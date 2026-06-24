Autorin überrascht mit dystopisch-spektakulärem Werk , das weit über die Gegenwart hinausblickt: DER LETZTE CODE
Ein Zukunftsroman über Freiheit, Überwachung und politische Macht im Jahr 2035
Pressemitteilung | Juni 2026
Mit DER LETZTE CODE legt Schriftstellerin Katharina Bachman ihr bislang spektakulärstes Werk vor. Der Roman beginnt im Jahr 2035 – in einer Welt, die von Überwachung, politischen Machtspielen und zerfallenden gesellschaftlichen Strukturen geprägt ist. Dystopisch, spannend und zugleich erschreckend realistisch entwirft Bachman ein Zukunftsszenario, das weit über reine Fiktion hinausgeht.
Schon früher bewies die vielseitige Autorin eine außergewöhnliche Weitsicht. In ihrem bereits 1989 erschienenen Roman DER ZEITZUG beschrieb sie den Fall der Mauer – ein Ereignis, das kurz darauf Realität wurde.
Einem breiten Publikum wurde Katharina Bachman durch ihre erfolgreiche SOS-Buchreihe bekannt. Mit »SOS – Schlank ohne Sport« gelang ihr 2015 ein international beachteter Bestseller, der in sieben Sprachen übersetzt wurde. Darin zeigt sie Wege zu gesunder Ernährung, nachhaltigem Abnehmen und einem bewussteren Umgang mit Lebensmitteln auf.
In ihrem aktuellen Werk beweist Katharina Bachman nun erneut ihr Gespür für Themen, die am Puls der Zeit liegen – und gleichzeitig einen Schritt voraus sind. Der Roman wirft Fragen auf und regt zum Nachdenken an: über Freiheit, politische Macht und die zunehmende Verschmelzung von Mensch und Technik. Es gelingt ihr meisterhaft, Realität und Fiktion auf faszinierende Weise miteinander zu verweben. Durch ihre visionäre Erzählweise zieht sie die Leserschaft in eine Handlung, die fesselt, herausfordert und nicht mehr loslässt.
Die literarische Bandbreite der Autorin reicht weit über Zukunftsromane hinaus.
Katharina Bachman ist Autorin zahlreicher Bücher in unterschiedlichen Genres – darunter Romane, Sachbücher, Kinderbücher sowie ein biografisches Auswandererbuch. Im Jahr 2001 wanderte sie nach Südostasien aus. Mit fundiertem Insiderwissen vermittelt sie spannende Einblicke in fremde Kulturen, Lebensweisen und alte Ernährungsgewohnheiten – authentisch, amüsant und aus erster Hand.
Neben ihrer schriftstellerischen Tätigkeit ist Katharina Bachman eine gefragte Referentin und Lektorin auf Kreuzfahrtschiffen.
Interviewanfragen können auf Wunsch direkt an die Autorin gerichtet werden: kontakt@katharinabachman.de
Titel: DER LETZTE CODE
Autorin: Katharina Bachman
Genre: Zukunftsroman | Dystopischer Polit- und Science-Fiction-Thriller
Umfang: 416 Seiten
ISBN: 978-3-384-74366-4 Softcover
ISBN: 978-3-384-74368-8 E-Book
Verlag: Tredition Verlag
Erschienen: 16. Juni 2026
Erhältlich: Im gut sortierten Buchhandel sowie direkt beim Verlag.
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NLB – New Litarary Bokks
Norbert Bau
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