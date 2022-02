Autoverkauf mit dem richtigen Haftungsausschluss

Auto verkaufen ohne Rückgaberecht?

Ein Auto ohne jegliche Gewährleistung zu verkaufen ist jedem Autoverkäufer sein Wunsch, verkaufen Sie Ihr Auto mit den richtigen Klauseln damit Sie alle Möglichkeiten von Gefahren des Autoverkaufs ausschließen. Seien Sie nicht blauäugig, denn es gibt Fallstricke worauf beim Autoverkauf geachtet werden muss. Falls Sie Ihr Auto privat verkaufen und Gewährleistungsrechte nicht oder nicht richtig ausschließen, kann eine Rückgabe seitens Autokäufer geltend gemacht werden. Ein privater Autoverkäufer kann mit dem richtigen Verweis auf Privatverkauf und Ausschluss jeglicher Gewährleistungsansprüche sich von Verpflichtungen beim Autoverkauf mit einer Ausnahme Haftungsfrei schreiben, ausgenommen sind nämlich Mängel, welche bei Verkauf vorhanden aber bewusst verschwiegen wurden, hier gilt die regelmäßige Verjährungsfrist von 30 Jahren. Zwar muss der Käufer beweisen, dass der Mangel bei Verkauf bereits vorhanden war, aber diese Option ist in der Gegenwart einfacher als oft beschrieben. Es ist im heutigen digitalen Zeitalter gar nicht mehr so schwer zum Beispiel eine frühere Schadensdiagnose oder Reparaturempfehlungen dank online Datenbanken aufzudecken. Fast alle Schäden oder Reparaturen und auch Reparaturkostenvoranschläge von Werkstätten sind vernetzt und vieles für den neuen Eigentümer ersichtlich.

Auto verkauft und vom 14-tägigen Rückgaberecht Gebrauch machen?

Gekauft ist gekauft, das im Umlauf befindliche 14-tägige Rückgaberecht ist gilt nur für Fernabsatzverträge, also unabhängig, ob ein Auto von einem Autohändler oder Privat und ob mit oder ohne Gewährleistung verkauft wurde. Findet der Autoverkauf vor Ort, also findet ein aufeinandertreffen vor Abnahme und so gesehen eine Möglichkeit der Besichtigung der Ware statt, so gilt kein Fernabsatzvertrag.

Garantie und Gewährleistung beim Autoverkauf

Gewährleistung ist nicht dasselbe wie eine Garantie, eine Garantie ist eine freiwillige Leistung, wobei die Gewährleistung dagegen gesetzlich geregelt ist. Eine Gewährleistung regelt Schäden oder Mängel, die innerhalb der vereinbarten Zeit nach Autokauf auftreten. Eine Privatperson, welche sein Auto verkauft, kann die Gewährleistung komplett ausschließen, sind Mängel vorhanden, welche arglistig verschwiegen werden, sind diese allerdings auch 30 Jahre nach Kauf anfechtbar, also auch keine Garantie des problemlosen Verkaufes. Autohändler hingegen haben die Möglichkeit, die Gewährleistung von 2 Jahren auf 1 Jahr zu verkürzen.

Rückgaberecht beim Autoverkauf

ist ein Auto zu klein, zu teuer oder einfach nur ein Fehlkauf berechtigt das in keiner Weise zur Rückgabe des Fahrzeuges, denn gekauft ist gekauft! Davon abgesehen ist bei einem privaten Autoverkauf die Rückgabe unmöglich, wenn der Verkäufer die Gewährleistung schriftlich richtig ausgeschlossen hat und ein Mangel bei Verkauf nicht bestand (Vorsicht, im digitalen Zeitalter sind fast alle Defekte oder Werkstattbesuche online gespeichert!). Ein Rückgaberecht kommt also nur bei einem Autokauf von einem Unternehmer infrage, dabei ist es unerheblich, ob der Unternehmer ein Autohändler oder zum Beispiel ein Handwerksbetrieb ist, welcher sein Firmenwagen verkaufen möchte. Außerdem kann ein Versuch der Rückgabe lediglich bei einem erheblichen Schaden gestartet werden und das, nur wenn der Verkäufer den Mangel nicht beheben kann. Die Reparaturmöglichkeit muss dem Verkäufer aber eingeräumt werden bevor man das Recht gewinnt das Fahrzeug zurückgeben zu wollen, dabei ist dem Verkäufer überlassen in welcher Werkstatt das Fahrzeug repariert wird, der Käufer hat leider keinen Einfluss darüber. Wenn ein Defekt ohne großen Aufwand vom Verkäufer beseitigt werden kann und die Benutzung des Fahrzeuges nicht eingeschränkt ist, hat der Autokäufer kein Rückgaberecht. Gehen Sie kein Risiko ein, wenn Sie Ihr Auto ohne Rückgaberecht verkaufen möchten und kontaktieren Sie einen professionellen Autoankauf.

Auto ohne Haftung richtig verkaufen

Der einzige Weg sein ohne Auto frei von Verpflichtungen zu verkaufen ist der Auto Verkauf an den Export oder am besten an einen gewerblichen Autohändler in Deutschland, mit dem jeweiligen Ausschluss als zusätzliche Sicherheit, nur mit dem zusätzlichen Hinweis: „Verkauf von privat, mit dem Ausschluss jeglicher Haftung und Gewährleistung“ hinzuweisen. Wir empfehlen noch den Zusatz von „Es wird auf keine Eigenschaft oder Funktion des Fahrzeuges zugesichert“ Autohändler sind sich dem Risiko bewusst ein Auto ohne Gewährleistung zu kaufen, der Ankauf als Bastlerfahrzeug beweist das Unternehmerrisiko. Nur hier können Sie bei Ihrem Autoverkauf sicher sein, dass Sie auch nie mehr wieder etwas von Ihrem alten Auto zu hören kriegen. Bei einem Verkauf an eine Privatperson ist es jedoch fraglich, denn private Autokäufer sind gesetzlich genauso geschützt wie private Autoverkäufer.

Wir kaufen Autos ohne Gewährleistung und verlangen auch keine Haftung

Bei uns gibt es keine Fahrzeugrückgabe, gekauft ist gekauft! Wir wissen welches Vertrauen und Hilfe ein privater Autoverkäufer sich wünscht und auch benötigt. Der Autoverkauf ohne Haftung ist für uns selbstverständlich, natürlich sollte man über Mängel reden, eine arglistige Täuschung ist gesetzlich 30 Jahre anfechtbar. Wir kaufen Autos in jedem Zustand, Mängel sind nicht relevant. Schrottfahrzeuge werden geschlachtet und dienen als Teilespender, wenn Sie ein Auto mit Motorschaden verkaufen, geht es zum Höchstpreis in den Export. Für jedes Auto gibt es uns als einen Käufer, seien Sie unbesorgt und verschweigen Sie keine Mängel beim Verkauf eines Fahrzeuges. Verkaufen Sie Ihr Auto mit viel Service, denn bei uns verkaufen Sie Ihr Auto mit Abholung, die Fahrzeugabholung bei Ihnen vor Ort ist völlig kostenlos, egal wo in Deutschland. Sie müssen Ihr Fahrzeug nicht irgendwo vorbeibringen, lediglich zum vereinbarten Termin zehn bis fünfzehn Minuten für die reibungslose Übergabe investieren. Wir kommen seriös & diskret zu Ihnen. Ist Ihr Auto am Tag der Abholung noch angemeldet, so übernehmen wir als Autoverkauf mit Kfz-Abmeldung. Bei uns sind Sie absolut sicher, wenn Sie Ihr Auto ohne Gewährleistung verkaufen möchten.

