Automatenshop.de: Automatenlösungen für Immobilienunternehmen, Quartiere und moderne Gebäudekonzepte

Automatenshop.de: Automaten kaufen, mieten und leasen – innovative Versorgungslösungen für Immobilien, Quartiere und Gewerbestandorte

Automatenshop.de geht online: Neue Plattform für Automatenlösungen für Immobilienunternehmen, Quartiere und moderne Gebäudekonzepte

Die Flavura GmbH erweitert ihre digitale Präsenz und startet mit www.automatenshop.de eine neue Plattform für professionelle Automatenlösungen. Die Website richtet sich insbesondere an Immobilienunternehmen, Bauträger, Projektentwickler, Asset Manager, Property Manager, Facility-Management-Unternehmen sowie Betreiber von Wohn-, Gewerbe- und Betreiberimmobilien.

Mit Automatenshop.de erhalten Immobilienverantwortliche eine zentrale Plattform für moderne Versorgungskonzepte, die Gebäude, Immobilienstandorte und Quartiere digitaler, attraktiver und nutzerfreundlicher machen. Das Angebot umfasst unter anderem Kaffeeautomaten, Getränkeautomaten, Snackautomaten, Foodautomaten, Eisautomaten, Verkaufsautomaten sowie individuelle Vending-Lösungen für unterschiedlichste Immobilienarten und Nutzungskonzepte.

Automatenlösungen als Mehrwert für moderne Immobilienkonzepte

Die Anforderungen an Immobilien verändern sich: Nutzer, Mieter, Mitarbeiter, Besucher und Gäste erwarten zunehmend flexible Services, digitale Angebote und eine Versorgung unabhängig von klassischen Öffnungszeiten.

Automatenlösungen können Immobilienbetreiber dabei unterstützen, zusätzliche Services direkt am Standort anzubieten – beispielsweise in Bürogebäuden, Gewerbeparks, Wohnquartieren, Hotels, Serviced Apartments, Einkaufs- und Freizeitimmobilien oder öffentlichen Gebäuden.

Von der Kaffeeversorgung in modernen Büroimmobilien über 24/7-Verkaufsangebote in Wohnquartieren bis hin zu automatisierten Nahversorgungslösungen für gemischt genutzte Immobilien bietet Automatenshop.de passende Konzepte für unterschiedliche Anforderungen.

Flexible Beschaffung: Automaten kaufen, mieten oder leasen

Über Automatenshop.de können Immobilienunternehmen verschiedene Modelle für die Umsetzung moderner Automatenkonzepte auswählen. Die Plattform informiert über Automatenkauf, Automatenmiete, Leasing und Mietkauf sowie über ergänzende Serviceleistungen.

Damit erhalten Bauträger, Projektentwickler, Eigentümer und Betreiber die Möglichkeit, Automatenlösungen flexibel in Neubauprojekte, Bestandsimmobilien oder Revitalisierungskonzepte zu integrieren.

Zusätzlich bietet Automatenshop.de Informationen zu Zahlungssystemen, kontaktlosen Bezahllösungen, Telemetrie, Automatenversicherung, Wartung, Reparatur und technischem Kundendienst.

Digitale Versorgungskonzepte für Immobilien der Zukunft

Automatenshop.de ist powered by Flavura. Hinter der neuen Plattform steht das erfahrene Team der Flavura GmbH aus Magdeburg. Das Unternehmen verbindet langjährige Expertise im Bereich Kaffee- und Vending-Automaten mit digitalen Lösungen für moderne Immobilien- und Standortkonzepte.

Die neue Plattform unterstützt Immobilienunternehmen dabei, zusätzliche Services für Nutzer und Mieter zu schaffen, Aufenthaltsqualität zu erhöhen und innovative Versorgungslösungen in Gebäude- und Quartierskonzepte zu integrieren.

Einsatzbereiche für Immobilienunternehmen

Flavura Automatenlösungen eignen sich unter anderem für:

* Büroimmobilien und Business Parks

* Gewerbeimmobilien und Gewerbeparks

* Wohnquartiere und Mehrfamilienhäuser

* Neubauprojekte und Quartiersentwicklungen

* Mixed-Use-Immobilien

* Einkaufs- und Freizeitimmobilien

* Hotels und Betreiberimmobilien

* Studentenwohnen und Serviced Apartments

* Pflege- und Gesundheitsimmobilien

* öffentliche Immobilien und Einrichtungen

Durch automatisierte Versorgungslösungen können Immobilienbetreiber zusätzliche Angebote schaffen und ihre Objekte langfristig attraktiver positionieren.

