Automatisierte Wertschriftenprozesse als Fundament moderner Finanzorganisationen

Effizienz wird zum Wettbewerbsfaktor

Banken, Fondsleitungen, Treuhänder, Family Offices und Pensionskassen stehen vor einem Spagat: Einerseits steigen regulatorische Anforderungen an Transparenz, Dokumentation und Nachvollziehbarkeit kontinuierlich. Andererseits wachsen der Kostendruck und die Erwartungen an eine effiziente Abwicklung operativer Prozesse. Gerade in der Wertschriftenbuchhaltung und Fondsadministration zeigt sich, dass historisch gewachsene Strukturen zunehmend an ihre Grenzen stossen. Die konsequente Automatisierung zentraler Prozesse eröffnet hier neue Möglichkeiten, Effizienz, Skalierbarkeit und regulatorische Sicherheit miteinander zu verbinden.

Der Schweizer und Liechtensteinische Asset- und Fondsmanagementmarkt befindet sich mitten in einer grundlegenden Transformation. Was vor wenigen Jahren noch als Digitalisierungsprojekt betrachtet wurde, entwickelt sich zunehmend zu einer strategischen Notwendigkeit. Die Kombination aus regulatorischem Druck, steigenden Datenmengen und wachsendem Wettbewerbsdruck zwingt viele Institute dazu, ihre operativen Prozesse neu zu bewerten.

„Digitalisierung ist heute kein reines IT-Thema mehr, sondern ein Kernbestandteil der Geschäftsstrategie“, erklärt Victor Meier, CEO der Megos AG, einem Schweizer Anbieter von Softwarelösungen für Wertschriftenbuchhaltung, Fondsadministration und regulatorische Finanzprozesse. „Wer heute noch Daten manuell von A nach B kopiert, verliert mittelfristig den Anschluss an den Markt.“ Gleichzeitig seien die Erwartungen von Regulatoren und institutionellen Kunden an Transparenz und Nachvollziehbarkeit deutlich gestiegen. Automatisierte Prozesse seien deshalb längst keine Option mehr, sondern eine Voraussetzung für ein wettbewerbsfähiges Geschäftsmodell.

Warum gerade die Wertschriftenbuchhaltung unter Druck steht

Kaum ein Bereich im Finanzsektor ist so datenintensiv wie die Wertschriftenbuchhaltung. Täglich müssen Transaktionen verarbeitet, Positionen bewertet, Erträge verbucht und regulatorische Vorgaben eingehalten werden. Hinzu kommen Fondsbewertungen, Investment-Compliance-Prüfungen sowie steuerliche und regulatorische Meldungen.

Die Komplexität steigt zusätzlich durch die Vielzahl unterschiedlicher Depotbanken und Datenquellen. Jede Institution liefert Daten in eigenen Formaten, über unterschiedliche Kanäle und oft zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Historisch gewachsene Prozesslandschaften führen dadurch häufig zu einem Nebeneinander verschiedener Systeme, manueller Zwischenschritte und individueller Workarounds.

„Die grössten Effizienzfresser liegen nach wie vor an den Schnittstellen“, so Meier. „Häufig werden PDFs, Excel-Listen oder proprietäre Datenformate manuell gesichtet, abgeglichen und anschliessend in die Wertschriftenbuchhaltung übertragen. Dort entstehen nicht nur hohe Aufwände, sondern auch erhebliche Fehlerrisiken.“

Besonders kritisch wird dies, wenn die Qualität der Datenbasis leidet. Bereits kleine Inkonsistenzen können sich durch die gesamte Prozesskette fortpflanzen und im schlimmsten Fall Auswirkungen auf Fondsbewertungen, steuerliche Kennzahlen oder regulatorische Meldungen haben.

Operationelle Risiken in gewachsenen Prozesslandschaften

Neben dem hohen Ressourcenbedarf bergen manuelle Abläufe auch erhebliche operationelle Risiken. Viele Institute arbeiten noch immer mit Prozessen, die stark von einzelnen Mitarbeitenden und deren Erfahrungswissen abhängen.

