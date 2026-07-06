Automatenshop.de geht online: Neue Plattform für Automaten kaufen, mieten und leasen

Die Flavura GmbH erweitert ihre digitale Präsenz und startet mit www.automatenshop.de eine neue Website für moderne Automatenlösungen.

Die Plattform www.automatenshop.de richtet sich an Unternehmen, Gewerbetreibende, öffentliche Einrichtungen, Bildungseinrichtungen, Gastronomie, Betreiber und alle, die Verkaufsautomaten, Verpflegungsautomaten oder individuelle Vending-Lösungen suchen.

Auf automatenshop.de finden Interessenten ab sofort einen strukturierten Überblick über verschiedene Automatenarten und Beschaffungsmodelle. Zum Angebot gehören unter anderem Kaffeeautomaten, Getränkeautomaten, Snackautomaten, Foodautomaten, Eisautomaten, Verkaufsautomaten und Non-Food-Automaten. Kunden können sich auf der neuen Website über Automatenkauf, Automatenmiete, Leasing, Mietkauf sowie passende Serviceleistungen informieren.

Als digitale Plattform bündelt automatenshop.de zentrale Informationen zu Automaten, Zubehör, Zahlungssystemen, Telemetrie, Automatenversicherung, Wartung, Reparatur und technischem Kundendienst. Damit erhalten Kunden einen zentralen Einstiegspunkt, um passende Automatenlösungen für unterschiedliche Standorte und Anforderungen zu finden.

Automatenshop.de ist powered by Flavura. Hinter der neuen Plattform steht das erfahrene Team der Flavura GmbH aus Magdeburg. Die neue Website verbindet die langjährige Expertise von Flavura mit einer klaren digitalen Markenwelt für moderne Vending-Konzepte, Verpflegungsautomaten und Verkaufsautomaten.

Die neue Website knüpft an die digitale Weiterentwicklung der Flavura GmbH an. Mit der Plattform baut das Unternehmen seine Online-Präsenz weiter aus und macht seine Leistungen rund um Automaten kaufen, Automaten mieten, Automaten leasen und Automatenservice noch einfacher zugänglich.

Das Angebot richtet sich an Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ziel ist es, Unternehmen und Betreiber bei der Auswahl passender Automatenlösungen zu unterstützen, von der ersten Beratung über die Beschaffung bis zur langfristigen technischen Betreuung.

Über Automatenshop.de

Automatenshop.de ist eine Marke der Flavura GmbH mit Sitz in Magdeburg. Die Plattform bietet Automatenlösungen für Unternehmen, Gewerbe, öffentliche Einrichtungen und weitere Einsatzbereiche. Zum Angebot gehören Kaffeeautomaten, Getränkeautomaten, Snackautomaten, Foodautomaten, Eisautomaten, Verkaufsautomaten, Non-Food-Automaten sowie Service- und Betreuungskonzepte rund um moderne Vending-Lösungen.

Weitere Informationen:

www.automatenshop.de & www.flavura.de

Flavura Kaffee und Vending Automaten

Flavura Kaffee und Vending Automaten ist der spezialisierte Automatengroßhandel, Automatenvertrieb und Fachhändler der Automatenhersteller sowie Automatenaufsteller und Automatenservice für hochwertigen Kaffeeautomaten und Vending-Automaten in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Zum Sortiment der Flavura Kaffeeautomaten und Vending Automaten gehören:

– Getränkeautomaten: Heißgetränkeautomaten & Kaltgetränkeautomaten

– Kaffeeautomaten & Kaffeevollautomaten

– Wasserautomaten & Wasserspender

– Leergutautomaten & Rücknahmeautomaten: Automaten für Leergut, Einweg- und Mehrweg-Getränkeverpackungen

– Eisautomaten

– Verpflegungsautomaten: Foodautomaten & Snackautomaten

– Vending Automaten: Verkaufsautomaten & Warenautomaten

– 24-7-Automatenshop: Automaten Minimarkt & Automaten Supermarkt

mit technischem Service für Kaffee, Getränke, Eis, Food & Snacks sowie Non-Food für Firmen und Gewerbetreibende.

Die Flavura Kaffeerösterei ist Hersteller, Produzent und Vertrieb der Kaffeemarke Flavura Kaffee.

Automatenfüllprodukte wie beispielsweise Getränke und Snacks für Vending-Automaten runden das Angebot von Flavura ab.

+++ Flavura Kaffee- und Vending-Automaten in Deutschland, Österreich und der Schweiz +++

Flavura Kaffee- und Vending-Automaten beliefert als Automatenaufsteller und Automatenservice Kunden mit Kaffeeautomaten und Vending-Automaten in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Flavura Kaffee- und Vending Automaten sind im Einsatz u.a. in Agenturen, Büros, Firmen, Unternehmen & Konzerne, Autohäuser, Bäckereien & Tankstellen, Kantinen & Mensen, im HoReCa- & Gastronomie-Bereich (Hotel, Restaurant, Cafe), Bildungseinrichtungen wie Bibliotheken, Schulen & Universitäten, Fitnessstudios, Sportvereine & Sportzentren, öffentliche Einrichtungen, Freizeiteinrichtungen & Freizeitanlagen, Schwimmbad & Freibad, Kinos & Theater, Kindergarten & Kitas, Krankenhäuser & Kliniken, Altenheime, Pflegeheime & Seniorenresidenzen sowie Behörden und Verwaltungen.

Weitere Informationen:

https://www.flavura.de

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Flavura GmbH

Holger Ballwanz

Freie Straße 38

39112 Magdeburg

+49 (0) 391 662 776 30

+49 (0) 391 662 776 39



http://www.flavura.de

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