Autohaus Deymann: Im Jubiläumsjahr nominiert

Mit 50 nochmal ins Rennen um den Großen Preis des Mittelstandes

Es hat sich viel getan in 50 Jahren – seit das Unternehmen Deymann als Tankstelle an den Start ging. Eine rasante und exemplarische Entwicklung folgte in den Jahren nach der Gründung in Haren/ Ems. Und heute? Im Jubiläumsjahr 2025 feiert das Autohaus Deymann diese Erfolgsgeschichte zusammen mit seinen Kunden, aber auch als frisch nominiertes Unternehmen für den Großen Preis des Mittelstandes. Diese und andere Neuheiten im Unternehmen sind unter www.auto-deymann.de nachzulesen.

Als Familienunternehmen ist das Autohaus Deymann mit Ford Store in Haren ganz natürlich gewachsen. Fast wie ein Musterbeispiel im Mittelstand ging es bei Deymann stets um neue Ideen und Antworten auf die Frage, wie man der Nachfrage am Standort noch besser gerecht werden kann. So entwickelte sich die Tankstelle zu einem Showroom für automobile Vielfalt: Das Autohaus wurde in 50 Jahren mehrmals ausgebaut und erweitert.

Um sich proaktiv dem wandelnden Fahrzeugmarkt anzupassen, etablierte sich das Unternehmen Deymann allmählich auch überregional. Zum Beispiel entstand speziell für Gebrauchtwagen aller Fabrikate der „Autopark Deymann“, der mit eigenständigem Marketing weit über die Kreisgrenzen hinaus agiert. Bundesweit ist Deymann durch Fahrzeughandel im Internet vertreten, was Auto-Enthusiasten aus allen Landesteilen nach Haren führt.

Bei allem Wandel bleibt das Autohaus Deymann weiterhin seinem Erfolgs-Duo Mazda und Ford als Markenpartnern treu. Schon seit Jahrzehnten ist Deymann Vertragshändler für Madza, und seit 2010 auch mit Ford im Bunde, was sich im erfolgreichen Ford Store-Konzept wieder spiegelt.

Natürlich freut dies alle Stammkunden, die jetzt das 50. Jubiläum bei Deymann feiern. Dem Anlass gerecht, startet das Jubiläumsjahr mit einem Gewinnspiel, bei dem es ein Wellness-Wochenende für 2 Personen zu gewinnen gibt. Jeder kann sein Glück unter www.auto-deymann.de oder auf der Facebook-Seite des Autohauses testen.

Das Jubiläum wird gekrönt mit der jüngsten Nominierung für den Großen Preis des Mittelstandes. Ein Wettbewerb, der Unternehmen nach mehreren Kriterien bewertet und auszeichnet. Hierbei geht es vor allem um die Gesamtentwicklung, Sicherung von Arbeitsplätzen, Ausbildung, Modernisierung und Innovation sowie das Engagement für die Umwelt, die Region und die Kunden. Ein weiterer Meilenstein für Autohaus Deymann.

Das Autohaus Deymann: Ein Name – Zwei Marken

Seit nun 50 Jahren das Autohaus Ihres Vertrauens für die Marken Mazda und Ford. Als Monika und Reinhold Deymann 1975 mit einer FANAL-Tankstelle an der Emmelner Straße in Haren startete, ahnte noch keiner welche Entwicklung dieser Betrieb erleben wird. Durch kundenorientierten Service und Ausbau des Angebotes wurde aus einer Tankstelle schon schnell eine Kfz-Werkstatt mit Fahrzeughandel und inzwischen ein familiengeführtes Autohaus mit riesigen Gebrauchtwagenpark auf über 1000 qm Ausstellungsfläche.

Mit dem Einstieg der Söhne Uwe und Michael Deymann wurden noch viele weitere neue Projekte umgesetzt.

Kontakt

Autohaus Deymann GmbH & Co. KG

Uwe Deymann

Belmfort 1-3

49733 Haren / Ems

05932/72300

05932/723030



https://www.auto-deymann.de