„Ein oft unterschätztes Risiko ist das Klumpenrisiko Mensch“, erklärt Meier. „Wenn kritische Prozesse von einzelnen Personen oder selbst entwickelten Excel-Lösungen abhängen, entsteht eine erhebliche Verwundbarkeit gegenüber Fluktuation, Krankheit oder schlicht menschlichem Irrtum.“

Gleichzeitig verhindern solche Strukturen eine wirtschaftliche Skalierung. Wächst das Geschäftsvolumen, müssen häufig zusätzliche Mitarbeitende eingestellt werden, um den steigenden Arbeitsaufwand bewältigen zu können. Die Kosten wachsen damit nahezu proportional zum Geschäftsvolumen.

Automatisierung als Grundlage für Skalierbarkeit

Moderne Automatisierungskonzepte setzen deshalb bereits bei der Transaktionsverarbeitung an. Ziel ist eine sogenannte Straight-Through-Processing-Architektur, bei der Handelsgeschäfte, Corporate Actions, Dividendenzahlungen oder Cashflows automatisiert erfasst, verarbeitet und verbucht werden.

„Die automatisierte Transaktionsverarbeitung ist das Rückgrat einer modernen Wertschriftenbuchhaltung“, sagt Meier. „Erst dadurch entsteht die Grundlage für eine konsistente Datenbasis, auf der Fondsbewertungen, institutionelles und regulatorisches Reporting und Investment Compliance zuverlässig aufbauen können.“

Ein entscheidender Faktor ist dabei die Fähigkeit, Daten unterschiedlicher Depotbanken und externer Quellen automatisiert zu integrieren. Statt individuelle Schnittstellen für jede einzelne Datenquelle aufzubauen, setzen moderne Systeme auf flexible Import- und Normalisierungsprozesse, die unterschiedliche Datenformate automatisch verarbeiten können.

Megos etwa verfolgt diesen Ansatz mit seiner Softwareplattform Moneysoft, die auf die Anforderungen von Banken, Fondsleitungen, Treuhänder, Family Offices und Pensionskassen ausgerichtet ist. Die Lösung ermöglicht die automatisierte Verarbeitung und Konsolidierung von Daten aus unterschiedlichen Quellen und schafft damit die Grundlage für durchgängige digitale Prozesse.

Reconciliation wird zum strategischen Kontrollinstrument

Mit zunehmender Automatisierung gewinnt ein weiterer Prozess an Bedeutung: die Reconciliation. Der systematische Abgleich zwischen internen Büchern und externen Konto- oder Depotauszügen dient als zentrales Instrument zur Qualitätssicherung.

„Automatisierte Systeme verarbeiten grosse Datenmengen in hoher Geschwindigkeit“, erläutert Meier. „Wenn dabei Fehler entstehen, können sich diese sehr schnell vervielfachen. Deshalb wird die Reconciliation zu einer strategischen Kontrollfunktion.“

Automatisierte Reconciliation-Prozesse erkennen Differenzen frühzeitig und dokumentieren sämtliche Prüfschritte nachvollziehbar. Dadurch lassen sich Fehlerquoten deutlich reduzieren, während gleichzeitig die Transparenz und operative Sicherheit steigen.

Viele Institute erleben nach der Einführung automatisierter Abgleichsverfahren eine erhebliche Beschleunigung ihrer Kontrollprozesse. Aufgaben, die zuvor mehrere Stunden oder sogar Tage in Anspruch nahmen, lassen sich innerhalb weniger Minuten durchführen.

Compliance und Reporting effizient gestalten

Neben der operativen Verarbeitung von Wertschriftendaten stehen Finanzinstitute vor der Herausforderung, immer komplexere regulatorische Anforderungen zu erfüllen. In der Schweiz spielen dabei unter anderem FINMA-Vorgaben, steuerliche Anforderungen sowie internationale Standards eine wichtige Rolle. Hinzu kommen regulatorische Rahmenbedingungen in Liechtenstein oder anderen europäischen Märkten.

„Manuelle Compliance- und Reporting-Prozesse sind dieser Dynamik kaum noch gewachsen“, betont Meier. „Regulatorische Anforderungen verändern sich laufend. Ohne automatisierte Prozesse steigt der Aufwand kontinuierlich an.“

Automatisierte Compliance-Lösungen ermöglichen es, Regeln direkt in die operativen Prozesse zu integrieren. Transaktionen werden bereits bei ihrer Verarbeitung klassifiziert, validiert und dokumentiert. Verstösse gegen Anlagerichtlinien oder regulatorische Vorgaben können automatisch erkannt und entsprechende Workflows ausgelöst werden.

