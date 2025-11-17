Autor Jörg Krämer auf der POTT Phantastika 2025 in Gelsenkirchen

Die POTT Phantastika öffnet auch in diesem Jahr wieder ihre Tore und lädt Fantasy-, Science-Fiction- und Horrorbegeisterte ein.

Gelsenkirchen, November 2025 – Die POTT Phantastika öffnet auch in diesem Jahr wieder ihre Tore und lädt Fantasy-, Science-Fiction- und Horrorbegeisterte zu einem Wochenende voller Geschichten, Kreativität und Begegnungen ein. Am Samstag, den 22.11.2025 von 10 bis 18 Uhr, sowie am Sonntag, den 23.11.2025 von 10 bis 17 Uhr, verwandelt sich Schloss Horst (Turfstraße 21, 45899 Gelsenkirchen) erneut in einen zentralen Treffpunkt für Phantastikliebhaber – bei freiem Eintritt.

Zu den besonderen Gästen der Veranstaltung zählt in diesem Jahr der aus Witten stammende Autor Jörg Krämer. 1966 geboren und seit vielen Jahren beruflich als Integrationsbeauftragter tätig, widmet er sich mit gleicher Leidenschaft dem Schreiben. Seine Themenvielfalt reicht von Hunderassen über historische Stoffe bis hin zu epischen Fantasywelten.

Ein Autor mit vielen Facetten

Krämer begann seine schriftstellerische Laufbahn als Sachbuchautor mit dem Werk Germanischer Bärenhund – Portrait einer außergewöhnlichen Hunderasse. Eigentlich als einmaliges Projekt geplant, führte ein Versprechen zu seinem zweiten Hundebuch Pyrenäenberghunde – Aus den Pyrenäen in den Ruhrpott.

Um sein literarisches Können auszubauen, absolvierte er einen mehrjährigen Lehrgang an der renommierten „Schule des Schreibens“. Inspiriert von den Aufzeichnungen seiner Großmutter entstanden später die historischen Werke Im Schatten von Schlägel und Eisen und Herz schlägt Krieg.

Mit dem Fantasyroman „ Gefährten der Hoffnung – Eriks Suche“ gelang ihm schließlich der Schritt in sein Herzensgenre. Der Roman erzählt die dramatische Geschichte des jungen Erik, der in einer zerstörten Welt seine entführte Familie sucht. Begleitet wird er dabei von Bärenhund Odin sowie der geheimnisvollen Kriegerin Giada. Die Geschichte wird aus einer ungewöhnlichen Perspektive erzählt: jener des Waldkauzes Zach, enger Freund der jungen Nanuk. Derzeit arbeitet Krämer bereits an der Fortsetzung Gefährten der Hoffnung – Giada.

Lesung: Ein Blick in die Welt der „Gefährten der Hoffnung“

Am Samstag um 16:00 Uhr präsentiert Jörg Krämer im Rahmen einer Lesung einen bewegenden Abschnitt aus Gefährten der Hoffnung – Eriks Suche. Im Mittelpunkt steht dabei der Erzähler und außergewöhnliche Protagonist Waldkauz Zach, der den Zuhörern die Welt der Gefährten auf eindringliche und emotionale Weise näherbringt.

2. Gelsenkirchener Publikumsbuchpreis

Ein weiteres Highlight der POTT Phantastika ist die Verleihung des 2. Gelsenkirchener Publikumsbuchpreises, die am Sonntag, den 23.11.2025 um 16 Uhr im Rittersaal von Schloss Horst stattfindet. Dort werden die Plätze 1 bis 3 feierlich ausgezeichnet. Die Veranstaltung bietet damit nicht nur literarische Unterhaltung, sondern auch eine Bühne für regionale und überregionale Autorinnen und Autoren.

Ein Fest für Fantasie und Begegnung

Mit seinem breiten Spektrum an Erfahrungen und seinem enthusiastischen Zugang zum Schreiben verkörpert Jörg Krämer all das, wofür die POTT Phantastika steht: Kreativität, Leidenschaft und die Freude an fantastischen Geschichten. Besucher dürfen sich auf inspirierende Gespräche, spannende Einblicke in seine Arbeit und natürlich auf eine eindrucksvolle Lesung freuen.

Die POTT Phantastika 2025 verspricht ein Wochenende voller Magie, Fantasie und lebendiger Geschichtenerzählung – und Jörg Krämer trägt einen wichtigen Teil dazu bei.

Autorenhomepage von Jörg Krämer. Fantasy, Familiengeschichte aus dem Ruhrgebiet, Germanischer Bärenhund und Pyrenäenberghund

