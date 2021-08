Auvesta Gold-Shop: Kauf von physischen Edelmetallen auch über eigenen Online-Gold-Shop möglich!

Attraktive Konditionen von Gold Münzen und Barren im Auvesta Gold-Shop

“Nur Gold ist Geld alles andere ist Kredit” dieses Zitat des Schweizer Bankiers Ferdinand Lips auf einem Bild neben mehreren Goldbarren, ist das Erste, was einem im neuen Online-Gold-Shop der Auvesta Edelmetalle AG, kurz “Auvesta” in die Augen fällt.

Viele kritische Anleger und Goldfans werden diesem Spruch zustimmen, denn gerade in unsicheren Zeiten vertrauen viele Menschen nur noch Dingen, die sie in Händen halten können. Dazu zählen seit jeher Gold und Silber – Papiergeld hingegen und andere Schuldverschreibungen digital oder auf Papier eher nicht.

“Genau deshalb haben wir uns entschlossen, neben unseren mehrfach ausgezeichneten Goldsparplänen, wo wir die gekauften Edelmetalle für unsere Kunden von Sicherheitsfirmen, z.B. Brinks und Loomis, in Zollfreilager einlagern lassen, auch den Kauf von Edelmetallen für zu Hause einfach und kostengünstig zu ermöglichen.”, erläutert Dr. Franz Hölzl, Vorstand der Auvesta.

Als einer der Marktführer im Bereich Goldsparpläne hat die Auvesta in diesem Jahr ihr Angebot erweitert durch einen Online-Shop. Dort können Anleger und Goldfans zu tagesaktuellen Preisen Edelmetalle (Gold, Silber, Platin) online kaufen und über einen versicherten Werttransport kostengünstig ausliefern lassen.

“Natürlich wissen wir, dass unsere Kunden es extrem schätzen, Edelmetalle im Zollfreilager unter höchsten Sicherheitsstandards zu lagern. Aber fast jeder Anleger will auch die eine oder andere Unze Gold und Silber daheim unterm Kopfkissen haben. Edelmetalle in den Händen, gibt den Anlegern ein sicheres Gefühl”, so Dr. Hölzl.

“Klar, war es bisher auch für unsere Sparplan-Kunden möglich, Edelmetalle kostengünstig und versichert ausliefern zu lassen. Aber viele Anleger wollen oftmals einfach nur Edelmetalle für daheim kaufen. Schnell, unkompliziert und zu guten Konditionen.”, fährt Hölzl fort.

Die Edelmetall-Auswahl und Preise des Shops können sich auf jeden Fall sehen lassen. Vergleicht man die Preise mit anderen renommierten Edelmetallhändlern, stellt man fest, dass die Auvesta nicht nur einen weiteren Online-Shop auf den Markt gebracht hat, sondern aufgrund von attraktiven Konditionen bald zu einer Anlaufstelle für viele Anleger werden kann.

So sei auch die Auswahl, laut Dr. Hölzl, bereits sehr vielfältig und die großen bekannten Edelmetall-Münzen (Philharmoniker, Maple Leaf, Krügerrand, American Eagle,…) und Barren (Heraeus) seien in fast allen Größen vorhanden. Zusätzlich baue man das Angebot Schritt für Schritt aus, damit auch Kunden mit speziellen Edelmetall-Wünschen fündig werden.

“Unsere Preise im Shop sind im Marktvergleich extrem gut. Da wir den Kunden unterstützen wollen, Vermögen aufzubauen und zu schützen, wollen wir durch unsere guten Einkaufskonditionen den Kunden auch maximal in seinen Zielen unterstützen, und gute Preise weitergeben.”, so Dr. Hölzl.

Für manche Anbieter etwas Erwähnenswertes, für die Auvesta Standard, ist die versicherte Auslieferung der Edelmetalle mit Werttransport zu günstigen Konditionen.

Mehr Informationen zum Auvesta Gold-Shop finden Anleger unter https://www.goldshop-auvesta.com

Gerade weil es Auvesta wieder einmal verstanden hat, Kundenvorteile und Wünsche zu kombinieren und einen neuen Marktstandard zu setzen, wird der Auvesta Shop bald zu einem Geheimtipp auf dem Edelmetallmarkt werden.

AUVESTA Edelmetalle AG

Seit 2009 ist Auvesta auf den An- und Verkauf und die Lagerung von physischem Gold, Silber, Platin und Palladium spezialisiert. Auvesta ist ein international operierendes Unternehmen und einer der führenden Anbieter von Edelmetallen, als Barren und Münzen.

