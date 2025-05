Automatic Systems präsentiert Lösungen auf der SicherheitsExpo

FirstLane Plus Outdoor-Sensorschleuse und ASLynk im Fokus des diesjährigen Messeauftritts

Die Automatic Systems Deutschland GmbH präsentiert auf der diesjährigen SicherheitsExpo am 25. und 26. Juni in München (Halle 1, Stand A10) hochwertige Lösungen für die physische Sicherheit von Unternehmen und kritischen Infrastrukturen. Im Mittelpunkt des Messeauftritts steht unter anderem die FirstLane Sensorschleuse in der Outdoor-Variante „Plus“. Diese Eingangskontrolllösung für den Außenbereich entspricht der Schutzart IP44 und überzeugt mit winddurchlässigen, aerodynamischen Sperrelementen in 900 mm bis zu 1750 mm Höhe. Dabei kombiniert FirstLane Plus Wetterfestigkeit mit der bewährten Sicherheit und Zuverlässigkeit der etablierten FirstLane-Serie. Aufgrund ihrer minimalistisch-attraktiven Optik ist diese Personenvereinzelung vor allem auch bei Architekten sehr belieb, da sie sich harmonisch an nahezu jede Umgebung anpasst.

Am Messestand können Interessierte zudem per Videoscreen die fortschrittliche Remote-Management-Plattform ASLynk kennenlernen. Diese Lösung setzt neue Maßstäbe in der Fernwartung und -überwachung von Zutrittskontrollsystemen. Dank ihrer intuitiven Benutzeroberfläche und umfassenden Funktionalität ermöglicht ASLynk eine effiziente Verwaltung komplexer Sicherheitsinfrastrukturen aus der Ferne. Die Vorteile für den Kunden liegen auf der Hand: Aufgrund des optimierten Monitorings können ungeplante Betriebsunterbrechungen der Zutrittskontrolllösungen auf ein Minimum reduziert werden. Zudem verbessert ASLynk die Lebensdauer und Effizienz der Anlagen durch fortschrittliche Analysen und proaktives Management. Parallel bietet das System einen sofortigen Überblick über den Betriebsstatus der Installation und ermöglicht somit ein optimales Ressourcenmanagement.

Mit ihrem ganzheitlichen Portfolio bietet Automatic Systems Deutschland maßgeschneiderte Antworten auf die wachsenden Herausforderungen – auch bei der Absicherung kritischer Infrastrukturen. Die Systeme gewährleisten höchste Sicherheitsstandards bei gleichzeitig optimierter Betriebseffizienz.

Zum Unternehmen:

Die 2022 gegründete Automatic Systems Deutschland GmbH agiert als Spezialist für Fahrzeug-, Personen- und Passagiereingangskontrollanlagen in der gesamten DACH Region. Der Hauptsitz des Automatic Systems Mutterkonzerns befindet sich im belgischen Wavre. Das Unternehmen verfügt über weitere Niederlassungen in Belgien, Frankreich, England, Spanien, Kanada und den USA. Mit insgesamt 200.000 installierten Anlagen in 150 Ländern gehört Automatic Systems zu den weltweit führenden Unternehmen seiner Branche.