Auch das Reporting profitiert erheblich von diesem Ansatz. Da die relevanten Informationen bereits während der Verarbeitung strukturiert erfasst werden, können regulatorische Berichte, Kundenreports oder steuerliche Auswertungen direkt aus den vorhandenen Daten generiert werden.

Revisionssicherheit als unverzichtbare Voraussetzung

Ein weiterer zentraler Aspekt moderner Finanzprozesse ist die Nachvollziehbarkeit sämtlicher Aktivitäten. Regulatoren, Wirtschaftsprüfer und interne Revisionen erwarten heute vollständige Transparenz über alle relevanten Prozessschritte.

„Ein System für die Wertschriftenbuchhaltung darf keine Blackbox sein“, sagt Meier. „Jede Buchung, jede Änderung und jede Compliance-Entscheidung muss lückenlos nachvollziehbar dokumentiert werden.“

Audit-Trails und revisionssichere Dokumentationen werden dadurch zu einer grundlegenden Voraussetzung für den Betrieb regulierter Finanzdienstleistungen. Sie ermöglichen nicht nur eine effiziente Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörden und Prüfern, sondern stärken auch die interne Governance und Kontrolle.

Neue Rollen für CFOs und operative Entscheider

Die Automatisierung verändert nicht nur Prozesse, sondern auch die Aufgaben von Führungskräften. Während früher ein erheblicher Teil der Arbeitszeit für operative Kontrollen und manuelle Abstimmungen aufgewendet werden musste, verschiebt sich der Fokus zunehmend auf Analyse, Steuerung und strategische Entscheidungen.

„Statt Transaktionen zu kontrollieren, interpretieren Entscheider künftig Analysen“, so Meier. „Statt Fehler zu suchen, gestalten sie Prozesse. Und statt auf regulatorische Anforderungen zu reagieren, können sie Risiken proaktiv steuern.“

Damit entwickelt sich die Automatisierung von Wertschriftenbuchhaltung, Fondsadministration und regulatorischen Prozessen zu einem strategischen Enabler für moderne Finanzorganisationen.

Fazit

Die Digitalisierung im Schweizer Asset- und Fondsmanagement ist weit mehr als die Einführung neuer Technologien. Sie erfordert eine grundlegende Neuausrichtung operativer Prozesse und eine konsequente Automatisierung zentraler Abläufe. Insbesondere in der Wertschriftenbuchhaltung und Fondsadministration eröffnen automatisierte Transaktionsverarbeitung, Reconciliation, Investment Compliance, Riskmanagement und Reporting erhebliche Potenziale für Effizienzsteigerungen, Skalierbarkeit und Risikoreduzierung.

Institute, die ihre Prozesslandschaften frühzeitig modernisieren, profitieren nicht nur von niedrigeren operativen Kosten und höherer Datenqualität. Sie schaffen zugleich die Voraussetzungen, um regulatorische Anforderungen effizient zu erfüllen und auch künftig wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Automatisierung entwickelt sich damit vom Effizienzprojekt zum strategischen Erfolgsfaktor für den Finanzplatz Schweiz.

Autor: Patrick Schulze, Journalist für Wordfinder

Die Megos AG mit Sitz in Brugg entwickelt seit 1965 Softwarelösungen für den Finanzsektor und zählt zu den ältesten unabhängigen Softwareunternehmen der Schweiz. Der Schwerpunkt liegt heute auf spezialisierten Standardsoftwarelösungen für die Wertschriftenbuchhaltung, Fondsadministration sowie angrenzende Finanzprozesse. Zu den Kunden gehören Banken, Fondsleitungen, Treuhänder, Stiftungen, Pensionskassen und Family Offices in der Schweiz und Liechtenstein.

Mit der Softwareplattform Moneysoft unterstützt Megos Finanzinstitute bei der Automatisierung von Transaktionsverarbeitung, Reconciliation, Investment Compliance, Riskmanagement, institutionellem und regulatorischem Reporting und weiteren operativen Prozessen. Ziel ist es, manuelle Aufwände zu reduzieren, die Datenqualität zu erhöhen und gleichzeitig Transparenz, Revisionssicherheit und Skalierbarkeit in der Finanzorganisation zu verbessern.

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