Über Automatenshop.de

Automatenshop.de ist eine Marke der Flavura GmbH mit Sitz in Magdeburg. Die Plattform bietet professionelle Automatenlösungen für Immobilienunternehmen, Gewerbe, Hospitality, öffentliche Einrichtungen und weitere Einsatzbereiche.

Zum Angebot gehören Kaffeeautomaten, Kaffeevollautomaten, Getränkeautomaten, Snackautomaten, Foodautomaten, Eisautomaten, Verkaufsautomaten, Non-Food-Automaten sowie Service- und Betreuungskonzepte rund um moderne Vending-Lösungen.

Flavura Kaffee und Vending Automaten

Flavura Kaffee und Vending Automaten ist spezialisiert auf den Vertrieb, die Installation und den Service hochwertiger Kaffeeautomaten und Vending-Systeme für Unternehmen, Immobilienbetreiber und gewerbliche Standorte in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Zum Sortiment gehören:

* Kaffeeautomaten und Kaffeevollautomaten

* Getränkeautomaten und Wasserspender

* Snackautomaten und Foodautomaten

* Eisautomaten

* Verkaufsautomaten und Warenautomaten

* 24/7-Automatenshops und Automaten-Minimärkte

Die Lösungen kommen unter anderem in Bürogebäuden, Gewerbeimmobilien, Wohnanlagen, Hotels, Restaurants, Bildungseinrichtungen, Freizeitimmobilien, Kliniken und öffentlichen Einrichtungen zum Einsatz.

Die Flavura Kaffeerösterei produziert und vertreibt zudem die eigene Kaffeemarke Flavura Kaffee. Ergänzend bietet Flavura passende Automatenfüllprodukte wie Getränke und Snacks für professionelle Vending-Systeme.

Flavura Automatenservice für Immobilienstandorte in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Flavura unterstützt Immobilienunternehmen und Betreiber mit Beratung, Lieferung, Installation und technischem Service für Kaffee- und Vending-Automaten.

Weitere Informationen:

www.automatenshop.de & www.flavura.de

Flavura Kaffee und Vending Automaten

Flavura Kaffee und Vending Automaten ist der spezialisierte Automatengroßhandel, Automatenvertrieb und Fachhändler der Automatenhersteller sowie Automatenaufsteller und Automatenservice für hochwertigen Kaffeeautomaten und Vending-Automaten in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Zum Sortiment der Flavura Kaffeeautomaten und Vending Automaten gehören:

– Getränkeautomaten: Heißgetränkeautomaten & Kaltgetränkeautomaten

– Kaffeeautomaten & Kaffeevollautomaten

– Wasserautomaten & Wasserspender

– Leergutautomaten & Rücknahmeautomaten: Automaten für Leergut, Einweg- und Mehrweg-Getränkeverpackungen

– Eisautomaten

– Verpflegungsautomaten: Foodautomaten & Snackautomaten

– Vending Automaten: Verkaufsautomaten & Warenautomaten

– 24-7-Automatenshop: Automaten Minimarkt & Automaten Supermarkt

mit technischem Service für Kaffee, Getränke, Eis, Food & Snacks sowie Non-Food für Firmen und Gewerbetreibende.

Die Flavura Kaffeerösterei ist Hersteller, Produzent und Vertrieb der Kaffeemarke Flavura Kaffee.

Automatenfüllprodukte wie beispielsweise Getränke und Snacks für Vending-Automaten runden das Angebot von Flavura ab.

+++ Flavura Kaffee- und Vending-Automaten in Deutschland, Österreich und der Schweiz +++

Flavura Kaffee- und Vending-Automaten beliefert als Automatenaufsteller und Automatenservice Kunden mit Kaffeeautomaten und Vending-Automaten in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Flavura Kaffee- und Vending Automaten sind im Einsatz u.a. in Agenturen, Büros, Firmen, Unternehmen & Konzerne, Autohäuser, Bäckereien & Tankstellen, Kantinen & Mensen, im HoReCa- & Gastronomie-Bereich (Hotel, Restaurant, Cafe), Bildungseinrichtungen wie Bibliotheken, Schulen & Universitäten, Fitnessstudios, Sportvereine & Sportzentren, öffentliche Einrichtungen, Freizeiteinrichtungen & Freizeitanlagen, Schwimmbad & Freibad, Kinos & Theater, Kindergarten & Kitas, Krankenhäuser & Kliniken, Altenheime, Pflegeheime & Seniorenresidenzen sowie Behörden und Verwaltungen.

Weitere Informationen:

https://www.flavura.de

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Flavura GmbH

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Freie Straße 38

39112 Magdeburg

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