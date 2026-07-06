Autotransport-Preise per Klick: Online-Rechner schafft Klarheit

Die Autotransport-Zentrale startet ihren digitalen Preisrechner und revolutioniert die Kostenkalkulation für Fahrzeugüberführungen in ganz Europa.

Düren, 06.07.2026 – Wer ein Fahrzeug von A nach B transportieren lassen muss, stand bisher oft vor einem bürokratischen Hindernis: Langwierige Angebotsanfragen, undurchsichtige Preisstrukturen und zeitaufwendige Telefonate mit verschiedenen Speditionen gehörten zum Alltag. Damit ist jetzt Schluss. Die renommierte Plattform Autotransport-Zentrale.de stellt mit ihrem digitalen Preisrechner eine Lösung vor, die die Kalkulation von Autotransporten in Deutschland und Europa vereinfacht.

Mit dem Preisrechner können Fahrzeughalter, Autohändler und Unternehmen ab sofort innerhalb kürzester Zeit die zu erwartenden Kosten für ihren spezifischen Fahrzeugtransport ermitteln. Die Plattform bündelt marktgerechte Daten, um Nutzern eine erste Orientierung zu bieten – völlig unverbindlich und kostenfrei.

Transparenz statt versteckter Kosten

Der Markt für Fahrzeugüberführungen ist dynamisch. Preise variieren stark je nach Distanz, Fahrzeugtyp – vom klassischen PKW über SUVs bis hin zu Oldtimern – sowie den gewünschten Transportbedingungen. Der Preisrechner der Autotransport-Zentrale setzt genau hier an: Durch die Eingabe der wichtigsten Eckdaten erhalten Nutzer sofort eine transparente Einschätzung.

Nach der Kalkulation können Auftraggeber ihre Anfrage direkt über das Portal veröffentlichen. Zertifizierte und geprüfte Transportunternehmen aus dem Netzwerk der Autotransport-Zentrale geben daraufhin konkrete Angebote ab. Der Vorteil für den Kunden: Er vergleicht in Ruhe Preise, Lieferzeiträume sowie Versicherungsleistungen und behält die volle Kontrolle.

Sicherheit und Qualität im Fokus

Neben der reinen Preisfindung setzt die Autotransport-Zentrale auf maximale Sicherheit. Um Kunden vor unliebsamen Überraschungen und Nachverhandlungen zu schützen, bietet die Plattform ein optionales Premium-Schutz-Paket an. Dieses stellt sicher, dass ausschließlich langjährig aktive Transportpartner mit den erforderlichen Genehmigungen und Transportversicherungen Zugriff auf die Aufträge erhalten.

„Unser Ziel war es, den Prozess des Autotransports so transparent und digital wie möglich zu gestalten. Mit dem neuen Preisrechner nehmen wir die Komplexität aus der Kostenfrage und bringen Licht in den unübersichtlichen Speditionsmarkt“, erklärt das Team der Autotransport-Zentrale.

Egal ob Privatkauf im Internet, ein Umzug über Ländergrenzen hinweg oder die gewerbliche Flottenlogistik – der Preisrechner ist der ideale Startpunkt für jeden sicheren und wirtschaftlichen Fahrzeugtransport.

Über die Autotransport-Zentrale: Seit 2009 ist Autotransport-Zentrale.de (mit Sitz in Düren) eine etablierte Vermittlungsplattform für Fahrzeugtransporte innerhalb Deutschlands und ganz Europa. Das Portal verbindet private sowie gewerbliche Auftraggeber direkt mit geprüften Transportunternehmern. Durch effiziente Filterfunktionen, standardisierte Prozesse und innovative Funktionen wie den Online-Preisrechner sorgt die Plattform für eine sichere, transparente und faire Abwicklung von Fahrzeugüberführungen aller Art.

Kontakt

Autotransport-Zentrale.de

Alexander Sapegin

Rurstraße 68a

52349 Düren

+4924213889746



https://autotransport-zentrale.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.