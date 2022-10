Automatisches Beschichten und Dispensen übergroßer Leiterplatten

Größer werdende Baugruppen sorgen für erhöhten Bedarf an neuen Beschichtungslösungen für Übergrößen.

Die Dispens- und Coatingsysteme ProtectoXP und ProtectoXC von Rehm Thermal Systems schützen elektronische Baugruppen vor aggressiven Umwelteinflüssen wie Feuchtigkeit, Korrosion, Chemikalien, Staub oder Vibrationen. Da diese Baugruppen in der Hochvolt-Leistungselektronik – vor allem im Bereich der 5G-Technologie, E-Mobilität und erneuerbaren Energien – immer größer werden, wächst auf Seiten der Industrie auch der Bedarf an neuen Beschichtungslösungen für Baugruppen in Übergröße. Diese Anforderung erfüllen die Anlagen des Blaubeurer Herstellers mit Breiten bis 508 mm sowie Längen bis 640 mm bereits in ihrer Grundkonfiguration. Darüber hinaus ermöglichen optionale Anpassungen an Soft- und Hardware auch die maßgeschneiderte und dabei vollautomatische Bearbeitung extremer Größen.

Mit der Komplexität von Elektroniksystemen steigt auch die Anzahl der benötigten Logikbaugruppen, die, im Verbund mit Powermodulen, in einem Board verbaut werden. Immer größere Leiterplatten sind die Folge. Innovative Oversize-Board-Optionen für die Dispens- und Beschichtungsanlagen der Protecto-Serie von Rehm ermöglichen die zuverlässige Beschichtung solcher übergroßer Leiterplatten.

Von der Grundausstattung zum Oversize-Board

Bereits mit der Grundausstattung der Protecto-Anlagen lassen sich Leiterplatten bis zu einer maximalen Leiterplattenbreite von 508 mm bzw. einer Länge von 640 mm bearbeiten. Während der größte Bearbeitungsbereich dem äußeren Applikator vorbehalten ist, ergibt sich für die bis zu drei nachfolgenden Applikatoren zwar ein entsprechend kleinerer Verfahrweg, dieser deckt aber selbst bei Vollausstattung einen beachtlichen Mindestdispensbereich von 400 mm x 508 mm ab. Für Sonderanwendungen mit noch größeren Leiterplatten bietet Rehm Thermal Systems eigens maßgeschneiderte Lösungen an. So kann nicht nur softwareseitig der Bearbeitungsspielraum aller Applikatoren erweitert werden – auch Einlauf und Auslauf der Anlagen können mittels einer Rucksackkonstruktion nahezu beliebig verlängert werden, was die Aufnahme deutlich größerer Leiterplatten ermöglicht. Die genaue Konfiguration der möglichen Arbeitsbereiche erfolgt gemeinsam mit dem Kunden und orientiert sich an dessen individuellem Anforderungsprofil.

Ein wachsender Markt: Leiterplatten in Übergröße

Übergroße Baugruppen kommen in einer Vielzahl von Applikationen und Anwendungsbereichen zum Einsatz. Bei der Beleuchtungstechnik etwa finden LED-Segmente mit einer Länge von bis zu 1,5 m Verwendung, die ohne eine Oversize-Board-Option, wie Rehm sie mit der Protecto bietet, nicht automatisiert beschichtet werden können. Ähnliches gilt für den Bereich der Solarwechselrichter und die Bearbeitung spezieller Folien in der Batterieproduktion. Auch die 5G-Industrie, Powermodule für Windräder oder Ladestationen für Tankstellen sind auf übergroße Leiterplatten angewiesen. Mit der automatischen Bearbeitung dieser Baugruppen innerhalb eines in sich geschlossenen Systems bietet Rehm Thermal Systems einen handfesten Vorteil für Produzenten und Zulieferer.

Für jede Anwendung das richtige System: Protecto Conformal Coating

Die Protecto-Serie von Rehm Thermal Systems liefert sichere, automatisierte Prozesse und präzise Ergebnisse rund um das Auftragen verschiedenster Materialien. Bis zu vier gleichzeitig verwendbare Applikatoren ermöglichen ihren Anwendern vielfältige Optionen: Neben dem Dispensen sind dies unter anderem die Möglichkeit, durch einfaches Applizieren frei definierbare, dreidimensionale Gehäuseformen zu erstellen, das sofortige Aushärten von UV-Lacken sowie das Vergießen oder Verkleben unterschiedlicher Materialien.

Rehm Thermal Systems zählt als Spezialist im Bereich thermischer Systemlösungen für die Elektronik- und Photovoltaikindustrie zu den Technologie- und Innovationsführern in der modernen und wirtschaftlichen Fertigung elektronischer Baugruppen. Als global agierender Hersteller von Reflow-Lötsystemen mit Konvektion, Kondensation oder Vakuum, Trocknungs- und Beschichtungsanlagen, Funktionstestsystemen, Equipment für die Metallisierung von Solarzellen sowie zahlreichen kundenspezifischen Sonderanlagen sind wir in allen relevanten Wachstumsmärkten vertreten und realisieren als Partner mit mehr als 30 Jahren Branchenerfahrung innovative Fertigungslösungen, die Standards setzen.

