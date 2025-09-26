Autohaus kaufen mit Holger Ballwanz Immobilien

Autohaus kaufen in Deutschland, Österreich oder der Schweiz: Interessenten können ihr Ankaufsprofil oder Gesuch an Holger Ballwanz Immobilien übermitteln, um gezielt passende Angebote zu erhalten.

Wer ein Autohaus kaufen möchte, findet bei Holger Ballwanz Immobilien einen erfahrenen Partner für diskrete und gezielte Objektvermittlung im gesamten D-A-CH-Raum. Das auf Autohausimmobilien spezialisierte Unternehmen lädt Autohausbesitzer, Autohändler, Autoherseller und Automobilgruppen sowie Investoren ein, ihre Ankaufsprofile oder Objektanforderungen einzureichen.

Der Fokus liegt auf hochwertigen Autohausimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die off-market, also außerhalb öffentlicher Plattformen, vermittelt werden. Die Nachfrage nach Autohausstandorten bleibt stabil, sowohl für die Eigennutzung als auch als renditestarke Kapitalanlage.

Autohaus kaufen: Informationen im Suchprofil

Kaufinteressenten werden gebeten, ihre Suchanforderungen möglichst konkret zu formulieren. Insbesondere sollten folgende Punkte im Ankaufsprofil enthalten sein:

– Standorte und Zielregion(en)

– Geplante Nutzung (Eigennutzung, Investment, Betreiberkonzept)

– Budgetrahmen

– Objektanforderungen (z.B. Grundstücksgröße, Ausstellungsfläche, Werkstatt)

– Vollständige Kontaktdaten des Kaufinteressenten

Die übermittelten Ankaufsprofile oder Objektanforderungen werden mit den aktuellen Beständen im Off-Market-Portfolio von Holger Ballwanz Immobilien abgeglichen. Bei Übereinstimmung erfolgt die direkte, vertrauliche Kontaktaufnahme mit dem Käufer.

Expertenwissen im Autohaussegment

Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz, Inhaber des Unternehmens und Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG, gilt als ausgewiesener Experte für Spezialimmobilien wie Autohaus- und Parkhausimmobilien. Mit seinem spezialisierten Team bietet er fundierte Marktkenntnisse, ein weitreichendes Netzwerk sowie individuell zugeschnittene Lösungen für Käufer und Verkäufer.

„Die Anforderungen beim Kauf eines Autohauses sind hoch. Umso wichtiger ist ein Partner, der sowohl die immobilienwirtschaftlichen als auch die branchenspezifischen Faktoren kennt“, erklärt Holger Ballwanz.

Autohaus kaufen: Zugang zu Off-Market-Angeboten

Holger Ballwanz Immobilien bietet ausschließlich geprüfte Autohausimmobilien an, die nicht öffentlich vermarktet werden. Dadurch wird ein diskreter und professioneller Ablauf gewährleistet, ein entscheidender Vorteil für Käufer, die strategisch expandieren oder gezielt Standorte sichern möchten.

Kontakt für Kaufinteressenten, die ein Autohaus kaufen möchten:

www.parkhaus-immobilien.com

www.ballwanz.immobilien

Über Holger Ballwanz Immobilien:

Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Immobilieninvestoren und Betreiber von Gewerbeimmobilien, die auf der Suche nach exklusiven Gewerbeimmobilien abseits des öffentlichen Marktes sind, sind bei Holger Ballwanz Immobilien genau richtig. Das Unternehmen hat sich auf die diskrete Vermittlung von Off Market Immobilien spezialisiert und ist der verlässliche Partner für Gewerbeimmobilien in der DACH-Region.

Der Fokus liegt auf dem An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Verpachtung und Vermittlung von Betreibern für Gewerbeimmobilien, sei es Bestandsimmobilien, Neubau oder Projektentwicklungen. Bei den Off Market Transaktionen werden die Immobilien nicht öffentlich am Markt gehandelt, um höchste Vertraulichkeit und Exklusivität zu gewährleisten.

Zu den Asset-Klassen der Off Market Gewerbeimmobilien von Holger Ballwanz Immobilien gehören:

– Büroimmobilien (Bürogebäude, Gewerbeparks)

– Hotelimmobilien & Hotels (Hotellerie)

– Handelsimmobilien & Nahversorgungsimmobilien wie Einzelhandelsimmobilien, Lebensmittel Discounter, Nahversorger & Retail Immobilien, Supermarkt Immobilien, Fachmarktzentrum Immobilien & Fachmarktzentren

– Gesundheitsimmobilien & Sozialimmobilien, Ärztehaus Immobilien & Ärztehäuser, MVZ Immobilien, Medizinische Versorgungszentren

– Logistikimmobilien und Light Industrial Immobilien

– Spezialimmobilien wie Autohaus-Immobilien, Parkhaus Immobilien & Parkhäuser

– Wohnanlagen

Service für Investoren, Bauträger & Projektentwickler:

– Vermittlung von Gewerbeimmobilien

– Ankauf von Gewerbeimmobilien

– Verkauf von Gewerbeimmobilien

– Vermittlung Betreiber für Gewerbeimmobilien (Betreiberimmobilien)

– Vermittlung Hotelbetreiber für Hotelimmobilien

– Vermittlung Betreiber Mikroapartments: Microliving und Serviced Apartment Betreiber

Holger Ballwanz Immobilien ist der vertrauenswürdige Partner für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen ist auf die Vermittlung von Gewerbeimmobilien, die nicht öffentlich am Markt angeboten werden, spezialisiert. Das engagierte Team arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den speziellen Anforderungen und Zielen gerecht werden.

Holger Ballwanz Immobilien bietet seine Dienstleistungen für Investoren, Bauträger und Projektentwickler an, einschließlich der Vermittlung von Gewerbeimmobilien, An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Vermittlung von Betreibern.

Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz ist Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien und agiert zudem als Vorstand der Hotel Investments AG sowie als Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

Weitere Informationen:

www.ballwanz.immobilien

www.reba-immobilien.ch

www.hotel-investments.ch

