Automated Software Testing & Quality Summit am 3. November 2022

Monrovia (USA)/Berlin – Oktober 2022 – Parasoft, seit über 35 Jahren weltweit führender Anbieter von automatisierten Softwaretests, kündigt den dritten jährlichen Automated Software Testing and Quality Summit an. Branchenführer wie Gene Kim, Co-Autor von „The Phoenix Project“ teilen dort ihre praktischen Erfahrungen bei der Lösung von Software-Qualitätsproblemen und der Verwirklichung von Geschäftszielen mit Testautomatisierung.

Am Donnerstag, den 3. November 2022 um 17:00 MEZ bzw. 11:00 ET (USA) findet der virtuelle halbtägige LIVE-Gipfel statt. Teilnehmer erhalten Einblicke in Möglichkeiten zur Automatisierung und Beschleunigung von Tests und zur Bereitstellung robuster Software-Anwendungen. Sie erfahren Lösungsansätze von Qualitätssicherungs-Teams aus verschiedenen Branchen für DevOps- und Softwarequalitätsprobleme, um kontinuierliches Testen zu ermöglichen.

Gene Kim, DevOps-Entwickler und Bestsellerautor von „The Unicorn Project“ und Mitautor von „The DevOps Handbook“, eröffnet den virtuellen Gipfel mit einer Keynote über Herausforderungen und Ziele von DevOps und Testautomatisierung. Branchenführer von Bank of America, CIBC, Northbridge, PSCU, Proximus und Santander UK setzen die Diskussion über kontinuierliche Qualität fort. Sie werden eine Reihe von Softwaretest-Themen ansprechen, darunter API-Tests, Cloud-Tests, Service-Virtualisierung, simulierte Testumgebungen und KI-Integration.

Anmeldung und Vorschau des Programms:

-Ein Finanzdienstleister erörtert die Nutzung von Service-Virtualisierung zur Einrichtung einer zuverlässigen und reaktionsfähigen Testumgebung, um die Effizienz zu steigern und Abhängigkeiten von Dritten zu verwalten.

-Eine große Privat- und Geschäftsbank mit Sitz in Großbritannien berichtet, wie man bestehende Anwendungen erfolgreich simuliert, um die Migration einer Anwendungslandschaft in die Cloud zu beschleunigen.

-Ein interaktives Panel führender Finanzunternehmen teilt seine Erfahrungen und gibt Tipps zum Einsatz von API-Tests und Service-Virtualisierung, um seine Qualitätsziele zu erreichen.

Zur Anmeldung geht es hier: https://bit.ly/3s4RZgB

„Schon zum dritten Mal veranstalten wir unser jährliches Gipfeltreffen“, erläutert Arthur Hicken, Evangelist bei Parasoft. „Diese Veranstaltung konzentriert sich auf Lösungen für echte geschäftliche Herausforderungen, mit denen viele Softwareentwicklungs- und QA-Teams konfrontiert sind. Unsere Kunden haben sich bereit erklärt, ihre Erfahrungen bei der Bewältigung von Software-Qualitätsproblemen mit uns zu teilen, damit andere von ihnen lernen können.“

Parasoft, seit 1987 führend bei Automated Software Testing, liefert innovative Tools, die zeitaufwändige Tests automatisieren und dem Management die intelligente Analytik für die Konzentration auf das Wesentliche zur Verfügung stellen. Die Technologien von Parasoft verringern den Zeit-, Arbeits- und Kostenaufwand für die Ablieferung sicherer, zuverlässiger und konformer Software durch die Integration von statischer Analyse und Laufzeit-Analyse, Modul-, Funktions-, API-Tests und UI-Tests mit Selenium sowie Service-Virtualisierung. Parasoft unterstützt Software-Unternehmen bei der Entwicklung und dem Deployment von Applikationen auf dem Embedded-, Enterprise- und IoT-Markt. Mit seinen Testwerkzeugen für Entwickler, seinen Report- und Analyse-Werkzeugen für Manager und seinen Dashboard-Lösungen für Führungskräfte gibt Parasoft Organisationen die Möglichkeit, die strategisch wichtigsten Entwicklungs-Initiativen von heute (Agile, Continuous Testing, DevOps und Security) erfolgreich umzusetzen.

