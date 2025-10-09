Autohaus kaufen München: Exklusive Autohausimmobilie im Raum München steht zum Verkauf

Holger Ballwanz Immobilien vermarktet modernes Autohaus im Raum München im Landkreis Dachau

Im wirtschaftsstarken Norden Münchens steht eine moderne Autohausimmobilie zum Verkauf. Das 2020 errichtete Objekt im Landkreis Dachau wird exklusiv durch Holger Ballwanz Immobilien, Spezialmakler für Autohausimmobilien im deutschsprachigen Raum, vermarktet. Die Immobilie eignet sich ideal für Autohäuser, Händlergruppen, Investoren oder Betreiber innovativer Mobilitätskonzepte.

Mit einer Gewerbefläche von ca. 2.100 m², einem großzügigen Grundstück von ca. 4.200 m² sowie keiner Markenbindung bietet die Autohausimmobilie flexible Nutzungsmöglichkeiten, vom klassischen Autohandel über E-Mobilitätslösungen bis hin zu Servicestandorten für Flottenbetreiber.

„Objekte dieser Qualität, Größe und Flexibilität sind im Raum München äußerst selten“, erklärt Holger Ballwanz. „Wir sprechen gezielt Investoren, Händlergruppen und Betreiber an, die auf der Suche nach einem zukunftssicheren Standort in einer starken Region sind.“

Objektdetails im Überblick

– Objekt-ID: VDLSENE

– Baujahr: 2020

– Gewerbefläche: ca. 2.100 m²

– Grundstück: ca. 4.200 m²

– Keine Markenbindung

– Verkauf im Asset Deal

– Kaufpreis: auf Anfrage

Die Immobilie liegt verkehrsgünstig im Einzugsgebiet der Metropolregion München und verfügt über moderne Ausstattungsmerkmale, großzügige Werkstatt- und Ausstellungsflächen sowie ausreichend Kunden- und Mitarbeiterparkplätze.

Diskrete Vermarktung durch spezialisierten Makler

Die Vermarktung erfolgt off-market und ausschließlich durch Holger Ballwanz Immobilien, einem auf Autohausimmobilien spezialisierten Maklerunternehmen mit Tätigkeitsfokus in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ein ausführliches Expose wird nach Vorlage vollständiger Kontaktdaten sowie einer unterzeichneten Vertraulichkeitserklärung zur Verfügung gestellt.

Vorteile für Käufer und Verkäufer mit Holger Ballwanz Immobilien

– Langjährige Branchenerfahrung im Autohausverkauf

– Diskrete, zielgerichtete Vermarktung

– Objekt- und Standortbewertung auf Expertenniveau

– Exklusives Netzwerk an Kaufinteressenten

– Persönliche Beratung und strukturierter Verkaufsprozess

Ankaufsprofile willkommen

Kaufinteressenten, die gezielt ein Autohaus kaufen möchten, sind eingeladen, ihr Ankaufsprofil an Holger Ballwanz Immobilien zu übermitteln. Wichtige Angaben sind u.a. gewünschte Standorte, geplante Nutzung (z.B. Eigennutzung, Investment), Budgetrahmen sowie Objektanforderungen.

Jetzt informieren und Expose anfordern: Holger Ballwanz Immobilien, Spezialmakler für Autohausimmobilien in Deutschland, Österreich & Schweiz

Holger Ballwanz Immobilien ist spezialisiert auf die diskrete Vermarktung und Vermittlung von Autohausimmobilien im gesamten DACH-Raum. Das Unternehmen unterstützt Autohäuser, Hersteller, Investoren und Händlergruppen mit fundierter Marktkenntnis, maßgeschneiderten Vermarktungsstrategien und einem exklusiven Netzwerk an Entscheidern, vertraulich, zielgerichtet und mit maximaler Markttransparenz.

Über Holger Ballwanz Immobilien:

Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Immobilieninvestoren und Betreiber von Gewerbeimmobilien, die auf der Suche nach exklusiven Gewerbeimmobilien abseits des öffentlichen Marktes sind, sind bei Holger Ballwanz Immobilien genau richtig. Das Unternehmen hat sich auf die diskrete Vermittlung von Off Market Immobilien spezialisiert und ist der verlässliche Partner für Gewerbeimmobilien in der DACH-Region.

Der Fokus liegt auf dem An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Verpachtung und Vermittlung von Betreibern für Gewerbeimmobilien, sei es Bestandsimmobilien, Neubau oder Projektentwicklungen. Bei den Off Market Transaktionen werden die Immobilien nicht öffentlich am Markt gehandelt, um höchste Vertraulichkeit und Exklusivität zu gewährleisten.

Zu den Asset-Klassen der Off Market Gewerbeimmobilien von Holger Ballwanz Immobilien gehören:

– Büroimmobilien (Bürogebäude, Gewerbeparks)

– Hotelimmobilien & Hotels (Hotellerie)

– Handelsimmobilien & Nahversorgungsimmobilien wie Einzelhandelsimmobilien, Lebensmittel Discounter, Nahversorger & Retail Immobilien, Supermarkt Immobilien, Fachmarktzentrum Immobilien & Fachmarktzentren

– Gesundheitsimmobilien & Sozialimmobilien, Ärztehaus Immobilien & Ärztehäuser, MVZ Immobilien, Medizinische Versorgungszentren

– Logistikimmobilien und Light Industrial Immobilien

– Spezialimmobilien wie Autohaus-Immobilien, Parkhaus Immobilien & Parkhäuser

– Wohnanlagen

Service für Investoren, Bauträger & Projektentwickler:

– Vermittlung von Gewerbeimmobilien

– Ankauf von Gewerbeimmobilien

– Verkauf von Gewerbeimmobilien

– Vermittlung Betreiber für Gewerbeimmobilien (Betreiberimmobilien)

– Vermittlung Hotelbetreiber für Hotelimmobilien

– Vermittlung Betreiber Mikroapartments: Microliving und Serviced Apartment Betreiber

Holger Ballwanz Immobilien ist der vertrauenswürdige Partner für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen ist auf die Vermittlung von Gewerbeimmobilien, die nicht öffentlich am Markt angeboten werden, spezialisiert. Das engagierte Team arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den speziellen Anforderungen und Zielen gerecht werden.

Holger Ballwanz Immobilien bietet seine Dienstleistungen für Investoren, Bauträger und Projektentwickler an, einschließlich der Vermittlung von Gewerbeimmobilien, An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Vermittlung von Betreibern.

Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz ist Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien und agiert zudem als Vorstand der Hotel Investments AG sowie als Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

Kontakt

Holger Ballwanz Immobilien

Holger Ballwanz

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 44 677 188

+49 (0) 30 44 677 399



http://www.ballwanz.immobilien

