Autogenes Training in Wuppertal, neuer Gesundheitskurs ab 29.10.25
Location: Tripada Akademie
Street: Hofaue 63
City: 42103 – Wuppertal (Germany)
Start: 29.10.2025 20:00 Uhr
End: 29.10.2025 21:30 Uhr
Entry: 145.00 Euro (non 19% VAT)
get ticket
Autogenes Training in Wuppertal – Kurs für Entspannung und innere Ruhe
Erleben Sie die wohltuende Wirkung des Autogenen Trainings – einer bewährten Entspannungsmethode nach J. H. Schultz.
In diesem Kurs lernen Sie Schritt für Schritt, wie Sie Stress abbauen, innere Ruhe finden und Ihre Konzentration und Ausgeglichenheit im Alltag verbessern können. Das Autogene Training ist eine bewährte mentale Technik, die auf Autosuggestion basiert. Durch regelmäßiges Üben können Sie Ihren Körper gezielt in einen Zustand tiefer Entspannung versetzen. So lassen sich körperliche und seelische Spannungen lösen.
Der Kurs richtet sich an alle, die ihre mentale und körperliche Entspannung fördern möchten – unabhängig von Vorkenntnissen.
Kursinhalte:
– Einführung in das Autogene Training (Theorie und Praxis)
– Praktische Übungen zur Selbstanwendung
– Kursbegleitmaterial zum Üben zu Hause
– Kleine Gruppe in ruhiger, angenehmer Atmosphäre
– Zertifizierter Präventionskurs nach §20 SGB V
Kosten & Erstattung:
Der Kurs wird von allen gesetzlichen Krankenkassen bezuschusst – je nach Kasse zwischen 75 EUR und bis zu 100 % der Kurskosten.
AOK-Versicherte können den „aktiv und entspannt“-Gutschein einlösen und erhalten 100 % Kostenübernahme.
Kursdaten:
Start: Mittwoch, 29. Oktober 2025
Zeit: 20:00 – 21:30 Uhr
Dauer: 8 Wochen (1x pro Woche)
Ort: Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga in Wuppertal
Jetzt anmelden und Platz sichern!
Telefon: 0202 / 9798540
Website: www.tripada-wuppertal.de oder Online-Anmeldung über den Buchungslink
Auf 230 qm Fläche bieten wir mit zwei großen, schönen und stilvollen Kursräumen im Zentrum von Wuppertal verschiedene Kurse und Ausbildungen zu den Themen Yoga, Pilates, Wirbelsäulengymnastik, Rauchfrei, Autogenes Training und Stressbewältigung an. Ebenfalls bieten wir Rehasport Kurse für Erwachsene und Kinder im Bereich Orthopädie an. Tripada® und Tripada – Yoga ® sind eingetragene Marken und stehen für Qualität in der Gesundheitsförderung durch entsprechende Ausbildungen und Weiterbildungen der Kursleiter und eigene Kurskonzepte. Alle Kurse werden von den gesetzlichen Krankenkassen gefördert. Alle Kurse, Ausbildungen und Fortbildungen sind als berufliche Weiterbildung und Ausbildung von der Bezirksregierung anerkannt. Neben ca. 30 wöchentlichen Kursen verschiedener Dozenten bieten wir im Bereich Ausbildung eine Yogalehrer – Ausbildung, eine Kinder – Yogalehrerausbildung, zahlreiche Fortbildungen für Yogalehrer sowie auf die Gesundheitsförderung zugeschnittene Ausbildungen und Fortbildungen in Autogenes Training, Progressive Muskelentspannung, eine Pilatestrainer Ausbildung sowie Faszientrainer Ausbildung an. Workshops und Seminare stehen zudem allen Interessenten offen. Weiter bieten wir betriebliche und schulische Gesundheitsförderung sowie Personal Training.
Kontakt
Tripada Akademie
Hans Deutzmann
Hofaue 63
42103 Wuppertal
0202 9798540
https://tripada-wuppertal.de/
Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.