Autogenes Training in Wuppertal, neuer Gesundheitskurs ab 29.10.25

Autogenes Training in Wuppertal – Kurs für Entspannung und innere Ruhe

Erleben Sie die wohltuende Wirkung des Autogenen Trainings – einer bewährten Entspannungsmethode nach J. H. Schultz.

In diesem Kurs lernen Sie Schritt für Schritt, wie Sie Stress abbauen, innere Ruhe finden und Ihre Konzentration und Ausgeglichenheit im Alltag verbessern können. Das Autogene Training ist eine bewährte mentale Technik, die auf Autosuggestion basiert. Durch regelmäßiges Üben können Sie Ihren Körper gezielt in einen Zustand tiefer Entspannung versetzen. So lassen sich körperliche und seelische Spannungen lösen.

Der Kurs richtet sich an alle, die ihre mentale und körperliche Entspannung fördern möchten – unabhängig von Vorkenntnissen.

Kursinhalte:

– Einführung in das Autogene Training (Theorie und Praxis)

– Praktische Übungen zur Selbstanwendung

– Kursbegleitmaterial zum Üben zu Hause

– Kleine Gruppe in ruhiger, angenehmer Atmosphäre

– Zertifizierter Präventionskurs nach §20 SGB V

Kosten & Erstattung:

Der Kurs wird von allen gesetzlichen Krankenkassen bezuschusst – je nach Kasse zwischen 75 EUR und bis zu 100 % der Kurskosten.

AOK-Versicherte können den „aktiv und entspannt“-Gutschein einlösen und erhalten 100 % Kostenübernahme.

Kursdaten:

Start: Mittwoch, 29. Oktober 2025

Zeit: 20:00 – 21:30 Uhr

Dauer: 8 Wochen (1x pro Woche)

Ort: Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga in Wuppertal

Jetzt anmelden und Platz sichern!

Telefon: 0202 / 9798540

Website: www.tripada-wuppertal.de oder Online-Anmeldung über den Buchungslink

