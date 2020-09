Automotive IoT Gateway NG800 von NetModule

Modular anpassbare, multifunktionelle Connectivity Plattform

Bern, September 2020 – Mit dem neuen NG800 Automotive IoT Gateway unterstĂĽtzt NetModule den voranschreitenden Einzug der Telematik in Fahrzeugen, insbesondere bei Nutzfahrzeugen. Es bietet die notwendige robuste Kommunikation zwischen On-Board Elektronik und Cloud-Anwendungen wie u.a. zur Ăśberwachung der E-Mobilität, zur UnterstĂĽtzung des Flottenmanagements und zur DurchfĂĽhrung von Diagnoseaufgaben. Die kundenspezifischen Zielanwendungen werden ĂĽber das innovative modulare Konzept aus Software, Elektronik und mechanischen Komponenten ermöglicht. Dieser flexible Ansatz erlaubt unterschiedlichste Produktvarianten zu moderatem Investment, auch wenn nur geringe StĂĽckzahlen gefertigt werden sollen. FĂĽr die äussere Gestaltung des Geräts wurde das NG800 Gateway in 2019 mit dem begehrten Red Dot Design Award in der Kategorie Product Design ausgezeichnet.

Ein Einsatzgebiet des NG800 sind Kommunalfahrzeuge wie für Müllabfuhr, Winterdienst, Straßenreinigung, Bewässerung. So lassen sich beispielsweise bei der Müllabfuhr die gefahrene Route, die ausgeführten Stopps, Anzahl und Gewicht der jeweiligen Mülltonnen und mehr aufzeichnen und in die Zentrale zur Auswertung übertragen bzw. für den späteren Zugriff speichern. Bei Schneepflügen kann man damit u.a. erfassen, wann welches Fahrzeug auf welcher Route gefahren ist, wieviel Schnee geräumt wurde, wieviel Streugut (Salz, Split) pro Kilometer verteilt wurde und wo es kritische Stellen gab. Unabhängig vom Einsatzbereich profitieren die Kommunen von den gesammelten Daten, um ihre Verwaltung effizienter zu gestalten und so den Aufwand zu optimieren.

Eine SchlĂĽsselrolle in allen Einsatzbereichen spielt die drahtlose Kommunikation und die Ăśbertragung der gesammelten On-Board Daten in ein anderes Netzwerk – dazu integriert die NG800 Plattform ein LTE Cat 4 Modem, WiFi 802.11 abgn, GNSS mit Dead Reckoning und BlueTooth low Energy (BLE). Ăśber einen Molex CMC 48Pin Stecker lassen sich drahtgebundene Schnittstellen wie CAN, RS232, Automotive Ethernet oder Fast Ethernet anschlieĂźen. FĂĽr den rauen Einsatzbereich, u.a. an der AuĂźenseite von Fahrzeugen, hat NetModule das multifunktionelle IoT-Gateway standardmässig mit einem IP65-klassifizierten Outdoor-Gehäuse versehen, als Option in IP69k AusfĂĽhrung.

Ăśber NetModule AG ( www.netmodule.com ):

Die NetModule AG ist ein fĂĽhrender Hersteller von innovativen und zuverlässigen Kommunikationsprodukten fĂĽr M2M und IoT. Sie finden Anwendung in robusten Konnektivitätslösungen im Bereich Transportation, dem öffentlichen Nah- und Fernverkehr sowie Industrie 4.0. Die zertifizierten Geräte integrieren neueste Drahtlos-Technologien sowie diverse Schnittstellen fĂĽr Anwendungsbereiche, in welchen robuste Kommunikation unabdingbar ist – Informationssysteme, Fahrerkommunikation, Passagier WLAN, Telematik, Fernwartung, Condition Monitoring sowie Datenaustausch in Echtzeit.

Das 1998 gegrĂĽndete Schweizer Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Bern mit Niederlassung in Winterthur sowie Tochtergesellschaften in Frankfurt, Hong Kong und Sydney.

