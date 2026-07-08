Automatenshop.de: Automatenlösungen speziell für Hotels und die Hospitality-Branche

Automatenshop.de: Automaten kaufen, mieten und leasen – mit Fokus auf moderne Lösungen für Hotels und Hospitality

Automatenshop.de geht online: Neue Plattform für Automatenlösungen speziell für Hotels und die Hospitality-Branche

Die Flavura GmbH erweitert ihre digitale Präsenz und startet mit www.automatenshop.de eine neue Plattform für professionelle Automatenlösungen. Die Website richtet sich insbesondere an Hotels, Hotelgruppen, Resorts, Serviced Apartments, Gastronomiebetriebe und Unternehmen aus der Hospitality-Branche, die moderne Verpflegungs- und Verkaufsautomaten für ihre Gäste, Mitarbeiter und Besucher einsetzen möchten.

Mit Automatenshop.de erhalten Hoteliers und Betreiber ab sofort einen zentralen Überblick über unterschiedliche Automatenkonzepte für den 24/7-Gästeservice. Zum Angebot gehören unter anderem Kaffeevollautomaten, Getränkeautomaten, Snackautomaten, Foodautomaten, Eisautomaten, Verkaufsautomaten sowie individuelle Vending-Lösungen für Hotels und gastronomische Betriebe.

Mehr Service und Komfort für Hotelgäste durch moderne Automatenlösungen

Die Anforderungen in der Hotellerie verändern sich: Gäste erwarten heute flexible Verpflegungsangebote, digitale Services und Verfügbarkeit rund um die Uhr. Automatenlösungen bieten Hotels die Möglichkeit, zusätzliche Serviceangebote unabhängig von festen Öffnungszeiten bereitzustellen – beispielsweise in Hotel-Lobbys, Frühstücksbereichen, Lounges, Wellness- und Freizeitbereichen oder auf Hotelanlagen.

Über Automatenshop.de können Hotels passende Lösungen für unterschiedliche Einsatzbereiche entdecken – vom hochwertigen Kaffeeangebot für die Lobby über Snack- und Getränkeautomaten für den 24/7-Gästebereich bis hin zu kompletten Automaten-Minimärkten für Hotels, Resorts und Ferienanlagen.

Automaten kaufen, mieten oder leasen für Hotels und Gastronomie

Die Plattform informiert über verschiedene Beschaffungsmodelle wie Automatenkauf, Automatenmiete, Leasing und Mietkauf. Damit können Hotels und Hospitality-Betriebe flexible Lösungen passend zu ihrem Standort, Gästeaufkommen und individuellen Anforderungen auswählen.

Neben den Automaten selbst bietet Automatenshop.de Informationen zu ergänzenden Leistungen wie Zahlungssystemen, kontaktlosen Bezahllösungen, Telemetrie, Automatenversicherung, Wartung, Reparatur und technischem Kundendienst.

Digitale Plattform für moderne Hospitality-Konzepte

Automatenshop.de ist powered by Flavura. Hinter der neuen Plattform steht das erfahrene Team der Flavura GmbH aus Magdeburg. Die Website verbindet die langjährige Kompetenz im Bereich Kaffee- und Vending-Automaten mit einer modernen digitalen Plattform für Hotels, Gastronomie und gewerbliche Betreiber.

Mit der neuen Plattform macht Flavura die Planung und Umsetzung von Automatenkonzepten für die Hospitality-Branche einfacher – von der ersten Beratung über die Auswahl geeigneter Automaten bis hin zur langfristigen Betreuung und Wartung.

Einsatzbereiche in der Hotellerie und im Hospitality-Sektor

Flavura Automatenlösungen kommen unter anderem zum Einsatz in:

* Hotels und Hotelketten

* Resorts und Ferienanlagen

* Serviced Apartments und Boardinghouses

* Businesshotels und Tagungshotels

* Wellnesshotels und Freizeitresorts

* Hotel-Lobbys und Empfangsbereichen

* Frühstücks- und Gastronomiebereichen

* Mitarbeiterbereichen und Backoffice-Zonen

* Restaurants, Cafés und weiteren HoReCa-Betrieben

Ziel ist es, Hotels und Hospitality-Unternehmen dabei zu unterstützen, ihren Gästen zusätzliche Services anzubieten, Prozesse zu optimieren und neue digitale Versorgungskonzepte umzusetzen.

