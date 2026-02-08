Automatenservice Magdeburg: Flavura Kaffee und Vending sucht neue Automaten-Aufstellorte

Die Flavura GmbH erweitert ihr Engagement in Sachsen-Anhalt und sucht aktiv neue Aufstellorte für ihre modernen Kaffee- und Vending-Automaten.

Mit einem maßgeschneiderten Automatenservice in Magdeburg bietet Flavura Unternehmen, öffentlichen Einrichtungen und Gewerbetreibenden innovative Automatenlösungen, die inklusive technischer Betreuung, Befüllung und Wartung angeboten werden.

Flavura Kaffee & Vending Automaten: Starker Partner für Automatenservice in Magdeburg und Umgebung

Flavura, ansässig in Magdeburg, ist als spezialisierter Automatengroßhändler und Automatenaufsteller bekannt. Das Unternehmen bietet nicht nur hochwertige Kaffeeautomaten und Vending-Automaten, sondern auch einen umfassenden Automatenservice für verschiedenste Branchen. Als innovativer Partner steht Flavura für Qualität und Zuverlässigkeit – sowohl bei der Lieferung als auch bei der Wartung der Automaten.

Der Automatenservice Magdeburg richtet sich an Firmen, Institutionen und Betreiber, die ihren Mitarbeitern, Gästen oder Kunden rund um die Uhr frische Getränke, Snacks oder andere Produkte anbieten möchten, ohne selbst organisatorischen Aufwand zu betreiben.

Umfangreiches Sortiment an Kaffee- und Vending-Automaten

Flavura bietet eine breite Produktpalette für nahezu alle Anforderungen:

– Getränkeautomaten: Heißgetränkeautomaten & Kaltgetränkeautomaten

– Kaffeeautomaten & Kaffeevollautomaten

– Wasserautomaten & Wasserspender

– Snackautomaten & Foodautomaten

– Verkaufsautomaten & Warenautomaten

– Eisautomaten

– Leergutautomaten & Rücknahmeautomaten für Einweg- und Mehrwegverpackungen

– 24-7-Automatenshop: Automaten-Minimarkt und Automaten-Supermarkt mit Full-Service

Alle diese Lösungen werden im Rahmen des Automatenservice Magdeburg angeboten – inklusive der Installation, regelmäßigen Befüllung, technischen Wartung und persönlichem Support.

Flavura Kaffeerösterei: Flavura Kaffee als Qualitätsmerkmal

Ein besonderes Alleinstellungsmerkmal von Flavura ist die hauseigene Flavura Kaffeerösterei. Als Hersteller und Produzent der Kaffeemarke „Flavura Kaffee“ garantiert das Unternehmen seinen Kunden konstant hohe Qualität für alle Kaffeeautomaten. Das Sortiment wird durch hochwertige Automatenfüllprodukte wie Getränke und Snacks für die Vending-Automaten abgerundet.

Automatenservice Magdeburg für nahezu alle Branchen

Flavura Kaffee- und Vending-Automaten sind bereits in verschiedenen Sektoren erfolgreich im Einsatz, darunter:

– Autohäuser

– Bäckereien

– Behörden und Verwaltungen

– Bildungseinrichtungen (Schulen, Universitäten, Bibliotheken)

– Büros, Firmen & Konzerne

– Fitnessstudios & Sportzentren

– Freizeitanlagen & Schwimmbäder

– HoReCa-Bereich (Hotel, Restaurant, Cafe)

– Kantinen & Mensen

– Kindergärten & Kitas

– Kinos & Theater

– Krankenhäuser, Kliniken & Pflegeeinrichtungen

– Öffentliche Einrichtungen

Kontakt zum Automatenservice Magdeburg: Flavura Kaffee und Vending für neue Automaten-Aufstellorte

Websites: www.flavura.de & www.flavura-kaffee.de

Flavura Kaffee und Vending Automaten

Weitere Informationen:

https://www.flavura.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.