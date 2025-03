Autogenes Training – Neuer Entspannungskurs ab 30.04.25 in Wuppertal

Location: Tripada Akademie

Street: Hofaue 63

City: 42103 – Wuppertal (Germany)

Start: 30.04.2025 20:00 Uhr

End: 18.06.2025 21:30 Uhr

Entry: 135.00 Euro (non 19% VAT)

get ticket



Entdecken Sie die Kunst der Tiefenentspannung – Ihr Weg zu mehr Gelassenheit und innerer Ruhe!

Das Autogene Training ist eine bewährte Entspannungsmethode die helfen kann, Stress abzubauen, innere Ruhe zu finden und Ihre Lebensqualität dadurch nachhaltig zu verbessern. Der Kurs richtet sich an alle, die ihre mentale und körperliche Entspannung fördern möchten – unabhängig von Vorkenntnissen.

Was erwartet Sie?

– Eine fundierte Einführung in das Autogene Training

– Praktische Übungen zur Selbstanwendung

– Kursbegleitmaterial für jede Übung zum Üben für zu Hause

– Kleine Gruppe, eine ruhige und entspannte Atmosphäre

– von allen gesetzlichen Krankenkassen geförderter zertifizierter Gesundheitskurs, Höhe der Erstattung je nach Kasse unterschiedlich (75,- € bis zu 100% der Kurskosten). AOK-Versicherte können für diesen Kurs auch den „aktiv und entspannt“ – Gutschein einlösen, wo 100% der Kurskosten übernommen werden.

Der neue Kurs in der Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga in Wuppertal geht über 8 Wochen und startet am Mi. den 30.04.25. immer mittwochs von 20:00 – 21:30 Uhr.

In dieser Zeit lernen Sie Autogenes Training in Theorie und Praxis kennen und anwenden. Wir unterrichten die klassische Methode nach Schultz.

Je häufiger und gewissenhafter die Methode auch im Alltag geübt wird, desto schneller und intensiver funktioniert der Entspannungseffekt.

Jetzt anmelden und Platz sichern unter 0202/9798540, unter www.tripada-wuppertal.de oder direkt über den Buchungslink Online buchen.

Auf 230 qm Fläche bieten wir mit zwei großen, schönen und stilvollen Kursräumen im Zentrum von Wuppertal verschiedene Kurse und Ausbildungen zu den Themen Yoga, Pilates, Wirbelsäulengymnastik, Rauchfrei, Autogenes Training und Stressbewältigung an. Ebenfalls bieten wir Rehasport Kurse für Erwachsene und Kinder im Bereich Orthopädie an. Tripada® und Tripada – Yoga ® sind eingetragene Marken und stehen für Qualität in der Gesundheitsförderung durch entsprechende Ausbildungen und Weiterbildungen der Kursleiter und eigene Kurskonzepte. Alle Kurse werden von den gesetzlichen Krankenkassen gefördert. Alle Kurse, Ausbildungen und Fortbildungen sind als berufliche Weiterbildung und Ausbildung von der Bezirksregierung anerkannt. Neben ca. 30 wöchentlichen Kursen verschiedener Dozenten bieten wir im Bereich Ausbildung eine Yogalehrer – Ausbildung, eine Kinder – Yogalehrerausbildung, zahlreiche Fortbildungen für Yogalehrer sowie auf die Gesundheitsförderung zugeschnittene Ausbildungen und Fortbildungen in Autogenes Training, Progressive Muskelentspannung, eine Pilatestrainer Ausbildung sowie Faszientrainer Ausbildung an. Workshops und Seminare stehen zudem allen Interessenten offen. Weiter bieten wir betriebliche und schulische Gesundheitsförderung sowie Personal Training.

Kontakt

Tripada Akademie

Hans Deutzmann

Hofaue 63

42103 Wuppertal

0202 9798540



https://tripada-wuppertal.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.