Über Automatenshop.de

Automatenshop.de ist eine Marke der Flavura GmbH mit Sitz in Magdeburg. Die Plattform bietet professionelle Automatenlösungen für Hotels, Gastronomie, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und weitere Einsatzbereiche.

Zum Angebot gehören Kaffeevollautomaten, Getränkeautomaten, Snackautomaten, Foodautomaten, Eisautomaten, Verkaufsautomaten, Non-Food-Automaten sowie Service- und Betreuungskonzepte rund um moderne Vending-Lösungen.

Flavura Kaffee und Vending Automaten ist spezialisiert auf den Vertrieb, die Installation und den Service hochwertiger Kaffeeautomaten und Vending-Systeme für Unternehmen, Gastronomie und Hospitality-Betriebe in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Zum Sortiment gehören:

* Kaffeeautomaten und Kaffeevollautomaten

* Heißgetränkeautomaten und Kaltgetränkeautomaten

* Wasserautomaten und Wasserspender

* Snackautomaten und Foodautomaten

* Eisautomaten

* Verkaufsautomaten und Warenautomaten

* 24/7-Automatenshops und Automaten-Minimärkte

Die Lösungen werden unter anderem in Hotels, Restaurants, Cafés, Firmen, Bildungseinrichtungen, Freizeitbetrieben, Kliniken, Pflegeeinrichtungen und öffentlichen Einrichtungen eingesetzt.

Die Flavura Kaffeerösterei produziert und vertreibt zudem die eigene Kaffeemarke Flavura Kaffee. Ergänzend bietet Flavura passende Automatenfüllprodukte wie Getränke und Snacks für professionelle Vending-Systeme.

Flavura Automatenservice für Hotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Flavura unterstützt Hotels und Hospitality-Betriebe mit Beratung, Lieferung, Installation und technischem Service für Kaffee- und Vending-Automaten.

Weitere Informationen:

www.automatenshop.de & www.flavura.de

Flavura Kaffee und Vending Automaten

Flavura Kaffee und Vending Automaten ist der spezialisierte Automatengroßhandel, Automatenvertrieb und Fachhändler der Automatenhersteller sowie Automatenaufsteller und Automatenservice für hochwertigen Kaffeeautomaten und Vending-Automaten in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Zum Sortiment der Flavura Kaffeeautomaten und Vending Automaten gehören:

– Getränkeautomaten: Heißgetränkeautomaten & Kaltgetränkeautomaten

– Kaffeeautomaten & Kaffeevollautomaten

– Wasserautomaten & Wasserspender

– Leergutautomaten & Rücknahmeautomaten: Automaten für Leergut, Einweg- und Mehrweg-Getränkeverpackungen

– Eisautomaten

– Verpflegungsautomaten: Foodautomaten & Snackautomaten

– Vending Automaten: Verkaufsautomaten & Warenautomaten

– 24-7-Automatenshop: Automaten Minimarkt & Automaten Supermarkt

mit technischem Service für Kaffee, Getränke, Eis, Food & Snacks sowie Non-Food für Firmen und Gewerbetreibende.

Die Flavura Kaffeerösterei ist Hersteller, Produzent und Vertrieb der Kaffeemarke Flavura Kaffee.

Automatenfüllprodukte wie beispielsweise Getränke und Snacks für Vending-Automaten runden das Angebot von Flavura ab.

+++ Flavura Kaffee- und Vending-Automaten in Deutschland, Österreich und der Schweiz +++

Flavura Kaffee- und Vending-Automaten beliefert als Automatenaufsteller und Automatenservice Kunden mit Kaffeeautomaten und Vending-Automaten in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Flavura Kaffee- und Vending Automaten sind im Einsatz u.a. in Agenturen, Büros, Firmen, Unternehmen & Konzerne, Autohäuser, Bäckereien & Tankstellen, Kantinen & Mensen, im HoReCa- & Gastronomie-Bereich (Hotel, Restaurant, Cafe), Bildungseinrichtungen wie Bibliotheken, Schulen & Universitäten, Fitnessstudios, Sportvereine & Sportzentren, öffentliche Einrichtungen, Freizeiteinrichtungen & Freizeitanlagen, Schwimmbad & Freibad, Kinos & Theater, Kindergarten & Kitas, Krankenhäuser & Kliniken, Altenheime, Pflegeheime & Seniorenresidenzen sowie Behörden und Verwaltungen.

Weitere Informationen:

https://www.flavura.de

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Flavura GmbH

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Freie Straße 38

39112 Magdeburg

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