Automatisiertes Fehler-Reporting für SAP Fiori: SWAN UI5 Reporter verfügbar

Neue Lösung für SAP Fiori im SAP Store: automatisiertes Fehler-Reporting und transparente Fehleranalyse

Augsburg, 21.05.2025 – Die SWAN GmbH stellt den neuen SWAN UI5 Reporter ab sofort im SAP® Store- dem Online-Marktplatz für SAP- und Partnerlösungen – zur Verfügung. Die Lösung lässt sich nahtlos in SAP Fiori-Anwendungen integrieren und ermöglicht eine strukturierte Erfassung und Analyse von Fehlern sowie Dialogdaten direkt im laufenden Systembetrieb.

Mit dem UI5 Reporter bietet SWAN eine leistungsfähige Erweiterung, mit der Anwender:innen Fehlerberichte direkt aus der Anwendung heraus generieren können – vollständig automatisiert, mit sämtlichen relevanten Logs, UI-Interaktionen und Benutzeranmerkungen. Dank der integrierten Schnittstelle zu gängigen Projektmanagement- und Ticketsystemen lassen sich gemeldete Fehlerberichte nahtlos in bestehende Arbeitsabläufe überführen – ohne Medienbruch. Das entlastet Entwicklungsteams, beschleunigt die Fehlerbehebung und sorgt für mehr Transparenz im gesamten Lifecycle-Management.

„Mit dem UI5 Reporter ermöglichen wir eine durchgängig digitale Fehlerkommunikation – direkt aus der SAP Fiori-Anwendung heraus bis in die Projektverfolgung“, erklärt Kai Starke, Director Realization und Prokurist der SWAN GmbH. „So verkürzen Unternehmen ihre Reaktionszeiten und schaffen eine wertvolle Datengrundlage für nachhaltige Qualitätsverbesserungen.“

Kernfunktionen des UI5 Reporters:

-Automatisiertes Fehler-Reporting: Direkte Erstellung von Fehlerberichten in SAP Fiori – inklusive Screenshots und Systemdaten.

-Nahtlose Systemanbindung: Direkte Integration in etablierte Projektmanagement- und Ticketlösungen für effizientes Issue-Tracking.

-Reporting Viewer: Grafische Auswertung der erfassten Daten zur gezielten Fehleranalyse.

-Cloud- und On-Premise-fähig: Verfügbar für SAP BTP sowie klassische SAP EWM-Systeme.

-100 % SAP-integriert: Keine zusätzliche Middleware notwendig – auch für Standard-Fiori-Dialoge geeignet.

Technologisch zukunftsfähig

Der UI5 Reporter ist vollständig kompatibel mit der SAP Business Technology Platform (SAP BTP) und unterstützt moderne Entwicklungsumgebungen sowie aktuelle SAP-Standards. Er ermöglicht Unternehmen eine sofortige Implementierung ohne zusätzlichen Integrationsaufwand.

Der SAP Store unter store.sap.com bietet ein vereinfachtes und vernetztes digitales Kundenerlebnis für die Suche, den Test, den Kauf und die Erneuerung von mehr als 2.300 Lösungen von SAP und ihren Partnern. Dort finden Kunden SAP-Lösungen und von SAP geprüfte Lösungen, die sie für die Weiterentwicklung ihres Unternehmens benötigen. Für jeden über SAP Store getätigten Kauf pflanzt SAP einen Baum.

Als modernes Unternehmen steht die SWAN GmbH für den digitalen Wandel in der SAP-Logistik. An ihren Standorten Augsburg, Dortmund, Giebelstadt, Graz, Nürnberg, Walldorf und Weiden in der Oberpfalz implementieren die SWAN-Experten manuelle und automatisierte Logistiklösungen auf Basis der SAP-Module SAP EWM und SAP TM. Der Fokus liegt auf innovativen SAP-Logistik-Lösungen, Steuerung von Automatik-Anlagen, technischen Schnittstellen sowie Service und Support. Zusätzlich bietet die SWAN viele Add-ons in den Bereichen Materialfluss, Direktkopplung und IoT-Anbindung, Real Time Location System (RTLS) und SAPUI5 Usability an allen Arbeitsplätzen. Zum Kundenkreis zählen Firmen aus dem Mittelstand ebenso wie internationale Konzerne.

Erfolgreich umgesetzte Projekte aus den Bereichen Food & Beverage, Automotive, Chemie, Pharma, Handel, Hochtechnologie und Elektronik zeugen von SWANs Kompetenz, sowohl im Umfeld von hochautomatisierten Distributionslagern als auch bei der Produktionsintegration und der Transport-Disposition.

Unkompliziert und flexibel ermöglicht die vor 14 Jahren gegründete SWAN ihren über 140 Mitarbeiter:innen ein optimales Arbeitsumfeld für Experten und fördert selbstverantwortliches Arbeiten nach dem agilen „New-Way-of-Working“-Prinzip. Sie lebt Offenheit, zeichnet sich durch flache Hierarchien aus, steht für Teamgeist und Zusammenhalt und Innovationsfreude. Kurze Entscheidungswege, flexible Arbeitsgestaltung und ein ausgewogenes Maß an Eigenverantwortung, gepaart mit offener Kommunikation und einem kreativen Miteinander – das sind wichtige Zutaten für das Erfolgsrezept der SWAN GmbH.

Weitere Informationen: www.swan.de

