melodien und -Sounds

– Integrierter Akku für bis zu 14 Stunden Laufzeit, lädt nur 2 Stunden

– 3 Tasten für bequeme Steuerung direkt am Stirnband

– Bluetooth 5.2 für kabellose Verbindung mit Mobilgeräten

– Unterstützt Google Assistant und Siri von Apple

Der Schlafkopfhörer und Headset mit Timer von auvisio ermöglicht das störungsfreie Hören von Musik, Hörbüchern und Podcasts im Liegen. Die flache Bauform in Kombination mit einem weichen, elastischen Kopfbügel sorgt für höchsten Tragekomfort in jeder Schlafposition.

Das multifunktionale Stirnband kann zusätzlich als Schlafmaske verwendet werden und bietet mit 20 vorinstallierten Entspannungsmelodien optimale Voraussetzungen für einen erholsamen Schlaf. Ein automatischer Timer schaltet die Audiowiedergabe auf Wunsch ab.

Neben der Hauptfunktion als Schlafkopfhörer eignet sich das Stirnband auch als Ohrenwärmer in der kalten Jahreszeit oder als praktisches Sportaccessoire. Auf Reisen dient er zur Abschirmung von Umgebungsgeräuschen. Die integrierte Freisprechfunktion ermöglicht freihändiges Telefonieren.

Der waschbare Kopfbügel verfügt über ein abnehmbares Headset. Die Kompatibilität mit Sprachassistenten wie Google Assistant und Siri ermöglicht die komfortable Steuerung von Musikwiedergabe und Nachrichtenempfang per Sprachbefehl.

– Stirnband mit integriertem Stereo-Headset

– Bluetooth 5 für kabellose Verbindung mit Mobilgeräten, Reichweite: bis zu 20 m

– Profile: EDR, A2DP, AVRCP, HFP

– Timer zum Ausschalten der Musik nach 30, 60 oder 120 Minuten

– 20 vorinstallierte Einschlaf-Melodien und -Sounds

– 3 Tasten für Lautstärke-, Wiedergabe- und Anruf-Steuerung direkt am Stirnband

– Unterstützt Google Assistant und Siri von Apple

– Ausgangsleistung: 10 mW (RMS)

– Empfindlichkeit Mikrofon: 42 dB +/- 3dB, Empfindlichkeit Kopfhörer: 98 dB +/- 3 dB

– Frequenzbereich: 20 – 20.000 Hz

– Impedanz: 32 Ohm

– Universalgröße

– Handwaschbar in kaltem Wasser (Headset entnehmbar)

– Material: 100 % Polyester

– Stromversorgung: integrierter Li-Ion-Akku mit 300 mAh für bis zu 14 Stunden Musik und bis zu 10 Stunden telefonieren, lädt per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen), Ladedauer nur 2 Stunden

– Maße: Umfang ca. 54 cm (elastisch), Breite ca. 10 cm, Dicke ca. 1 cm, Gewicht: 75 g

– Schlafkopfhörer OHS-430.sleep inklusive USB-Ladekabel (USB-C auf USB-A) und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107438575

Preis: 12,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3648-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3648-1050.shtml

Auch als 2er-Set erhältlich:

2er-Set auvisio 4in1-Schlafkopfhörer OHS-430.sleep, Augenmaske, Stirnband & Freisprecher

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/jEJggJ5FznejyYd

